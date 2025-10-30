กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เดินหน้า “โรงเรียนแห่งความรู้ สุขศาลาแห่งความหวัง” มอบสนามกีฬา พร้อมไฟส่องสว่าง อุปกรณ์กีฬา บ้านปาเกอะญอ
เดินทางมาถึงแห่งที่ 2 สำหรับ โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วม ของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา “โรงเรียนแห่งความรู้ สุขศาลาแห่งความหวัง” ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
งานนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วย ภิม นครศรี หัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, พ.ต.ท.คำนึง สงสม นายตำรวจนิเทศกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14, ร.ต.ท. สุภาพบุรุษ รัตนพร ครูใหญ่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ ) อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี, มนัส บุญจำนงค์ นักชกมวยสากลสมัครเล่น เหรียญทองและเหรียญเงิน โอลิมปิก, ภัทรพงศ์ ยุพดี อดีตนักตระกร้อทีมชาติไทย ร่วมงานพร้อมด้วย ชาวบ้านและเด็กๆ บริเวณใกล้เคียง
สำหรับ “โรงเรียนแห่งความรู้ สุขศาลาแห่งความหวัง” เป็นโครงการที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ตำรวจตระเวนชายแดน ส่งมอบสนามกีฬาพร้อมไฟส่องสว่าง อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การแพทย์ ให้กับเยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ
ครั้งนี้ มีการแข่งขันกีฬาของเด็ก เยาวชน บ้านปาเกอะญอ และ มนัส บุญจำนงค์ นักชกมวยสากลสมัครเล่น เหรียญทองและเหรียญเงินโอลิมปิก, ภัทรพงศ์ ยุพดี อดีตนักตระกร้อทีมชาติไทย ได้เปิดคลีนิค สอนมวย และตระกร้อให้กับเด็กๆ
นอกจากนั ยังได้มอบเครื่องสุขภัณฑ์ และของใช้จำเป็นให้กับ นางคุ๊บง โชคสุภาศิริ ผู้ป่วยติดเตียงอายุ 57 ปี อีกด้วย
สำหรับโรงเรียนต่อไปที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) การกีฬาแห่งประเทศไทย จะเดินทางไปในโครงการ “โรงเรียนแห่งความรู้ สุขศาลาแห่งความหวัง” วันที่ 1 พ.ย. ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อ.สามร้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์