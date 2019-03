ถ่ายทอดสดงานครบรอบ 49 ปี ช่อง 3

ถ่ายทอดสดงานครบรอบ 49 ปี ช่อง 3 – ในคอนเซ็ปต์ งานวัด คาร์นิว้าววว… สี่สิบเก้าปี แห่งความบันเทิง สนุกสนานรื่นเริง เถิดเทิงทั่วไทย ร่วมชมขบวนพาเหรดและขบวนรถแห่ รวมทั้งการแข่งขันฟุตบอลนักแสดงชาย ช่อง3 ระหว่างทีมสีเขียวและสีชมพู เวลา 12.15 น.

โปรแกรมรายการทีวีทั่วไป วันที่ 2 มี.ค.

ช่อง3

09.15 น. เปิดกองวิก 3 กับละครคุณภาพ รักจังเอย ละครไทยสายฮา… แนว โรแมนติก-คอมเมดี้ นำแสดงโดย แต้ว-ณฐพร เต๋อ-ฉันทวิชช์ ของค่าย มหานิยมชมชอบ จำกัด เรื่องราวของหมอสาวที่ต้องไปทำงานชนบท และต้องมาเจอกับผู้ใหญ่บ้านปากร้าย

12.15 น. ถ่ายทอดสดงานครบรอบ 49 ปี ช่อง 3 ในคอนเซ็ปต์ งานวัด คาร์นิว้าววว… สี่สิบเก้าปี แห่งความบันเทิง สนุกสนานรื่นเริง เถิดเทิงทั่วไทย ร่วมชมขบวนพาเหรดและขบวนรถแห่ รวมทั้งการแข่งขันฟุตบอลนักแสดงชาย ช่อง3 ระหว่างทีมสีเขียวและสีชมพู

20.15 น. ลูกผู้ชายเพชร เพชรทำงานหนัก เพื่อดูแลครอบครัว โดยมีรินทร์เป็นกำลังใจ ด้านปริมไม่พอใจที่เพชรกับรินทร์ชอบกัน สุดท้ายพอสบโอกาสจึงวางแผนให้รินทร์โดนไล่ออกจากงานร้องเพลง

ช่อง7

09.00 น. กองพัน รักลั่นฟ้า ถูก ลั่นฟ้า ปฏิเสธความรู้สึก หมวดกริช เลยเศร้าหนัก ได้ มิ้น คอยปลอบใจจนเผลอหลุดปากว่าคนที่เธอชอบคือหมวดกริชนั่นเอง

10.00 น. ENCOUNTER หัวใจพบรัก (ตอนแรก) คิม จินฮยอก ชายหนุ่มผู้มองโลกในแง่ดี สดใส ชอบถ่ายภาพ และได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศคิวบา และบังเอิญได้พบ ชา ซูฮยอน ที่เดินทางไปเจรจาธุรกิจโรงแรมที่ประเทศคิวบาเช่นกัน

12.00 น. เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย การเจอกันของสองเชฟอาหารญี่ปุ่น เชฟบุญธรรม ที่ต้องมาฟาดฟันกับ เชฟนุ วิษณุพงษ์ พลทองมาก เชฟคนไทยที่เชี่ยวชาญศาสตร์การทำอาหารญี่ปุ่นชั้นสูงในสไตล์ไคเซกิและเอโดะมาเอะ

14.15 น. ฟ้ามีตา ตอน…กะร่อนทอง เรื่องความรัก เนื้อคู่ บางทีก็เป็นเรื่องของบุพเพสันนิวาส บางคนไม่อยากเจอแต่ก็เจอ บางคนกระเสือกกระสนแทบตายก็ไม่เจอ เหมือนนวลที่กะจะไปร่อนทอง ที่ไหนได้ เจอแต่หิน ทราย ดิน กรวด แถมยังเกือบตาย

ช่อง8

10.20 น. ครัวลั่นทุ่ง อ.ยิ่งศักดิ์ กูรูอาหาร ตามหาวัตถุดิบชั้นเยี่ยม ปลาสลิด กันที่ เจ๊ปุ๊ปลาสลิดแดดเดียวสูตรโบราณ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อทำเมนูเด็ด ผัดพริกแกงปลาสลิด และ ต้มข่าปลาสลิดทอดกรอบ

20.15 น. ปมรักสลับหัวใจ ในวันสัมภาษณ์งาน คนางศ์ถึงกับช็อก ที่เจอกับเตชิตน์ เธอเกือบจะขอตัวกลับ แต่เตชิตมาขวางไว้ พร้อมพูดหว่านล้อมว่ายิ่งเป็นหนี้ชีวิตกัน ก็ต้องทำงานใช้หนี้ และระหว่างที่สัมภาษณ์กันอยู่นั้น เตชิตก็หลุดปากออกมาว่า ไม่อยากให้คนางศ์ทำงานที่เก่า เพราะกลัวเธอจะโดนทำร้ายอีก

