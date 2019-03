มหกรรมการเงินหาดใหญ่ ทุ่มโปรฯ แรงดอกเบี้ย 0% ฟรี สัมมนาหุ้นเด่นโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 9 Money Expo Hatyai 2019 ที่ วารสารการเงินธนาคาร จะจัดขึ้นในวันที่ 8-10 มี.ค. 2562 ที่ หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใต้แนวคิด “DIGITAL ORCHESTRA” มีธนาคารและสถาบันการเงิน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมงานรวม 40 แห่ง มาแข่งขันกันนำเสนอบริการทางการเงินและการลงทุนแอย่างครบวงจรกับประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดในภาคใต้

นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานร่วมจัดงาน งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า ธนาคารและสถาบันการเงินได้เตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษมาให้กับลูกค้าประชาชนชาวใต้ เช่น สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน, สินเชื่อบ้านผู้สูงอายุ Reverse Mortgage อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี ฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมรู้ผลอนุมัติทันทีภายในงาน, สินเชื่อ SME บัญชีเดียว อัตราดอกเบี้ย 1% ให้วงเงินกู้สูงถึง 100 ล้านบาท, ผ่อนทอง อัตราดอกเบี้ย 0%, เงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2%, ซื้อประกันชีวิตแจกทองคำแท่ง-ทัวร์ญี่ปุ่น เบี้ยประกันผ่อนได้ 0% 6 เดือน, เลือกซื้อทรัพย์ NPA-บ้านมือสอง ราคาลดสูงสุดกว่า 60% ซื้อรถใหม่ป้ายแดง อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ 0.89% ฟรี ประกันชั้น 1 เป็นต้น

สำหรับบริการด้านการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ผนึกกำลังกับบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และโบรกเกอร์ทองคำ มาชวนชาวหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง “ออมหุ้น กองทุนรวม สร้างเงินล้าน” โดยใช้กลยุทธ์ลงทุนแบบ DCA #investnow ลงทุนทุกเดือนสู่เป้าหมายเงินล้าน เริ่มต้นได้ด้วยเงินหลักหมื่นหลักพัน

ภายในงานยังมีสัมมนาฟรี ในหัวข้อ “จับหุ้นเด่นโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง” ในวันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 2562 เวลา 13.00-16.30 น. โดยวิทยากร นายเจตอาทร สองเมือง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Quantitative บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ นายประกิต สิริวัฒนเกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และวันอาทิตย์ ที่ 10 มี.ค. 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ในหัวข้อ “มือใหม่ เลือกหุ้นเด่น DCA น่าลงทุนปี 62” โดยวิทยากร นายเจตอาทร สองเมือง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Quantitative บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

พร้อมด้วยกิจกรรมความบันเทิง การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังให้ชมตลอดทั้ง 3 วัน ได้แก่ ได้แก่ เวียร์ ศุกลวัฒน์, ตั้ม วราวุธ, ปุยฝ้าย AF4, เบล สุพล, พี่กระทิง บลูเรนเจอร์ เป็นต้น

สำหรับแคมเปญโปรโมชั่นเด่นในงาน Money Expo Hatyai 2019

ธ.ออมสิน : สินเชื่อบ้าน/รีไฟแนนซ์บ้าน อัตราดอกเบี้ย 0% 3 เดือน ฟรี ค่าบริการสินเชื่อ, ค่านิติกรรมสัญญา, ค่าประเมิน, สินเชื่อบ้านผู้สูงอายุ Reverse Mortgage อัตราดอกเบี้ย 0% 2 ปี, สินเชื่อ SMEs Startup No1. อัตราดอกเบี้ย 1.99% 1 ปี, สินเชื่อ SMEs Startup อัตราดอกเบี้ย 3.99% 2 ปี, สินเชื่อธุรกิจ SMEs บัญชีเดี่ยว เปอร์เซ็นต์เดียว อัตราดอกเบี้ยปีแรก 1% วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท

ธ.กรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้านกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50% อัตราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี, ทรัพย์ NPA ราคาลดมากกว่า 68%

