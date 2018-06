ข่าวสดทีวีไกด์ : คืนนี้ห้ามพลาด! บิ๊กแมตช์บอลโลก เยอรมนี ดวลแข้ง สวีเดน คู่อื่น เบลเยียม พบ ตูนิเซีย เกาหลีใต้ พบ เม็กซิโก

โปรแกรมรายการทีวีทั่วไป วันที่ 23 มิ.ย.

ช่อง3

16.30 น. ตลาดสดพระราม๔ ชิปปี้-ศิรินทร์ บุกร้าน โรตีบังหน่อง เจ้าดัง ย่านเจริญกรุง 103 ที่มาพร้อมความพิเศษด้วยไอเดียโรตีสารพัดไส้

18.20 น. The Best of All เลขระทึกโลก พิธีกรสายเปย์ ป๋อ-ณัฐวุฒิ ส่งเทียบเชิญดารานักแสดงจาก บุพเพสันนิวาส นำทีมโดย ก็อต จิรายุ พร้อมด้วย บิ๊ก ศรุต และ ซูซี่ สุษิรา มาปะทะ กับทีมของ อเล็กซ์ เรนเดล, เชียร์ ฑิฆัมพร, เก้า สุภัสสรา, ปราง กัญญ์ณรัณ

ช่อง5

09.00 น. คนไทยหัวใจไม่ท้อ ตอน ชัยวัฒน์ ธรรมคลองอาตม์ พบกับเรื่องราวกำลังใจดีๆ ของ ชัยวัฒน์ ธรรมคลองอาตม์ จากผู้พิการขาไม่สามารถเดินได้ แต่ด้วยสติที่นำพาให้เขาคิดได้ลุกมาทำกายภาพบำบัดจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นั่งวีลแชร์เล่นว่าว จนได้เข้ารวมทีมกับ SIAMESE CATS และได้ร่วมแสดงโชว์การเล่นว่าว 4 สาย ในทีมอีกด้วย

ช่อง7

12.00 น. เชฟกระทะเหล็ก เป็นการประลองของ เชฟบุญธรรม เชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่น ที่ต้องมาปะมือกับเชฟสาวเจ้าเสน่ห์ เชฟตุ้ย ดวงใจ เชฟผู้ท้าชิง ที่เคยโค่นเชฟกระทะเหล็กเวียดนาม มาแล้ว

14.15 น. ฟ้ามีตา ตอน ใจพเนจร โชค หนุ่มพเนจร สกปรกมอมแมม ไม่มีใครรักและดีกับเขาเท่ากับ คุณแป้ง ลูกสาวร้านทอง เพราะโชคเคยไปช่วยลูกแมวของคุณแป้งให้รอดจากการถูกรถชน โชคร้ายเกิดขึ้นกับโชค โชคเป็นวัณโรค และไม่มีเงินรักษา ผู้คนต่างรังเกียจโชค โชค กลุ้มใจเลยหันไปกินเหล้าเมายา จนมาเจอกับคุณแป้งอีกครั้งซึ่งขอร้องให้โชคกลับตัวใหม่

22.45 น. BIG CINEMA เรื่อง ลางสังหรณ์วิญญาณอำมหิต(THE GIFT) แอนนี่ วิลสัน (เคต แบลนเชตต์) แม่ม่ายลูกสาม ต้องเลี้ยงดูลูกหลังจากสามีจากไปด้วยอุบัติเหตุ แอนนี่ มีพรสวรรค์เหนือธรรมชาติ คือการมองเห็นอีกหนึ่งมิติ เธอจึงใช้พรสวรรค์ในการรับทำนายดวงชะตา และทำให้ต้องเข้าไปเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ชวนสยองที่เธอกลัวและไม่ต้องการให้เกิดขึ้น

ช่อง8

18.20 น. เสน่ห์นางครวญ เฟื่องฟ้า เอาน้ำกระเจี๊ยบมาให้ งามตา ที่เรือนและสอนเฟื่องฟ้าว่าอย่าคิดทะเยอทะยานใฝ่สูงจับก้องภพ เฟื่องฟ้ารับฟังนิ่ง และตอบกลับแบบไม่กลัวอะไร งามตาไม่พอใจเลยลุกขึ้นหยิบน้ำกระเจี๊ยบสาดใส่ทันที

ช่อง9 mcot

23.00 น. บานาน่า ซ่าส์ซี้ด 2 พิธีกร ปีโป้-บิวกิ้น พาแก๊ง บานาน่า บอย ไปอัพความฟิตแอนด์เฟิร์ม ให้บอดี้สตรองแข็งปั๋งที่ Fit Addict ของอดีตนักร้องและนักแสดงชื่อดังอย่าง นุก สุทธิดา

ช่องone 31

11.30 น. สวัสดี Station ต้อนรับ 2 คู่ พระ-นาง จากคณะลิเกสุดฟีเวอร์ทางโลกโซเชี่ยล 2เทพบุตรสุดที่รัก ที่นำชุดลิเกมาประยุกต์เป็นชุดแนวซุปเปอร์ฮีโร่Avengers เอาใจวัยรุ่นและน้องๆหนูๆให้เข้ากับยุค4.0

