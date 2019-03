พลพรรคนักปรุง พบอาหารคาวหวานสไตล์ เชฟพล-เชฟยีสต์

พลพรรคนักปรุง – พบกับอาหารคาวหวานหลากรสหลายสไตล์ในแบบฉบับ เชฟพล ตัณฑเสถียร และ เชฟยีสต์-นกุล กวินรัตน์ ไม่ว่าจะเป็น แซนด์วิชวาฟเฟิลไก่ทอด ไก่นึ่งซีอิ๊ว และขนมมันม่วง ติดตาม ช่อง9mcot เวลา 10.30 น.

โปรแกรมรายการทีวีทั่วไป วันที่ 8 มี.ค.

ช่อง3

05.30 น. เรื่องเล่าเช้านี้ ช่วงครอบครัวบันเทิง พบกับนักแสดงจาก ซีรีส์ลูกผู้ชาย เรื่อง ปัทม์ หนุ่มเค้ก-นัทธวัชร์ แก้วบัวสาย และสาวนิ้ง-ศรัณยา จำปาทิพย์ พระนางเลือดใหม่ ที่พร้อมมานำเสนอตอนแรกที่จะออกอากาศวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562

20.10 น. ซีรีส์ลูกผู้ชายเพชร (ตอนจบ) เอเสียใจกับการตายของครูหมาย ตัดสินใจช่วยตำรวจกวาดล้างพวกค้ายาเสพติด ขณะที่เพชรก็มุ่งมั่นทำอู่ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยมีไกรสรและรินทร์เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญ

ช่อง7

17.00 น. กระจกหกด้าน ตอน ศาสตร์แห่งน้ำ บ้านทับคริสต์ การแก้ปัญหาน้ำของชาวบ้านทับคริสต์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ ขุดบ่อกักเก็บน้ำ สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ฟื้นฟูป่าไม้ ทำเกษตรอินทรีย์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้เสริม ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

17.15 น. ร้อง เล่น เต้นยกครัว ซีซั่น 3 ประเดิมความสนุกกับ น้องพริม กับคุณพ่อในเพลง ฉันจะรอเธอ ฝั่งคู่แข่งอย่าง น้องเฟรชชี่-น้องออมสิน มาในเพลงคู่ มะนาวไม่มีน้ำ น่ารักสุดๆ ช่วง Battle ทั้ง 2 ทีมเจอกันในเพลงลูกทุ่งสุดฮิต ขอใจเธอแลกเบอร์โทร

ช่อง8

18.25 น. มัจจุราชฮอลิเดย์ จุก กับ ต่อ มาหา ชนก ที่ออฟฟิต แต่กลับรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติบางอย่าง เพราะชนกจ้องมองทั้งคู่ตาขวาง แถมตะคอกทั้งคู่ว่าอย่ามายุ่งกับกู! ทำให้ต่อกับจุกมั่นใจมาก เพราะเสียงที่พูดออกมา ไม่ใช่เสียงของชนก ทั้งคู่เลยจัดการช่วยชนก จนผีออกจากร่าง ชนกฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาล งงว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร

ช่อง9mcot

10.30 น. พลพรรคนักปรุง พบกับอาหารคาวหวานหลากรสหลายสไตล์ในแบบฉบับ เชฟพล ตัณฑเสถียร และ เชฟยีสต์-นกุล กวินรัตน์ ไม่ว่าจะเป็น แซนด์วิชวาฟเฟิลไก่ทอด ไก่นึ่งซีอิ๊ว และขนมมันม่วง

ช่องgmm25

16.15 น. ศึกใหญ่เลือกตั้ง’62 Young Blood Debate เลือดใหม่การเมืองไทย วิสัยทัศน์พัฒนาชาติ ซึ่งตัวแทนจาก 10 พรรค เข้าร่วมศึกใหญ่เลือกตั้งในครั้งนี้ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายพรรค ประชันความคิดให้ประชาชนได้รับรู้ ก่อนเข้าคูหากาพรรคที่ใช่

22.00 น. ถ่ายทอดรอบตัดสินการประกวด Miss International Queen 2019 โดยมี เอสม่อน-กัญญ์วรา แก้วจีน Miss Tiffany’s Universe 2018 ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้

ช่องmono29

15.30 น. แฮปปี้ แฟมิลี่ ไทม์ เรื่อง สาวน้อยพลังเวทย์ กับดินแดนมังกรไฟ (The Shamer’s Daughter) ดีน่า เด็กสาวที่สามารถอ่านใจของผู้คนและสะกดจิตให้เผยความลับได้ พยายามสืบเรื่องราวซ่อนเงื่อน และเธอก็พบเข้ากับความลี้ลับพลังเวทย์อันตราย พร้อมเผชิญหน้ามังกรไฟยักษ์ที่จ้องทำลายเธอ

