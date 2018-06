ข่าวสดทีวีไกด์ : ก้อง ห้วยไร่ ควงแฟนสาว เบลล์-ฐา ขนิษ มาเปิดตัวโชว์เพลงคู่ จะหวานซึ้งขนาดไหน ติดตาม กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง

โปรแกรมรายการทีวีทั่วไป วันที่ 12 มิ.ย.

ช่อง3

05.30 น. เรื่องเล่าเช้านี้ ช่วงครอบครัวบันเทิง ต้อนรับศิลปินชั้นครู ชรินทร์ นันทนาคร และ

ศิลปินคุณภาพอีกหลายท่าน เช่น รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส จันทนีย์ อูนากูล แหม่ม-พัชริดา ที่จะมาอัพเดตเรื่องราวข่าว คอนเสิร์ต ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต หมายเลข 17 “รักนั้นคือฉันใด”

20.20 น. ลิขิตรัก ผู้พันดวิน ตัดสินใจเดินทางไปฮรีสอซ เพื่อปกป้อง เจ้าหญิงอลิซ ด้วยความห่วงใยอย่างที่สุด แต่เมื่อไปถึงอลิซยังโกรธและไล่ให้กลับ เพราะที่ฮรีสอซมีทหารของ เจ้าชายวิล ช่วยดูแลอยู่แล้ว

ช่อง7

22.40 น. กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง ก้อง ห้วยไร่ ควงแฟนสาว เบลล์-ฐา ขนิษ มาเปิดตัวโชว์เพลงคู่ You Let Me Down (คึดนำ) ที่หนุ่มก้องเป็นคนแต่งเอง งานนี้ร้องไปมองตากันไปหวานซึ้ง จนน้ำตาลร่วงเกลื่อนเวที

ช่อง8

20.45 น. อภินิหารเจ้าหญิงจันตระการตา แม่ของ วิเรนทระ ยกโทษให้กับ จันตระการตา และจะคอยช่วยเธอหาคนที่ฆ่า มหาราชฯแห่งเนาคัรห์ มาให้ได้ ส่วน วิเรนทระ เชื่อว่าอีกไม่นาน วิชัยคัรห์ และเนาคัรห์ จะเป็นมิตรที่ดีต่อกัน ทั้งคู่ให้คำมั่นสัญญาว่าแม้จะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้น ก็จะสู้ไปด้วยกัน

ช่องone31

20.10 น. สายรักสายสวาท โสมภา แนะนำให้ ธนา เจ้าของไนท์คลับชื่อดัง รู้จักกับทุกคนในก๊วน พร้อมเปิดทางให้ธนาได้ใกล้ชิดกับ ยอเกียรติ

21.30 เมีย2018 วศิน ซีอีโอหนุ่มค่ายรถสปอร์ตชื่อดัง เห็นความสามารถในตัว อรุณา จึงชักชวนให้มาทำงานด้วยกัน ในขณะที่ ธาดา เริ่มไม่พอใจที่เห็นหนุ่มๆ เข้ามาใกล้ชิด กันยา

ช่องgmm25

20.20 น. รูปทอง หลังจาก อำพัน รู้ว่า เสือ เป็นเกย์ เธอก็ไม่อยากเสียหน้าจึงอนุญาตให้เสือแต่งงานกับ เรียวข้าว แล้วนัดลาภมาทานข้าวที่บ้านเพื่อให้ลาภร่วมเป็นสักขีพยานการหมั้นครั้งนี้

21.30 น. แหม่ม บ๊อบ Let’s go สนุกสนานไปกับคู่สามีภรรยาสุดน่ารัก หนูแหม่ม-บ๊อบบี้ ที่จะพาไปเที่ยวบ้าน ๑,๐๐๐ ไม้ จังหวัดปทุมธานี สถานที่สุดร่มรื่นที่จำลองวิถีชนบททั้งการทำนา ทำสวน เลี้ยงเป็ด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ช่องmono29

