ดวลเพลงดัง พบกับโน้ตประหารจากเพลงฮิต แตงโมจินตหรา ของนักร้องสาวเสียงพิณ จินตหรา พูนลาภ

ดวลเพลงดัง – พบกับ ผัดไท ดีใจ ดีดีดี, ฝน ธนสุนทร และรุ่ง สุริยา ที่มาโชว์ลีลาการขายแตงโม และพบกับโน้ตประหารจากเพลงฮิต แตงโมจินตหรา ของนักร้องสาวเสียงพิณ จินตหรา พูนลาภ

โปรแกรมรายการทีวีทั่วไป วันที่ 12 ธ.ค.

ช่อง3

05.30 น. เรื่องเล่าเช้านี้ พบกับ ละคร ตราบาปสีชมพู ถึงเวลาที่ทุกอย่างจะต้องคลี่คลาย ความรักของ พระ-นาง จะลงเอยอย่างไร ใครจะเจ็บ ใครจะมีความสุข

18.00 น. มหากาลี เทวีพิทักษ์โลก มหากาลีอนุญาตให้วาสุกีไปพบมันสาได้ วาสุกีพยายามเตือนสติมันสาแต่ไม่สำเร็จ ในที่สุดมหากาลีก็ปรากฏกายขึ้น มหากาลีเอื้อมมือเพื่อจะฆ่า มันสา แต่มหาเทพ มาห้ามไว้ก่อน และมหาเทพได้ยื่นข้อเสนอใหม่ให้มันสาทำตาม

ช่อง7

18.50 น. ไฮโซสะออน สุธน ลอบวางเพลิงที่โรงงานทอผ้าของคุณแสงระวี และเมรี่ มาเห็นเข้าจึงพยายามจะเข้ามาดับไฟ แต่เพราะเชื้อไฟที่เป็นผ้าในโรงงานติดไฟไวมาก ควันและเปลวไฟทำให้เธอเกือบจะหมดสติ ไอดิน รู้เข้าจึงรีบมาที่โรงงานทันทีเพื่อค้นหาเมรี่ ซึ่งติดอยู่ในกองไฟ และพยายามจะพาเมรี่ออกมา แต่ สุธน ก็มาขัดขวาง

ช่อง8

18.45 น. ซิ่นลายหงส์ สะออน ฝันเห็นเจ้าหญิงสีออนไปเยี่ยม อัญญานางหูกคำ ในคุก สีออนเห็นหูกคำในสภาพหมดเรี่ยวแรง ตามตัวมีแต่รอยแผลของการถูกเฆี่ยนและโดนกรีดแขน เจ้าหญิงสีออนเกิดความสงสารเลยทายาให้อัญญานางหูกคำ ราชบุตรโซ่ทองรู้เรื่อง จึงโกรธ สั่งห้ามเจ้าหญิงสีออนไปช่วยหูกคำอีก

ช่องgmm25

20.10 น. ยุทธการปราบนางมาร ยุทธการ ช่วยแนะนำคำตอบต่างๆ ให้ รัมภาภัสร์ เรื่องข่าวไม่ดีที่ แฟรงค์ ปล่อย ในงานเปิดตัวภาพยนต์เรื่อง Only You แต่จู่ๆ นักข่าวก็ถามเรื่องที่ รณชัย พ่อของเธอจะยกบริษัทให้ ปวีดา บริหาร แทน พอรัมภาภัสร์ได้ยินก็ไม่พอใจอาละวาดตอบนักข่าวด้วยอารมณ์โมโห ทำให้ภาพยนตร์เรื่อง Only You ถูกแบน รณชัย จึงนัดคุยกับรัมภาภัสร์โดยด่วน

