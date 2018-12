ชาติชาย พยุหนาวีชัย นักการเงินแห่งปี 2561 คว้ารางวัลเป็นครั้งที่ 2

คณะกรรมการตัดสินรางวัลเกียรติยศ “นักการเงินแห่งปี”ของวารสารการเงินธนาคารมีมติให้ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ครองตำแหน่งนักการเงินแห่งปี 2561 ซึ่งเป็นการครองรางวัลนักการเงินแห่งปีครั้งที่ 2 หลังจากที่คว้าตำแหน่งนักการเงินแห่งปี 2559 มาแล้วด้วยผลงานโดดเด่นผ่านคุณสมบัติการเป็นนักการเงินแห่งปีตามหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน เป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันสมัย สร้างสรรค์นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริการที่วางเป้าหมายให้ธนาคารออมสินเป็นมากกว่าธนาคาร ยังทำหน้าที่สถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศ พร้อมกับการเป็นเสาหลักสำคัญของรัฐบาลในการผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างสรรค์พัฒนาสังคมในทุกด้าน เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับคนไทยในทุกกลุ่ม สะท้อนความเป็นผู้นำองค์กรได้อย่างชัดเจน

นับเป็นครั้งที่ 2 ที่คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัล “นักการเงินแห่งปี” ลงมติเอกฉันท์ มอบรางวัลเกียรติยศ “นักการเงินแห่งปี 2561 Financier of the Year 2018” ให้กับ นายชาติชาย พยุหนาวีชัยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ด้วยผลงานที่โดดเด่นผ่านคุณสมบัติการเป็นนักการเงินแห่งปี ตามหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ด้านได้แก่ เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย เป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพเป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร และเป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัลนักการเงินแห่งปีได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างเข้มข้นมีความเห็นสอดคล้องกันว่านายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสินเป็นผู้บริหารธนาคารที่มีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้เข้ามาบริหารงานในธนาคารออมสินทำให้องค์กรมีความก้าวหน้าทันสมัย โดยเฉพาะการพลิกโฉมธนาคารออมสินให้รุดหน้าทันสมัยจนลูกค้าและพนักงานสัมผัสได้ พร้อมกับสร้างความเติบโตให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน และยังยึดมั่นในเรื่องการออมอย่างมั่นคง ทำให้ธนาคารออมสินเป็นสถาบันเพื่อการออมของประเทศ

โดยทุกกิจกรรมที่มีธนาคารออมสินเข้าไปเกี่ยวข้องล้วนมีเป้าหมายที่แฝงด้วยการออมอย่างลึกซึ้ง และยังมุ่งมั่นที่สร้างสรรค์พัฒนาสังคมในทุกด้านเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับคนไทยในทุกกลุ่มลูกค้า พร้อมๆ กับการทำหน้าที่เป็นเสาหลักสำคัญในการผลักดันมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย เป็นผู้บริหารที่มีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เข้ามาบริหารงานธนาคารออมสิน เมื่อปี 2558 นายชาติชายใช้เวลา 2 ปี พลิกโฉมธนาคารออมสินให้มีความทันสมัยโดดเด่นเป็นออมสินยุคใหม่ หรือ GSB New Era โดยใช้ยุทธศาสตร์ให้ความสำคัญกับลูกค้า หรือ Customer Centric เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จนได้รับการยกย่องจาก วารสารการเงินธนาคาร ให้เป็น นักการเงินแห่งปี 2559 มาแล้ว และในช่วง 2 ปีนี้ นายชาติชาย ได้สร้างความเติบโตให้กับธนาคารอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธนาคารออมสินเป็น GSB New Century: Digi -Thai Banking Digital for All Thais ที่มุ่งเน้นการให้บริการในยุคดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยี่และนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ตลอดจนช่องทางให้บริการเพื่อส่งมอบและนำเสนอในคุณค่าที่แตกต่างและเหมาะสมทันต่อความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐและกลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยและฐานรากได้ใช้บริการอย่างสะดวกสบายเข้าถึงง่ายและปลอดภัย

นายชาติชายวางเป้าหมายชัดเจนว่า ธนาคารออมสินต้องเป็นมากกว่าการธนาคาร ที่นอกจากจะมีบทบาทและทำหน้าที่เป็นธนาคารแบบอนุรักษนิยม Traditional Bankingธนาคารเพื่อสังคม Social Bankingธนาคารเพื่อรายย่อยทำหน้าที่เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญให้กับประเทศแล้ว ยังเป็นธนาคารดิจิทัลที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล โดยวางเป้าหมายเป็นธนาคารที่เชื่อมโยงชีวิตคนไทยให้สะดวกง่ายดายนำระบบการธนาคารเข้าไปสร้างความสุขให้กับทุกชีวิต ขณะเดียวกันก็เริ่มปักหมุดให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด”ออมสินสร้างโลกสีชมพู”กับ3พันธกิจ คือออมเศรษฐกิจ ออมสังคมและออมสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ การเป็นธนาคารของเด็กกลุ่มลูกค้าที่มั่นคงกับธนาคารแล้ว ยังมีกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยซึ่งนายชาติชายได้ให้ความสำคัญมากและกลยุทธ์เพื่อเอาใจคนสูงวัยทั้งผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อผู้สูงวัยที่ได้รับดอกเบี้ยพิเศษและสินเชื่อเคหะเพื่อผู้สูงวัยเรียกได้ว่า ออมสินเป็นเจ้าแรกที่เปิดตลาดเงินฝากและสินเชื่อเพื่อผู้สูงวัยในประเทศไทยนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัยแล้วนายชาติชายยังสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อผู้สูงวัยมากมายทั้งกิจกรรม ออมสินขอดูแลรุ่นพี่Be Healthy & Happyที่ธนาคารจัดขึ้นในทุกภูมิภาคเพื่อให้ผู้สูงวัยได้ใช้เวลาว่างมาทำกิจกรรมร่วมกัน

วิสัยทัศน์ที่โดดเด่นอีกด้านของนายชาติชายในการทำให้ธนาคารออมสินโดนใจทุกกลุ่มเป้าหมายก็คือการเป็นธนาคารสำหรับผู้ประกอบการ SMEsและ SMEs Startup ให้เติบโตเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ดังนั้น ทุกอย่างก้าวของธนาคารออมสินนอกจากทำหน้าที่สถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศแล้วธนาคารได้เป็นเสาหลักสำคัญของรัฐบาลในการผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในหลากหลายโครงการ เช่น สินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาบ้านประชารัฐการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อยโครงการ National e-Paymentมาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชน (พักชำระหนี้) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและเบ็ดเสร็จ

ด้วยผลงานและฝีมือการบริหารจัดการของนายชาติชายที่สามารถสนองนโยบายกระทรวงการคลังได้เป็นอย่างดี นายชาติชายถือเป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนแรกที่กระทรวงการคลังได้ต่ออายุการทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการออกไปอีกปีครึ่งจนถึงเดือนมิ.ย.ปี 2563 ซึ่งเป็นเดือนเกิดของนายชาติชาย หลังจากที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปีเมื่อเดือนม.ค.ปี 2561