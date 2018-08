ข่าวสดทีวีไกด์ : พิมดาว ตบหน้า นุสรา เพราะหมั่นไส้ที่ กฤษ ให้ความสำคัญ นุสรา มากกว่าเธอ เรื่องราวจะลงเอยอย่างไร ติดตาม “วิมานจอเงิน”

โปรแกรมรายการทีวีทั่วไป วันที่ 15 ส.ค.

ช่อง3

05.30 น. เรื่องเล่าเช้านี้ ช่วง ครอบครัวบันเทิง นักแสดงจากละคร นางบาป นำทีมมาโดยสาวสวยมากความสามารถ โดนัท-มนัสนันท์ จะพาพูดคุยให้ฟังถึงความสนุกและความหลอนของละคร

18.00 น. มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ฤาษีภฤงคี ไม่รู้ว่ากำลังถูก มหาเทพ ซ้อนกล เพื่อต้องการสั่งสอนให้รู้ว่า อย่าดูถูกผู้หญิง

20.20 น. นางบาป วิษณุ ผู้กำกับฯพาทีมงานไปทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครเรื่องนางบาป บางบัวบาน วิญญาณของ หยด เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ตลอด และพยายามทำให้ วิษณุ ระลึกชาติและรับรู้ว่าตนเป็นเมียที่ภักดีเสมอมา

ช่อง7

17.00 น. กระจกหกด้าน ตอน เสน่ห์จันทบุรี ชุมชนริมน้ำ ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าเจริญรุ่งเรืองในอดีตผสมผสานวัฒนธรรมไทย จีน ญวน มีสถาปัตยกรรมตะวันตกกับลวดลายไม้จำหลักอ่อนช้อย ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรี แหล่งอาหารพื้นเมืองรสดี มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

ช่อง8

18.40 น. พยัคฆา พลอยรัมภา ตามง้อ ภาคิน แต่กลับถูกเขาไล่กลับไป เพราะเขากลัวจะเกิดอันตรายขึ้นกับเธอ พลอยรัมภา ไม่ยอมแพ้ วิ่งตาม ภาคิน มาที่น้ำตก ภาคิน เลยแกล้งทำเป็นจะถอดเสื้อผ้าอาบน้ำต่อหน้า เธอ ทำเอา พลอยรัมภา เขิน

19.50 น. พิฆเนศ มหาเทพไอยรา อสูรมายา หลอกล่อให้องค์พระพิฆเนศน้อยออกจากวัง ด้วยการปลอมเป็นของเล่นรูปคน ทำให้พระพิฆเนศน้อยหลงเชื่อ แต่แทนที่อสูรมายาจะสังหารพระพิฆเนศน้อย กลับถูกพระพิฆเนศน้อยหลอกล่อให้หลงกลแทน

ช่องone 31

20.10 น. วิมานจอเงิน พิมดาว ตบหน้า นุสรา เพราะหมั่นไส้ที่ กฤษ ให้ความสำคัญ นุสรา มากกว่าเธอ

ช่องgmm25

22.25 น. เด็กใหม่ (Girl from Nowhere) แนนโน๊ะ โดดเด่นจนหลายคนอิจฉา จึงร่วมมือกันชวนเธอไปงานปาร์ตี้ หวังมอมเหล้าและทำมิดีมิร้าย ทุกอย่างกำลังเป็นไปตามแผน แต่กลับเกิดเหตุไม่คาดคิด

ช่องmono29

18.15 น. พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ เรื่อง ฝ่า 7 นรกไปกับพระเจ้า (Along with the Gods: The Two World) คิมจาฮอง นักดับเพลิงเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิด เขาถูกนำตัวไปยังปรโลกเคียงคู่กับเหล่าเทพผู้พิทักษ์ทั้งสาม นำไปสู่การผจญภัยฝ่าขุมนรกแห่งบาปทั้ง 7

22.55 น. พรีเมี่ยม ซีรีส์ เรื่อง 100ชีวิต กู้วิกฤติจักรวาล ปี 4 (The 100 S.4) คล๊าร์ค และ โรแลนด์ เดินทางผ่านดินแดนที่ไม่เป็นมิตร เพื่อส่งมอบทรัพย์สินอันล้ำค่าให้กับ แอ็บบี้ และทีมของเธอ

ช่อง3family ช่อง13

07.15 น. ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับสายสวรรค์ขยันยิ่ง ตอน ทิวลิปบาน

07.45 น. บ้านพระราม 4 ช่วง Talk ความสำเร็จจากโครงการ X Campus Advertising Contest 2018 การเปิดพื้นที่ให้เด็กรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงาน เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ช่วง Show พบกับ ท็อป-จรณ, เกี๊ยก-วัทธิกร และ กวาง The Face ทีมนักแสดงนำจากละคร นางบาป