ช่อง9mcot

21.00 น. เจาะใจ พบกับ ต่อ-นิเวศน์ พิรารักษ์ เจ้าพ่อผับดัง มังกี้ คลับ (MONKEY CLUB) ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทิ้งธุรกิจทำเงินมหาศาล ผันตัวสู่เกษตรกรฟาร์มออแกนิก มังกี้ฟาร์ม ทั้งที่ความรู้เป็นศูนย์ล้มเหลวนับไม่ถ้วน แต่ไม่เคยล้มเลิก จนวันนี้กลายเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่ทำผักส่งขายไปทั่วประเทศ ด้วยปณิธานที่ตั้งใจว่า จะต้องทำผักที่ทำให้คนกินมีสุขภาพที่ดีให้ได้

ช่องone31

13.00 น. สวัสดีStation เปิดเวทีต้อนรับ 2 หนุ่มสาวลูกทุ่งสุดฮอต ตรี-ชัยณรงค์ ลูกทุ่งดาวรุ่งมาแรง กับสาวลูกทุ่งสุดแซ่บ ตั๊กแตน ชลลดา

17.00 น. บริษัทฮาไม่จำกัด (มหาชน) หนาวๆ ร้อนๆ ไปตามๆ กัน เมื่อตลกรุ่นใหญ่ อย่าง ชูษี เชิญยิ้ม ฉุนหนัก! ถึงขั้นควักโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเตรียมอัดคลิปวิดีโอด่าเพื่อน เกิดอะไรขึ้นกันแน่!!?

20.45 น. รักไม่ลืม เฟิร์นแอบมาเยี่ยมแบงค์ ที่นอนไม่ได้สติอยู่โรงพยาบาล พร้อมกับมาร่ำลาเพราะตนและครอบครัวต้องหนีจากการตามฆ่าของชยุตม์

21.30 น. เป็นต่อ เจอลุงรวยเดินหลงทางมาแถมในกระเป๋ายังมีเงินเป็นฟ่อนๆ งานนี้ยมถึงกับตาวาว

ช่องgmm25

10.00 น. ตลกแหลก พาไปร้านดังย่าน กำแพงแสน ร้าน Green Chef ที่เสิร์ฟอาหารไทยสไตล์โบราณแต่รสชาติไม่ธรรมดา และต่อด้วย ร้านสเต็กคุณย่า ที่มีสูตรลับเฉพาะไม่เหมือนใคร ตบท้ายด้วย ร้านลุงโฮ เฝอหม้อไฟ สไตล์เวียดนาม ที่ใครได้กินก็ต้องติดใจ

ช่องmono29

19.20 น. พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ ไทยแลนด์ พรีเมียร์ ยอดจารชนคนอันตราย (Jason Bourne) หน่วยข่าวกรองของรัฐ ถูกเจาะระบบ ฐานข้อมูล ซึ่งทำให้ทราบว่าแฮกเกอร์คนดังกล่าวมีส่วนเชื่อมโยงกับ เจสัน บอร์น และเขากลับมา ปรากฏตัวอีกครั้ง เพื่อต่อจิกซอว์เรื่องราวในอดีต

06.30 น. แฮปปี้ แฟมิลี่ วีคเอ็นด์ เรื่อง ไอซ์เอจ เจาะยุคน้ำแข็งมหัศจรรย์ (Ice Age) เริ่มต้นของการผจญภัยสุดป่วน เกิดจากการไล่ล่า ลูกวอลนัทของสแครท บังเอิญไปทำให้แกนโลกของทวีปต่างๆ ต้องแยกออกจากกัน ทำให้ผองเพื่อนอย่าง แมนนี่ ดิอาโก และ ซิด ต้องลอยอยู่กลางทะเลบนแผ่นน้ำแข็ง การผจญภัยและการหาทางกลับไปเจอครอบครัวจึงเริ่มขึ้น

10.40 น. พรีเมี่ยม ซีรีส์ เรื่อง หน่วยสืบสวนคดีเดือด ปี 15 (NCIS S.15) ตอน 1 : พบกับหน่วยงานสืบสวนสอบสวนที่ดูแลคดีต่างๆ ใน กองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐฯ นำทีมโดย เจ้าหน้าที่พิเศษ ลีรอยด์ เจโทร กิบบส์ เจ้าหน้าที่ มากประสบการณ์ ฉลาด และเต็มไปด้วยทักษะรอบตัว

