มหกรรมการเงิน แข่งโปรเดือด สินเชื่อดอกเบี้ย 0% – เงินฝากดอกสูง 3.75% ประกันแจกฟรีทองแท่ง

แบงก์ นอนแบงก์ ประกัน บล. บลจ. ทุ่มโปรโมชั่นแรงในงานมหกรรมการเงิน สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน สินเชื่อบ้านผู้สูงอายุ ดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี เงินฝากดอกเบี้ยสูง 3.75% สินเชื่อเอสเอ็มอี ดอกเบี้ย 1% ซื้อประกันรับทองคำแท่ง/แพ็กเกจท่องเที่ยวเฟรนช์ริเวียร่า ฟังฟรีสัมมนา

มหกรรมการเงินแข่งโปรเดือด – นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 Money Expo 2019 ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ค. 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “Digital Orchestra” ธนาคาร บริษัทการเงิน (นอนแบงก์) บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และบริษัทโบรกเกอร์ทอง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานกว่า 260 แห่งได้นำบริการทางการเงินและการลงทุนครบวงจร พร้อมด้วยแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษมาแข่งขันกันอย่างเต็มที่ ใน 8 โซนบริการ ได้แก่ ตลาดเงิน, ตลาดทุน, ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันภัย, Startup&Business Matching, Good Living for Aging Society, อสังหาริมทรัพย์, รถยนต์ และ SME & Lifestyle

ในส่วนของบริการทางการเงิน ธนาคารและสถาบันการเงินได้แข่งขันกันนำแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษสุดในรอบปี ทั้งสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุด ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำที่สุด และผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด รวมไปถึงการลุ้นรางวัลชิงโชค ของแจก ของแถมอีกมากมาย

สำหรับแคมเปญเด่นภายในงาน ได้แก่ สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน, สินเชื่อบ้านผู้สูงอายุ ดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี, สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.95%, สินเชื่อส่วนบุคคล, ดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชี, สินเชื่อรถแลกเงิน ติดไฟแนนซ์ก็กู้ได้ วงเงินสูงสุด 100% เช็กวงเงินและอนุมัติเบื้องต้นภายใน 30 นาที, เงินฝากดอกเบี้ยสูง 3.75% ต่อปี, ซื้อประกันรับทองคำแท่ง/แพ็กเกจท่องเที่ยวเฟรนช์ริเวียร่า : นีซ-คานส์-โมนาโก, Yamaha QBIX ABS 2019 เป็นต้น

ส่วนบริการด้านการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับพันธมิตรตลาดทุนทั้งธนาคาร, บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) มาออกบูธภายใต้คอนเซ็ปต์ “Investnow for Your Well-being เริ่มลงทุน…เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”

ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจตลอดทั้ง 4 วัน ได้แก่ เปิดโผหุ้นเด็ด กองทุนเด่น ทำกำไรปี 62, ฟันธงหุ้นรับทรัพย์ รับดัชนี 1,800 จุด, เปิดธีมเลือกหุ้นปีหมูทอง ดักซื้อก่อนต่างชาติหวนกลับ ธุรกิจจะอยู่รอดอย่างไรในยุคดิจิทัล, ทลายขีดจำกัดธุรกิจด้วย AI และ Blockchain, รับมือมหันตภัยไซเบอร์สร้างธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม, Inspiration เพื่อก้าวสู่การเป็น Unicorn, ทำไมต้อง Travel Tech Startup และผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อให้ได้ลูกค้าในยุคดิจิทัล

พร้อมกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดาราชั้นนำ ได้แก่ BNK48, SB Five, โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, บอย ปกรณ์, ติ๊ก เจษฎาภรณ์, หมาก ปริญ,ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, แมกซ์ เจนมานะ, ปุยฝ้าย ณัฎฐพัชร์, แกงส้ม ธนทัต, แจ๊คกี้ จักริน (Nine by Nine), นนท์ ธนนท์, กัน นภัทร

โปรโมชั่นเด่นในงาน Money Expo 2019

ธ.ออมสิน : สินเชื่อบ้าน/รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน รับฟรี Gift Card Central 3,000 บาท สินเชื่อบ้านผู้สูงอายุ Reverse Mortgage ดอกเบี้ย 0% 2 ปี, สินเชื่อบ้านแลกเงิน ดอกเบี้ยคงที่ 3.60% นาน 2 ปีผ่อนต่ำล้านละ 3,600 บาท (2 ปีแรก) วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี, สินเชื่อ SMEs Startup No1. ดอกเบี้ย 1.99% 1 ปี, สินเชื่อ GSB Smooth Biz ดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี, เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ดอกเบี้ยพิเศษ ยกเว้นภาษี, เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย ดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปี ยกเว้นภาษี, สลากออมสินพิเศษ 1 ปี : Digital Salak หน่วยละ 20 บาท ฝากครบอายุ 1 ปี รับดอกเบี้ย 0.25% พร้อมลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 2 ล้านบาท