18.15 น. พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ เรื่อง ซิ่งเต็มสปีดแค้น (Need for Speed) โทบี้ ผู้ดูแลอู่รถยนต์ของครอบครัว เขาลงแข่งรถในสนามใต้ดินกับเพื่อนซี้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่ถูกจับเข้าคุกเนื่องด้วยความผิดที่เขาไม่ได้ก่อ เขาใช้เวลาสองปีในคุก คิดถึงแต่การแก้แค้น

22.20 น. พรีเมี่ยม ซีรีส์ เรื่อง สัตว์ สยอง โลก ปี3 (Zoo S.3) อบิเกล จับตัว แจ็คสัน เพื่อดึงข้อมูลจากเขา

ช่อง3family ช่อง13

06.45 น. หมอOnAir รู้ทันอาการกระดูกสันหลังคด โรคที่ไม่ควรมองข้าม

07.15 น. ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับสายสวรรค์ขยันยิ่ง ตอน เกลานิสัยอันตราย ร่วมสร้างสังคมไทยด้วยการเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม แขกรับเชิญ ภัทรัดจารินท์ สุวัชรานนท์ ผู้วางกลยุทธ์ PR สื่อโครงการเกลานิสัยอันตราย และ จิติมา ธุระกิจ ผู้ประสานงานโครงการเกลานิสัยอันตราย

07.45 น. บ้านพระราม 4 ช่วง Talk มารู้จัก Organic Seeds ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพระดับพรีเมี่ยม ล่าสุดกับ Super Food Ball Mix อาหารแนวใหม่เอาใจสายเฮลตี้ ช่วง Show สาธุ ซิงเกิลล่าสุดของ Boom Boom Cash ปะทะ ลำไย ไหทองคำ การผสมผสานของแนวเพลง EDM และลูกทุ่งอีสาน เอาไว้ได้อย่างลงตัว

14.00 น. แจ๋ว แฟมิลี่ แจ๋วไฮไลท์ มวยไชยา จ.สุราษฎร์ธานี แจ๋วพากิน ร้านทับทิมกรอบวงเวียนใหญ่ แจ๋วแจกแหลก ไข่เค็มไชยา จำนวน 50 กล่อมูลค่า 5,000 บาท

20.30 น. อัศจรรย์โลกสามมิติ ตอนที่ 7 นักล่าและผู้ล่า วาฬเพชฌฆาตนอกชายฝั่งหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ทำบางสิ่งที่พิเศษ มันลอบเข้าไปในบ่อที่ลูกแมวน้ำช้างใช้หัดว่ายน้ำและจับพวกมัน เพื่อเลี่ยงปัญหาจากการล่าในทะเลเปิด

ช่องTrue4U

20.30 น. Show Me The Money Thailand อุ๋ย บุดดาเบลส ระเบิดศึกฟอร์มทีมลงสนามแร็ป จัดเต็มรอบ TEAM SHOW

ช่องPPTV

08.01 น. ชั่วโมงดิสคัฟเวอรี ผจญภัยสุดขั้ว ตอน ทะเลทรายเเอริโซนา พบกับเรื่องราวที่สุดแสนผจญภัยของ แบร์ กริล กับการเอาตัวรอดจากสถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลก ทั้งสภาพอากาศที่แสนโหด สัตว์อันตรายอย่างงูหางกระดิ่ง

20.15 น. ซีเนม่า ฮิตส์ เรื่อง Annie หนูน้อยแอนนี่ เด็กกำพร้านามว่าแอนนี่ ที่ต้องการตามหาพ่อแม่ แต่โชคชะตาก็นำพาเธอไปพบกับ วิล สแตคส์ มหาเศรษฐีนักธุรกิจที่กำลังลงเลือกตั้ง แล้วแอนนี่ก็ทำให้ชีวิตของวิลเปลี่ยนไป

โปรแกรมรายการกีฬาทั่วไป วันที่ 12 มิ.ย.

ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ

20.05 น. ญี่ปุ่น – ปารากวัย

23.00 น. โปแลนด์ – ลิทัวเนีย

เทนนิส

07.20 น. เทนนิสเอทีพี ทัวร์เมอร์เซเดส คัพ

07.30 น. เทนนิสดับเบิลยูทีเอ ทัวร์เนเจอร์ วัลเลย์ โอเพ่น

มวยไทย

18.30 น. ศึกรวมพลคนแปดริ้ว