ธ.ไทยพาณิชย์ : สินเชื่อบ้าน อนุมัติเร็ว ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี, สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.99% วงเงินสูงสุด 100% ฟรีค่าประเมิน ค่าจดจำนอง, สินเชื่อบ้านคือเงิน กู้ได้สูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนาน 30 ปี ฟรีค่าประเมินบ้าน, สินเชื่อ Speedy Cash อัตราดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 รอบบัญชี, สินเชื่อบุคคล Speedy Loan อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี 12 เดือนแรก, ประกันชีวิต เบี้ยประกันผ่อนได้ 0% 3 เดือน, ประกันภัย เบี้ยประกันผ่อนได้ 0% 10 เดือน

ธ.กสิกรไทย : สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 0.60% 6 เดือน, สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 90 วัน, สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย อัตราดอกเบี้ย 3.99%

ธ.กรุงเทพ : สินเชื่อบ้านบัวหลวง รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์ภายในงาน

ธ.กรุงไทย : สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย MRR-3.5% 2 ปีแรก, สินเชื่อรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยMRR-4.05% 3 ปีแรก ฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคาและค่าธรรมเนียมการตรวจงวดงาน, สินเชื่อ Krungthai sSME Boost Up วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี, สินเชื่อกรุงไทย SMEs บัญชีเดียว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% นาน 2 ปี วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท, เงินฝากประจำ Expo Xtra อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.25%, สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus อัตราดอกเบี้ย 12.12% นาน 1 ปี, สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus อัตราดอกเบี้ย 16.12%

ธ.อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) : สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 2.5% นาน 1 ปี ยกเว้นพิเศษค่าธรรมเนียมการยื่นกู้, ค่าจดทะเบียนสิทธิและทำนิติกรรม, ค่าประเมินราคาหลักประกันอัตราพิเศษ, ทรัพย์ NPA ผ่อนชำระเงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีนานสูงสุด 48 เดือน

ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย : สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.15% ต่อปีฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ค่าอากรแสตมป์, สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี, เงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี

ทีเอ็มบี : เงินฝาก ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ถอนได้ ดอกเบี้ยสูงถึง 1.6% ME by TMB : เปิดบัญชี ME รับดอกเบี้ยสูง 1.7% ต่อปี

ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย : สินเชื่อบ้าน อัตรากำไรพิเศษ เริ่มต้น 2.25% ต่อปี, เงินฝากประจำพิเศษ อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงสุด 1.85%, เงินฝาก ibank Step อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงสุด 1.20%,

ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (SME BANK) : สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 อัตราดอกเบี้ย 0.08% ต่อเดือน, สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เพียง 0.42% ต่อเดือน, สินเชื่อ Transformation Loan อัตราดอกเบี้ย 0.65% ต่อเดือน รู้ผลอนุมัติใน 7 วัน

ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) : สินเชื่อส่งออกเพิ่มสุข อัตราดอกเบี้ยในปีแรก 5.5% ต่อปี อนุมัติภายใน 7 วันทำการ, สินเชื่อส่งออกเพิ่มค่า อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปีในปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 4 ล้านบาท, บริการประกันส่งออกทันใจ SMEs คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกันผู้ซื้อรายละ 1,500 บาท

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) : ผ่อนทอง อัตราดอกเบี้ย 0% 6 เดือน

บมจ.อีซี่บาย (ยูเมะพลัส) : สินเชื่อเงินสด อนุมัติปั๊บรับเพิ่ม อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน

บมจ.ไทยประกันชีวิต : เบี้ยประกัน 2 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำแท่งหนัก 12 บาท, เบี้ยประกัน 1 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำแท่งหนัก 5 บาท, เบี้ยประกัน 5 แสนบาทขึ้นไป รับทัวร์ญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง, เบี้ยประกัน 2 แสนบาทขึ้นไป รับทองคำแท่งหนัก 1 บาท, เบี้ยประกัน 1 แสนบาทขึ้นไป รับ ทองคำหนัก 50 สตางค์, เบี้ยประกัน 5 หมื่นบาทขึ้นไป รับ ทองคำหนัก 1 สลึง

บมจ.กรุงเทพประกันภัย : ประกันภัยรถยนต์และประกันภัยสุขภาพ รับส่วนลดพิเศษเมื่อทำประกันภัยภายในงาน หรือผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 3 เดือน