ธ.ไทยพาณิชย์ : สินเชื่อบ้าน อนุมัติเร็ว ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี, สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ฟรีค่าประเมิน ค่าจดจำนอง, สินเชื่อบ้านคือเงิน กู้ได้สูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนาน 30 ปี ฟรีค่าประเมินบ้าน, สินเชื่อรถคือเงิน วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนาน 84 เดือน, สินเชื่อ Speedy Cash ดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 รอบบัญชี, ประกันชีวิต เบี้ยประกันผ่อนได้ 0% 3 เดือน, ประกันภัย เบี้ยประกันผ่อนได้ 0% 10 เดือน

ธ.กสิกรไทย : สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำ 0.70% ต่อเดือน เงินเดือน 7,500 บาทก็กู้ได้สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 90 วัน, สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย ดอกเบี้ยเบาๆ 3.99%, ทรัพย์สินรอการขายกสิกรไทย ราคาลดสูงสุด 50%

ธ.กรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้านกรุงศรี ดอกเบี้ย 0.95% ต่อปี 9 เดือนแรกค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50% ดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี, สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี อนุมัติเร็ว ผ่อนสบาย 60 เดือน, ทรัพย์สินพร้อมขาย รับส่วนลดสูงสุด 68%

ธ.กรุงเทพ : สินเชื่อบ้านบัวหลวง รับดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์ภายในงาน, ทรัพย์พร้อมขาย ลดราคาพิเศษ 5-25% รับดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขายภายในงาน

ธ.กรุงไทย : สินเชื่อที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ย 0.50% นาน 6 เดือน ฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคาและค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1%, สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ย MRR-4.05% 3 ปีแรกฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคาและค่าธรรมเนียมการตรวจงวดงาน, สินเชื่อ KrungthaisSME Boost Up วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี, สินเชื่อกรุงไทย SMEs บัญชีเดียว ดอกเบี้ยคงที่ 5% นาน 2 ปี วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท, สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus ดอกเบี้ย 12.12% นาน 1 ปี, สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus ดอกเบี้ย 16.12%

ธ.อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) : สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปี 2.79% ต่อปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม คิดค่าประเมินราคาหลักประกันอัตราพิเศษ ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี, เงินฝากซูเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.75% ต่อปี, ทรัพย์ NPA หรือ บ้านมือสอง ให้ส่วนลดสูงสุด 40-50%

ธ.ธนชาต : สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.29% ฟรีค่าจดจำนอง, ค่าประเมินหลักประกัน, สินเชื่อล้านแลกเงิน ผ่อนล้านละ 6,000 บาท นาน 6 เดือน ฟรีค่าจดจำนอง, ค่าประเมินหลักประกัน, บริการโอนเงินผ่อนสบาย ดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชี, เงินฝาก Ultra Savings ดอกเบี้ย 1.6%ต่อปี, สินเชื่อรถแลกเงิน ติดไฟแนนซ์ก็กู้ได้ วงเงินสูงสุด 100% เช็กวงเงินและอนุมัติเบื้องต้นภายใน 30 นาที

ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย : สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.95% ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ค่าอากรแสตมป์, ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี, สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ดอกเบี้ย 9% ต่อปี, เงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ย 2% ต่อปี

ทีเอ็มบี : เงินฝากทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ถอนได้ ดอกเบี้ยสูงถึง 1.6%, สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษ นาน 3 ปี ME by TMB : เปิดบัญชี ME รับดอกเบี้ยสูง 1.7% ต่อปี

ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME D Bank) : สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนนิติบุคคล คิดดอกเบี้ย 0.25% ต่อเดือน (3 ปีแรก) บุคคลธรรมดา คิดดอกเบี้ย 0.417% ต่อเดือน (3 ปีแรก), สินเชื่อ Transformation Loan นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา คิดดอกเบี้ย 0.333% ต่อเดือน ตลอดอายุโครงการ

ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) : สินเชื่อส่งออกเพิ่มสุข ดอกเบี้ยในปีแรก 5.5% ต่อปีอนุมัติภายใน 7 วันทำการ, สินเชื่อส่งออกเพิ่มค่า ดอกเบี้ย 4.5% ต่อปีในปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 8 ล้านบาท, บริการประกันส่งออกทันใจ SMEs คุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกันผู้ซื้อลด 50%

บมจ.อีซี่บาย (ยูเมะพลัส) : สินเชื่อเงินสด อนุมัติปั๊บรับเพิ่ม ดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์): กู้เงิน/กดเงินสดยัวร์แคช/ผ่อนทอง รับบัตรโดยสารการบินไทย กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง หรือ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท หรือ โทรศัพท์มือถือ iPhone XS 64GB, ผ่อนทอง ดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อเดือนนาน 6 เดือน, ผ่อนจักรยานยนต์ ดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อเดือนนาน 18 เดือน

บ.เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอลลิ้งค์ : เงินฝาก ดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี ฝากเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท

บมจ.ไทยประกันชีวิต : เบี้ยประกัน 1 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำแท่งหนัก 8 บาทหรือ รับแพ็กเกจเที่ยว เฟรนช์ริเวียร่า : นีซ-คานส์-โมนาโก 1 ที่นั่ง, เบี้ยประกัน 5 แสนบาทขึ้นไป รับYamaha QBIX ABS 2019 หรือ ทองคำแท่งหนัก 3 บาท, เบี้ยประกัน 2 แสนบาทขึ้นไป รับทองคำแท่งหนัก 1 บาท