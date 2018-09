ข่าวสดทีวีไกด์ : ภวิตา กับ ธีรนันท์ เผลอมีอะไรกัน ตื่นเช้า ภาวิตา ตกใจโวยวายใส่ ธีรนันท์ เรื่องราวจะลงเอยอย่างไร ติดตาม เจ้าสาวช่างยนต์

โปรแกรมรายการทีวีทั่วไป วันที่ 4 ก.ย.

ช่อง3

05.30 น. เรื่องเล่าเช้านี้ ช่วง ครอบครัวบันเทิง ตูน บอดี้สแลม มาพูดคุยถึงหนัง “2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” ซึ่งจะทำให้รู้ว่าทุกอย่างในการออกวิ่งแต่ละวันไม่ได้ราบรื่นสวยงาม มันต้องใช้ ความเชื่อ ความบ้า ความกล้า ในการก้าวแต่ละก้าว ตามชื่อหนังจริงๆ

18.00 น. มหากาลี เทวีพิทักษ์โลก มหาเทพโกรธมากจึงลงโทษ คเณศ ด้วยตรีศูลตัดเอาศรีษะขาดกระเด็น เรื่องราวเริ่มใหญ่โต ปารวตี ออกมาเห็นบุตรชายนอนนิ่งไร้ศรีษะ จึงโกรธจนรูปกายเปลี่ยนไปเป็น มหากาลี ปางดุร้าย และขอท้าสู้กับ มหาเทพ เพื่อแก้แค้นต่อการสูญเสียบุตรไป

20.20 น. ดวงใจในไฟหนาว เปรมจิต มาหา เยี่ยมยุทธ เพื่อขอให้เขากลับไปคบกับ ปิ่นมุก แต่เขาปฏิเสธ เปรมจิต เริ่มให้เวลากับปิ่นมุกมากขึ้นและยุให้ปิ่นมุกลุกขึ้นสู้เพื่อเอาชนะจินดา และดาวเหนือ

23.20 น. แหกกฎโหดมหาประลัย 2 (RUNNING OUT OF TIME 2) บริษัท ของเทเรซ่า ทำธุรกิจประกัน แต่ปรากฏว่ามีสินค้า 3 ชิ้นถูกขโมย จึงมีการจ้างนักสืบโห เข้ามาดูแลคดี เพื่อจะจับคนร้ายอย่าง อาโจว ที่ไม่ใช่โจรธรรมดา เพราะเขาใช้แผนหลอกล่อตำรวจจนหัวหมุน

ช่อง7

13.00 น. ดวลเพลงดัง ผู้เข้าแข่งขันต้องเจอกับเพลงลูกทุ่งหมอลำ “ห่อหมกฮวกไปฝากป้า” ของ ลำเพลิน วงศกร Feat. เต๊ะ ตระกูลตอ ซึ่งเป็นเพลงที่มียอดผู้ฟังในยูทูบ ถึง 15 ล้านวิว ภายในเวลาเพียง 3 สัปดาห์ จัดเป็นเพลงดังที่มาแรงและที่ผ่านมาได้รับการคัฟเวอร์เพลงออกมาหลากหลายเวอร์ชั่น

18.50 น. เจ้าสาวช่างยนต์ ภวิตา กับ ธีรนันท์ วางแผนกันที่จะแยก มีนา ออกจาก ภูภัทร แต่ดันผิดแผนทำให้เผลอมีอะไรกัน ตื่นเช้ามาภาวิตาตกใจโวยวายใส่ธีรนันท์ยกใหญ่

22.40 น. กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง เอาใจสาวกแดนใต้ คว้าวงร็อกชื่อดัง L.กฮ. มาเป็นศิลปินต้นฉบับ และเซอร์ไพรส์สุดๆ เมื่อ ดาว ขำมิน ร่วมลงแข่งเงาเสียงด้วย

ช่อง8

18.35 น. พยัคฆา หมอแทนคุณ พร้อมด้วย พนา และพลอยรัมภา บุกเข้าป่า เพื่อตามหา ภาคิน และได้พบภาคินในร่างเสือสมิงนอนสลบอยู่บนต้นไม้ จึงรีบพาเขามารักษา

19.20 น. พิฆเนศ มหาเทพไอยรา ศิวะมหาเทพ โกรธจัด และกลายร่างเป็น มหาเทพบูพู พีระพัท เพื่อต่อสู้กับพระแม่มหากาลี ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชาวโลกเลย ทำให้ คชานันท์ ต้องรีบกลับร่างมาเป็น พระพิฆเนศ เพื่อมาเตือนสติทั้งสองพระองค์

ช่องone31

20.10 น. วิมานจอเงิน อิสร์ หอบหลักฐานสำคัญมาคาดคั้นให้ รุ่งรวี รับสารภาพว่าเป็นคนวางแผนใส่ร้ายอรวรรณ