22.45 น. พรีเมี่ยม ซีรีส์ เรื่อง ทีมปฏิบัติกล ปราบอาชญากรรม ปี 1 (Deception S.1) เมื่อแฟนเก่าของคาเมรอนถูกปล้นในช่วงแฟชั่นวีค เขาได้ขอให้เคย์ช่วยสืบสวน ในขณะเดียวกันทางทีมพบว่าพวกเขากำลังตกอยู่ท่ามกลางการไล่ล่า

ช่อง3family ช่อง13

07.45 น. บ้านพระราม 4 ช่วง Talk พบกับทีมนักแสดงนำจาก ซีรีส์ลูกผู้ชาย ตอน เพชร และ ปัทม์ ช่วง Show Time วาเลนติน่า พลอย ศิลปินหญิงเดี่ยวคนล่าสุดจาก What The Duck กับเพลงสากลเพลงแรกในชีวิต See you in life

14.00 น. แจ๋วแฟมิลี่ ช่วงแจ๋วไฮไลท์ งาน International Cat Show แจ๋วพากิน ร้าน Pizzaiola ช่วงแจ๋วแจกแหลก บัตรที่พัก เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์

ช่อง3SD ช่อง28

09.00 น. โต๊ะข่าวบันเทิง พบกับนักแสดง ซีรีส์ลูกผู้ชาย ตอน เพชร และ ปัทม์ นำโดย ซัน รังสิ, เอ็มม่า ปาณิสรา, เค้ก นัทธวัชร์, นิ้ง ศรัณยา

20.45 น. หนังดังวันศุกร์ Game of Death: ไอ้หนุ่มซินตึ๊ง เกมมังกร แชมป์ศิลปะการต่อสู้ ไห่ เทียน เป็นที่ต้องการตัวของแก๊งใต้ดินเป็นอย่างมากเพื่อให้เขานำวัตถุบางอย่างมาให้ แต่เขากลับปฏิเสธ แก๊งใต้ดินจึงวางแผนลักพาตัวน้องสาวกับพี่ชายของเขาเป็นตัวประกัน

ช่องPPTV

05.00 น. คิดบวก พบกับอัจฉริยะทางด้านฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้หลงใหลและหลงรักประเทศไทยตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มาเยือน และตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าสักวันหนึ่งจะกลับมาเพื่อสอนหนังสือให้กับนักศึกษาไทย เพื่อพัฒนาวงการฟิสิกส์ในเมืองไทยให้ก้าวหน้าเทียบเคียงกับนานาอารยประเทศ

10.00 น. ก่อนบ่ายคลายเครียด ก่อนบ่ายวาไรตี้ เกมส์โชว์ ในเกมที่ 2 ยังแข่งขันกันต่อกับเกมปริศนามาบอกใบ้ มาลุ้นกันว่าใครจะโดนโคลนทาหน้า

22.35 น. ปักหมุดสุดขอบโลก ซีซั่น 4 พาตะลุยป่าสะวันนา ที่เป็นเหมือนกับโรงละครชีวิต ของเหล่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ และพาไปสัมผัสชีวิตในมุมลับของพวกมัน ผ่านภารกิจ ตามล่าเจ้าป่า ณ อุทยานแห่งชาติซัมบูรู

โปรแกรมรายการกีฬาทั่วไป วันที่ 8 มี.ค.

ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมนี

02.30 น. เบรเมน-ชาลเก (ฟ็อกซ์)

ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี

02.30 น. ยูเวนตุส-อูดิเนเซ (บีอิน สปอร์ตส์ 3)

ฟุตบอลลา ลีกา สเปน

03.00 น. แอธฯบิลเบา-เอสปันญอล (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

ฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก

20.00 น. ชลบุรี-การท่าเรือ (ทรูโฟร์ยู, ทรูสปอร์ต 2, ทรูสปอร์ต เอชดี 2)

ฟุตบอลเอ็ม-150 แชมเปียนชิพ

19.00 ราชนาวี-เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด (ทรูสปอร์ต 6)

กอล์ฟ

14.30 น. กาตาร์ มาสเตอร์ส (กอล์ฟแชนเนล)

02.00 น. อาร์โนลด์ พาลเมอร์ อินวิเตชันแนล (กอล์ฟแชนเนล)

แบดมินตัน

17.00 น. ออล อิงแลนด์ โอเพ่น (ทรูสปอร์ต เอชดี 3)

สนุ้กเกอร์

20.00 น. เพลเยอร์ แชมเปียนชิพ (ทรูสปอร์ต 7, ทรูสปอร์ต เอชดี)