ช่องmono29

18.15 น. พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ เรื่อง เดดพูล (Deadpool) เรื่องราวของอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจที่ผันตัวเองเป็นทหารรับจ้าง เวด วิลสัน เขาต้องผ่านการทดลองลับทำให้เขามีพลังสมานแผลได้อย่างรวดเร็ว และได้แปลงร่างเป็นเดดพูล ถูกหล่อหลอมด้วยคุณสมบัติใหม่และดูลึกลับ เปลี่ยนไปจากคนที่เคยอารมณ์ดี เดดพูลจึงออกล่าตามหาคนที่เกือบจะทำลายชีวิตของเขาไป

22.50 น. พรีเมี่ยม ซีรีส์ เรื่อง ปฏิบัติการเดือด เมืองคนดุ ปี 4 (NCIS: New Orleans S.4) ตอน 23 ไพร์ด โดนยึดตรา และโดนฟ้อง เกี่ยวกับคดีเก่าๆ ที่เขาเคยทำ ทีมต้องเร่งหาว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ แต่ไพร์ด สั่งห้ามไม่ให้ทีมNCIS ช่วยสืบเรื่องนี้ ไพร์ดจึงจำเป็นต้องมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือเขา

23.45 น. มิดไนท์ ซีนีม่า เรื่อง บิ๊กมาม่าส์ พ่อลูกครอบครัวต่อมหลุด(Big Mommas: Like Father, Like Son) มัลคอม เทอร์เนอร์ นักสืบเอฟบีไอ กลับมาแปลงกายเป็นบิ๊กมาม่าอีกครั้งเพื่อสืบคดี โดยเขาได้ผู้ช่วยเป็น เทรนท์ ลูกเลี้ยงวัย 17 ปีที่ต้องปลอมตัวเป็นสาวร่างยักษ์ชื่อ ชาร์เมน เพื่อแอบเข้าไปตามหาตัวคนร้ายในโรงเรียนฝึกสอนการแสดงหญิงล้วน หลังจากที่เทรนท์ไปเผอิญเห็นเหตุฆาตกรรมเข้า

ช่อง3family ช่อง13

07.45 น. บ้านพระราม 4 ช่วงทอล์ค พบกับ CARECHOICE ผงปรุงรสเพื่อสุขภาพ ไร้ผงชูรส ความอร่อยทางเลือกใหม่ของคนใส่ใจสุขภาพ ช่วงโชว์ พบกับเพลง ไม่ซาบซึ้งเท่าไหร่ ของเอก สุระเชษฐ์

14.00 น. แจ๋ว แฟมิลี่ แจ๋วไฮไลท์ งานมหกรรมของขวัญ แจ๋วพากิน ร้านบ้านนอกคอกนา แจ๋วแจกแหลก Gift Voucher ไทวัสดุ

โปรแกรมรายการกีฬาทั่วไป วันที่ 12 ธ.ค.

ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก

รอบแบ่งกลุ่ม

00.55 น. เรอัล มาดริด-ซีเอสเคเอ มอสโก

00.55 น. วิกตอเรีย เพลเซน-โรมา

03.00 น. อาแจ็กซ์-บาเยิร์น มิวนิก

03.00 น. เบนฟิกา-เออีเค เอเธนส์

03.00 น. ชักตาร์ โดเน็ตส์ก-โอลิมปิก ลียง

03.00 น. แมนฯ ซิตี้-ฮอฟเฟนไฮม์

03.00 น. ยัง บอยส์ เบิร์น-ยูเวนตุส

03.00 น. บาเลนเซีย-แมนฯ ยูไนเต็ด

ฟุตบอลฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ

รอบเพลย์ออฟ

22.30 น. อัล ไอน์-ทีม เวลลิงตัน

สนุ้กเกอร์

17.00 น. สกอตติช โอเพ่น

บาสเกตบอลเอ็นบีเอ

08.00 น. ฮุสตัน ร็อกเก็ตส์-ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส

08.30 น. ซานอันโตนิโอ สเปอร์ส-ฟีนิกซ์ ซันส์

10.30 น. แอลเอ คลิปเปอร์ส-โตรอนโต แร็พเตอร์ส