08.45 น. Young @ Heart พบกับสูตรอาหารเจเพื่อสุขภาพ ส้มตำเจ ทั้งแซ่บ และดีต่อสุขภาพ

14.00 น. แจ๋ว แฟมิลี่ ช่วงแจ๋วไฮไลท์ สร้างโอกาสให้กำลังใจ ผลิตภัณฑ์จากสมาคมคนพิการทางหูแห่งประเทศไทย แจ๋วพากิน ร้านขาหมู 5 รางวัล และแจ๋วแจกแหลก บัตรที่พัก เพ ลา เพลิน มูลค่า 5,000 บาท

20.30 น. อัศจรรย์โลกสามมิติ ตอนที่ 2 มหาสมุทรใต้ ทีมผู้เชี่ยวชาญได้ออกสำรวจว่า ทำไมพื้นที่หนึ่งของมหาสมุทรใต้ ถึงอุ่นเร็วกว่ามหาสมุทรอื่นของโลกเป็นสองเท่า และดูว่าจะมีผลกระทบอย่างไรจากปรากฎการณ์นี้

21.30 น. กลเกมชีวิต (That is my life) ตอนที่ 14 สถานการณ์แย่ลงเมื่อเพื่อนบ้านเก่าของ นูราน เข้าไปใช้สวนที่ซ่อนศพ ยูซุฟ ในบ้านเก่าจัดงานเลี้ยงโดยพละการ

22.30 น. ผ่าคดีเมืองปริศนา (Broadchurch) ตอนที่ 7 การสอบสวน โจ มิลเลอร์ ครั้งสุดท้ายได้เริ่มขึ้น ฮาร์ดี้ และเอลลี่ ติดตามหลักฐานใหม่อย่างต่อเนื่อง แล้วความลับอีกอย่างของ แคลร์ ก็ได้เผยออกมา

ช่อง3SD ช่อง28

09.00 น. โต๊ะข่าวบันเทิง พบกับ หนูเล็ก ก่อนบ่าย, จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม และ แซ็ค ชุมแพ จากละคร ก่อนบ่ายคลายเครียด ที่จะมามอบรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แฟนๆ

ช่องPPTV

08.01 น. ชั่วโมงดิสคัฟเวอรี เรื่อง ชั่วโมงหนีตาย ตอนที่ 1 สภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลง ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ส่งผลให้น้ำจืดหายากขึ้นไปด้วย สัตว์หลายชนิดต้องดิ้นรนมากขึ้น ไปติดตามสัตว์ในฟลอริดาที่เดินทางไปยังธารน้ำแข็งแอนดีส เพื่อตามหาน้ำจืด และไปติดตามความแห้งแล้งในเคนย่า

13.05 น. หนังดังยามบ่าย เรื่อง Bermuda Tentacles มฤตยูเบอร์มิวด้า ภายหลังเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันตกลงขณะบินเหนือสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า ทหารนาวิกโยธินของสหรัฐฯจึงถูกส่งมาเพื่อค้นหาห้องบินฉุกเฉินของประธานาธิบดีที่ดีดตัวออกมา ขณะเดียวกันสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้มหาสมุทรได้ถูกปลุกขึ้น และอาละวาดโจมตีกองเรือรบที่แล่นมาในน่านน้ำ

22.35 น. The First Ultimate เที่ยวสุดโลก นิว-ชัยพล ทำความรู้จักกับตลาดคริสต์มาส ที่เมืองสทราซบูร์ ในแคว้นอัลซาส ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดคริสต์มาสที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศส พร้อมสนุกกับการเดินชิมอาหารพื้นเมือง และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างแดนไปด้วยกัน

โปรแกรมรายการกีฬาทั่วไป วันที่ 15 ส.ค.

ฟุตบอลยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ

02.00 น. เรอัล มาดริด – แอตฯ มาดริด

ฟุตบอล เจ ลีก

17.00 น. เอฟซี โตเกียว – คาชิวา เรย์โซล

17.00 น. อุราวะ – จูบิโล อิวาตะ

17.00 น. เวกัลตะ เซนได – โชนัน เบลมาเร

17.00 น. คาวาซากิ ฟรอนตาเล – ซากัน โทสึ

17.00 น. เซเรโซ โอซาโก – ชิมิสึ เอสพัลส์

17.00 น. กัมบะ โอซากา – คอนซาโดเล ซัปโปโร

17.00 น. วี-วาเรน นางาซากิ – คาชิมา แอนต์เลอร์ส

17.00 น. วิสเซล โกเบ – ฮิโรชิมา ซานเฟรซเช

17.30 น. โยโกฮามา – นาโกยา