15.00 น. ถ่ายทอดสดบาสเกตบอล ASEAN Basketball League หรือ (ABL) ระหว่างทีม โมโน แวมไพร์ (Mono Vampire) กับ ฮ่องกง อีสเทิร์น (Hong Kong Eastern) ยิงสัญญาณสดจาก สนามบาสเกตบอล สเตเดี้ยม 29

17.00 น. พรีเมี่ยม ซีรีส์ เรื่อง ชี.ล.ด์. ทีมมหากาฬอเวนเจอร์ส ปี 2 ( Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. S.2) ตอน 8 : โคลสัน และทีม เผชิญหน้ากับ ไฮดร้า ในศึกสงครามครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อหวังเปิดเผยความลับโบราณ

18.15 น. พรีเมี่ยม ซีรีส์ เรื่อง วีรบุรุษเหนือแสง ปี 4 (The Flash S.4) ตอน 10 : แบรี่ กำลังถูกดำเนินคดีจากการฆาตกรรมของ คลิฟฟอร์ด เดโว โจ และ ไอริส ต้องตัดสินใจเข้าช่วยเหลือแบร์รี่เพื่อไม่ให้เขาเข้าคุก

19.20 น. พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ เรื่อง ยอดจารชนคนอันตราย (Jason Bourne) เรื่องราวของ เจสัน บอร์น การกลับมา ครั้งนี้ เพื่อสานต่อบทสรุปของเรื่องราวบางอย่างที่ยังคั่งค้างอยู่

ช่อง3family ช่อง13

08.30 น. มาสค์ไรเดอร์บิลด์ (MASKED RIDER BUILD) อาวุธชิ้นสุดท้ายของกองทัพโฮคุโตะได้ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อมาปกป้องมาตุภูมิ

ช่อง3SD ช่อง28

11.45 น. ฟิล์มฮิตวันเสาร์ เรื่อง Rogue Assassin โหดปะทะเดือด แจ็ค ชายผู้ต้องการล้างแค้นให้กับเพื่อนรักที่โดนฆ่าตาย ระหว่างที่เขาตามหาตัวการอยู่นั้น เขากับกลายเป็นผู้โดนตามล่าซะเองจากสงครามนองเลือดระหว่าง ชาง ผู้นำแก๊งมาเฟียชาวจีน และ ชิโร่ หัวหน้าแก๊งยากูซ่าชาวญี่ปุ่น

13.45 น. ระเบิดครัว งานนี้มีฮาท้องแข็งเมื่อยูทูเบอร์ชื่อดัง เอม ตามใจตุ๊ด!! จะมาระเบิดครัวปล่อยพลังเต้นสุดเหวี่ยงแม้จะทำอาหารไม่เป็น แต่ขอลงมือทำกับเมนูชวนกิน ยำขนมจีน ปลาทูน่าฟูระเบิด

14.30 น. จรีรัตน์ถนัดเที่ยว พาไปลองใช้ชีวิตสไตล์โฮสเทลย่านสุขุมวิทอีกเช่นเคย จรีรัตน์จะพาไปร่วมรู้จักเพื่อนใหม่ๆ ได้ออกไปทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้ง กิน เที่ยว ให้หนำใจ

16.30 น. หลงรักยิ้ม Hop On Hop Off Bus เส้นทางเที่ยวรอบกรุงกับแดเนียล ฝรั่งหัวใจไทยที่จะพาไปท่องเที่ยวย่านธุรกิจกลางใจเมือง พร้อมพาไปตื่นตาตื่นใจกับประสบการณ์ใหม่ บนความสูง 314 เมตร จากพื้นดิน ณ ตึกสูงสุดในเมือง เมืองไทย อาคารคิงเพาเวอร์ มหานคร ปิดท้ายกันด้วยการชมโชว์ที่เป็นเอกลักษณ์ พาหลงเสน่ห์สุดหรูยามค่ำคืน

17.00 น. สมุดโคจร On The Way: เที่ยวเมืองรอง ลองแล้วจะติดใจ EP.2 สัมผัสดินแดนแห่งสายหมอกอันมีเสน่ห์ไม่ซ้ำใคร บุกชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จังหวัดตาก ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนสงบของบ้านเล็กกลางหุบเขา ที่โอบล้อมไปด้วยทัศนียภาพอันเขียวขจี สูดกลิ่นอายธรรมชาติอย่างแท้จริง