21.20 น. บาปรัก หลังเจอมรสุมชีวิตอย่างหนัก ทำให้ กิรนันท์ เกิดอาการเครียด พัชรา จึงชวนกิรนันท์มาเรียนศิลปะบำบัดที่โรงเรียนของตน ซึ่งทำใหกิรนันท์ได้เจอกับ ตะวัน

ช่องgmm25

20.10 น. ปาก รอย กลับมาถึงบ้านก็อาละวาดใส่ เพยีย แม่ของเธอทันที เพราะเพยียไม่ยอมทำความสะอาดห้องเตรียมไว้ให้ ยิ่งทำให้ปมที่รอยรู้สึกมาตั้งแต่เด็กว่าแม่ไม่รักผุดขึ้นมาอีก ขนาดรอยซื้อของฝากจากอังกฤษมาให้เพยียก็ไม่สนใจ ทำให้รอยน้อยใจแม่มาก

ช่องmono29

19.50 น. แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับห้องแห่งความลับ (Harry Potter and The Chamber of Secrets) แฮร์รี่ พอตเตอร์ ได้ยินเสียงประหลาดจากผนังกำแพงของโรงเรียนอยู่เพียงคนเดียว ทำให้คนในโรงเรียนพูดร่ำลือว่า แฮรี่คือผู้รับมรดกจากเจ้าแห่งศาสตร์มืดที่ทำให้สามารถพูดสื่อสารกับงูได้ และเมื่อน้องสาวของรอนถูกจับตัวไป ทำให้แฮร์รี่และเพื่อนต้องออกตามหาเธอจากห้องแห่งความลับและต่อสู้กับปีศาจงูร้าย

ช่อง3family ช่อง13

07.15 น. ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับสายสวรรค์ขยันยิ่ง ตอน อพม.ดีเด่นพิเศษ ปี 2561 ทุ่มเททำความดีด้วยหัวใจ แรงบันดาลใจเพื่อสังคม

07.45 น. บ้านพระราม 4 ช่วง Talk บีม-ศรัณยู ประชากริช กับบทบาทเจ้าของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น Hanemasu Wing’s Izakaya & Sake ช่วง Show “สิ่งที่มองบ่เห็น” ซิงเกิลแรกของ แพรว จีรวัลย์ กับการร่วมงานในบ้านหลังใหม่ SRP TCM

08.45 น. Young @ Heart ใครที่มีปัญหาแขนย้อย แขนห้อยไม่สวยเวลาโบกมือทักทาย วันนี้มีท่าชกมวยกระชับต้นแขนมาฝาก

14.00 น. แจ๋ว แฟมิลี่ แจ๋วไฮไลท์ งานส้มโอ นครชัยศรี จ.นครปฐม แจ๋วพากิน ร้านอาหารกุ๊กชม ท่าน้ำเทเวศน์ แจ๋วแจกแหลก บัตรที่พัก เพ ลา เพลิน มูลค่า 5,000 บาท

20.30 น. อัศจรรย์โลกสามมิติ แนทเชอรัล เวิลด์ (ตอนที่ 5) ช้างป่า เสียงกึกก้องในป่าใหญ่ ลึกเข้าไปในป่าฝนของใจกลางแอฟริกา ณ โอเอซิสของช้าง

21.30 น. กลเกมชีวิต (That is my life) ตอนที่ 25 ฮาติเช่ รู้ความลับเรื่องที่บาฮาร์ชเป็นลูกสาวตัวจริงของเมห์เม็ต เธอรีบไปที่บริษัทเพื่อบอกบาฮาร์ช แต่โชคร้ายโดนรถชน ถ้าเธอไม่รอด จะเป็นข่าวดีสำหรับนูรานและเอฟซุน

โปรแกรมรายการกีฬาทั่วไป วันที่ 4 ก.ย.

ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร

23.30 น. เบรเมน-เอ็มเมน

ฟุตบอลซูเปอร์ลีกา อาร์เจนตินา

07.00 น. ซาน มาร์ติน ตูกูมัน-คิมนา เซียลา ปลาตา

ฟุตบอลโลกหญิง 2019 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

22.00 น. คาซัคสถาน-อังกฤษ

22.00 น. โปแลนด์-สวิตเซอร์แลนด์

22.00 น. แอลเบเนีย-สกอตแลนด์

22.00 น. นอร์เวย์-เนเธอร์แลนด์

22.00 น. เดนมาร์ก-สวีเดน

22.00 น. ไอซ์แลนด์-สาธารณรัฐเช็ก

22.00 น. หมู่เกาะแฟโร-เยอรมนี

22.00 น. เบลเยียม-อิตาลี

01.30 น. สเปน-เซอร์เบีย

เทนนิส

21.30 น. ยูเอส โอเพ่น (ฟ็อกซ์ สปอร์ตส์, ฟ็อกซ์สปอร์ตส์ 2)