ช่องgmm25

11.00 น. Love Songs Love Series ตอน จะรักหรือจะร้าย สนู๊ปปี้ กลับมาตั้งใจเรียนอย่างจริงจังเพื่อลบคำดูถูกของเพื่อนๆ แต่ในระหว่างที่สนู๊ปปี้ติวหนังสือกับ เต๋อ ทั้งคู่ก็เริ่มรู้สึกดีต่อกัน แล้วจู่ๆ ป๋าแดง ก็ขอร้องให้สนู๊ปปี้ไปเรียนต่อต่างประเทศ ทำให้สนู๊ปปี้เสียใจมากและไม่กลับไปติวหนังสือกับเต๋อ และหายตัวไป

20.30 น. คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์10 ตอน ตัวประกอบ ลลิล ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง จนเดินไม่ได้ และจะบอกความจริงกับทุกคนเรื่องที่ ปกป้อง กับ อุษา มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้ง แต่ก็ไม่มีใครเชื่อ เพราะอุษาบอกทุกคนว่า ลลิลสมองกระทบกระเทือนทำให้พูดจาเลอะเลือน

ช่อง3family ช่อง13

12.15 น. Barbie in the 12 Dancing Princesses บาร์บี้ 12 เจ้าหญิงเริงระบำ เจ้าหญิงเจเนวี่ฟ์ กับเหล่าเจ้าหญิงนักเต้นอีกสิบเอ็ดคน ได้ค้นพบทางลับเข้าสู่โลกแห่งเวทย์มนต์ดินแดนที่สามารถทำให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้ดั่งฝัน เหล่าเจ้าหญิงสนุกสนานกับการเต้นรำในดินแดนแห่งนี้ จนในวันหนึ่ง อาณาจักรของพวกเธอถูกโจมตี เหล่าเจ้าหญิงได้รีบกลับมาช่วยอาณาจักรให้พ้นจากภัยอันตรายครั้งนี้

14.15 น. Saturday Movie เรื่อง Happy Ghost III รวยแล้วลอยได้ นักร้องสาวผู้ไม่ประสบความสำเร็จในการร้องเพลง ตัดสินใจฆ่าตัวตาย เมื่อถึงเวลาได้รับจุติกลับมาเกิดอีกครั้ง ครั้งนี้เธอจะได้เกิดในครอบครัวดนตรี วิญญาณของเธอต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาล ที่แม่ในอนาคตของเธอจะให้กำเนิดเธอใหม่ ดังนั้นเธอต้องเข้าไปในครรภ์ของแม่และถือกำเนิดขึ้น

ช่อง3SD ช่อง28

16.30 น. หลงรักยิ้ม ฝรั่งสุดป่วน แดเนียล เฟรเซอร์ สวมมาดเกษตรกร บุกสวนมะพร้าว ณ บางมด ชุมชนที่ไม่ได้มีดีแค่ส้ม

17.00 น. สมุดโคจร On The Way ท่องเที่ยวกับทริป สมุดโคจร 7 Greens Turismo เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว 7 Greens นำร่องทริปแรก ที่เกาะหมาก จังหวัดตราด

ช่องPPTV

08.01 น. ชั่วโมงดิสคัฟเวอรี คืนชีพรถในตำนาน ตอนที่ 5 พบกับ ริชาร์ด โรลลิ่ง นักล่ารถเก่ากับช่างใหญ่ อารอน คัฟแมน ที่มีความต้องการอยากสร้างตำนานรถแข่งด้วยกัน

18.20 น. ET Thailand พบกับบทสัมภาษณ์สุดพิเศษของ เทียรี่ เมฆวัฒนา หนึ่งในตำนานของ วงคาราบาว วงดนตรีเพื่อชีวิตที่ไม่มีใครไม่รู้จัก จะมาเปิดเผยจุดเริ่มต้นในวงการดนตรีแบบหมดเปลือก พร้อมกับลูกชาย เจสซี่-เมฆ เมฆวัฒนา

19.05 น. คิดดีคลินิก ตอนที่ 8 ห่างกันสักพัก เขียวขจี และ ตอง สองศัตรูหัวใจที่ต้องการหมอคิดดี มาไว้ในครอบครองก็เริ่มเข้มข้นขึ้น แต่เหตุการณ์กลับตาลปัตร เพราะตองได้นำเชื้ออีสุกอีใสกลับมาด้วย ตองจึงได้นำโรคนี้ไปแพร่ใส่เขียวขจี หวังขัดขาความสัมพันธ์เขียวขจีกับหมอคิดดี แต่กลับต้องวุ่นวายขึ้นเพราะทั้งสองแย่งกันจะมารักษาโรคอีสุกอีใสกับหมอ

โปรแกรมรายการกีฬาทั่วไป วันที่ 23 มิ.ย.

ฟุตบอลโลก 2018 รอบแบ่งกลุ่ม

19.00 น. เบลเยียม-ตูนิเซีย อมรินทร์ทีวี

22.00 น. เกาหลีใต้-เม็กซิโก ช่อง 5

01.00 น. เยอรมนี-สวีเดน อมรินทร์ทีวี

ฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก

17.45 น. ชัยนาท-สุโขทัย ทรูสปอร์ต 2,

18.00 น. แบงค็อก-ราชบุรี ทรูโฟร์ยู, ทรูสปอร์ต เอชดี 2

19.00 น. แอร์ฟอร์ซ-อุบล ทรูสปอร์ต 6

20.00 น. ชลบุรี-สุพรรณบุรี ทรูสปอร์ต 2, ทรูสปอร์ต เอชดี 2