20.30 น. ซีนีมาแอทไนท์ เรื่อง Lord of The Ring : Fellowship of The Ring อภินิหารแหวนครองพิภพ มีแหวนทองอยู่หนึ่งวง ซึ่งมีอำนาจพลิกชะตาโลกได้ วิธีกำจัดแหวนวงนี้คือต้องทิ้งมันลงหุบเขามรณะ และคนที่จะทำภารกิจนี้ได้ต้องเป็นฮอบบิทผู้มีจิตใจอ่อนโยนเท่านั้น

ช่องPPTV

08.00 น. พาซ่า Bazaar พาไปชมวันเก่าแก่โบราญที่แสนงดงาม นาริตะซัง ชินโชจิ จากนั้นไปหาของอร่อยกินกันที่ถนน นาริตะซัง โอะโมะเทะซันโดะ ส่งท้ายกันด้วยการพาทุกๆ คนไปแช่ออนเซนแบบส่วนตัวพร้อมอาหารมื้อค่ำสุดพิเศษ

09.00 น. มองมุมใหม่ Bird’s Eye view สัมผัสความสวยงามของเมืองโบราณยุคกลาง ที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ณ กรุงเบิร์น ตื่นเต้นไปกับเส้นทางกระเช้าไฟฟ้า กับวิวอลังการของเทือกเขาหิมะ บนกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลก

09.30 น. เที่ยวกินกับหมึกแดง เชฟหมึกแดงพาไปเดินชมแปลงผักสวนครัวของร้านเพาะรัก จ.พิจิตร กับคุณก้อย เจ้าของร้าน กับแนวคิดการปลูกพืชปลอดสารพิษที่นำมาปรุงอาหารเพื่อคนในชุมชน

18.20 น. Kritchen by ชาคริต นักแสดงและพิธีกรสาวมากความสามารถ เชียร์ ฑิฆัมพร กับการทำอาหารแบบจริงจังครั้งแรกที่ คริตเช่น โดยการแนะนำอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน จากชาคริต แย้มนาม พร้อมเผยเมนูแบบบ้านๆ ที่หาทานได้ยากในปัจจุบัน ผัดปลาหมึกแช่ด่าง

โปรแกรมรายการกีฬาทั่วไป วันที่ 2 มี.ค.

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

19.30 น. สเปอร์-อาร์เซนอล (บีอิน ฯ1)

22.00 น. บอร์นมัธ-แมนฯซิตี้ (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

22.00 น. ไบรตัน-ฮัดเดอร์สฟิลด์ (บีอิน สปอร์ตส์ 5)

22.00 น. เบิร์นลีย์-พาเลซ (บีอิน ฯ3)

22.00 น.แมนฯยู-เซาแธมป์ตัน(บีอิน 1)

22.00 น. วูล์ฟแฮมป์ตัน-คาร์ดิฟฟ์ (บีอิน สปอร์ตส์ 4)

00.30 น. เวสต์แฮม-นิวคาสเซิล (บีอิน สปอร์ตส์ 1)

ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมนี

21.30 น. ชาลเก-ดุสเซลดอร์ฟ

21.30 น. เลเวอร์คูเซน-ไฟรบวร์ก (ฟ็อกซ์สปอร์ตส์ 2)

21.30 น. แฟรงก์เฟิร์ต-ฮอฟเฟนไฮม์ (ฟ็อกซ์สปอร์ตส์ 3)

21.30 น. แฮร์ธา เบอร์ลิน-ไมนซ์

21.30 น. เนิร์นแบร์ก-ไลป์ซิก (พีพีทีวี, ฟ็อกซ์สปอร์ตส์)

00.30 น. กลัดบัก-บาเยิร์น มิวนิก (พีพีทีวี, ฟ็อกซ์สปอร์ตส์)

ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี

21.00 น. เอ็มโปลี-ปาร์มา

00.00 น. เอซี มิลาน-ซาสซูโอโล (บีอิน สปอร์ตส์ 3)

02.30 น. ลาซิโอ-โรมา (บีอิน สปอร์ตส์ 3)

ฟุตบอลลา ลีกา สเปน

19.00 น. เอสปันญอล-บายาโดลิด (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

22.15 น. บียาร์เรอัล-อลาเบส

00.30 น. อูเอสกา-เซบีญา (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

02.45 น. เรอัล มาดริด-บาร์เซโลนา (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

ฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก

17.45 น. พีที ประจวบ เอฟซี-พีทีที ระยอง (ทรูสปอร์ต 2)

18.00 น. ชลบุรี เอฟซี-สมุทรปราการ ซิตี้ (ทรูสปอร์ต เอชดี 3)

19.00 น. ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด-เมืองทอง ยูไนเต็ด (ทรูโฟร์ยู, ทรูสปอร์ต เอชดี 2)

20.00 น. เชียงใหม่ เอฟซี-สุโขทัย เอฟซี (ทรูสปอร์ต 2)