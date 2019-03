เป็นต่อ ตอน โป๊ะแตก งานเข้าแก๊งเป็นต่อกับพี่หมอน แก๊งเป็นต่อจะเอาตัวรอดยังไง ต้องติดตาม

เป็นต่อ – ตอน โป๊ะแตก งานเข้าเมื่อ แก๊งเป็นต่อ ร่วมมือกันวางแผนลวง พี่หมอน เพื่อจะหนีไปเที่ยวเลาจน์ แต่งานนี้ท่าจะไม่ง่าย เมื่อหมอนดันจับโป๊ะได้ซะก่อน แก๊งเป็นต่อจะเอาตัวรอดยังไง ติดตาม ช่องone 31 เวลา 21.30 น.

โปรแกรมรายการทีวีทั่วไป วันที่ 16 มี.ค.

ช่อง3

09.15 น. เปิดกอง วิก3 ผู้จัดเอิน-นิธิภัทร์ นำทีมตัวละคร ผอ.กร-อาเล็ก ธีรเดช ครูทราย-จ๊ะ จิตตาภา มากับภาคต่อละครสะท้อนสังคมเรื่องดัง วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 และเสริมทัพกับครูใหม่ ต๊งเหน่ง-รัดเกล้า, นิว-ชัยพล, นิ้ง-ศรัณยา ร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวของการถ่ายทำ

15.00 น. ตีสิบเดย์ แบมแบม GOT7 เข้าคลาสเรียนภาษาไทยกับวิทวัจน์ เล่นเกมภาษาไทย ที่ขนาด แพท ณปภา ยังโอดครวญว่ายากมาก

16.30 น. ตลาดสดพระราม๔ เปิดตลาดต้อนรับ โบว์ แวนดา คุณแม่คนสวยของน้องมะลิ ที่จะบุกครัว ร้านหอยจ๊อปูแม่วรรณา ย่านรามคำแหง24 เจ้าดังจากตลาดหนองมน

18.20 น. THE FACE THAILAND 5 สุดระทึกกับโจทย์ที่บรรดาผู้แข่งขันทั้ง 18 คน ต้องเจอ ใครที่กลัวความสูง หมดสิทธิ์ เพราะเหนือแคทวอล์คยังมี สะลิง มาสเตอร์อาร์ต-อารยา ขอเคลียร์คัทกับความเซฟตี้ของอุปกรณ์ก่อนจะส่งเด็กในทีมขึ้นไปพบกับความเสียว

ช่อง7

14.15 น. ฟ้ามีตา ตอน…ผู้ดีเดินตรอก ขี้ครอกเดินถนน ไอ้จ้าน และแก๊งเพื่อนสนิท มาเช่าบ้านอยู่ในซอยทำเป็นร้านซ่อมรถ ทำพนันโต๊ะบอล สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน เป็นอันธพาลข่มขู่ชาวบ้านจนไม่กล้าแจ้งความ สุดท้ายคนชั่วก็เจอจุดจบ

18.20 น. ลูกทุ่งไอดอล เหลือเพลงสุดหิน ธรรมชาติโหด และ นักร้องบ้านนอก ซึ่งขับร้องโดยราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ที่ถือเป็นเพลงปราบเซียน ใครจะได้ผ่านเข้ารอบเป็น 40 คนสุดท้าย

20.30 น. พชรมนตรา ถึงคราวที่จะนำรูปปั้นแมวกลับไปไว้ที่ถ้ำ ณดล ให้พระมาทำพิธี แต่ก็เกิดฟ้าร้องคล้ายฝนจะตก พระจึงให้สาวพรหมจรรย์ไปปักตะไคร้ จันอาสาแต่ณดลไม่ไว้ใจ เลยสั่งให้เพชรไปแย่งตะไคร้คืนมา เพชรพลาดท่าจับตะไคร้ล้มปักกับดิน ฟ้าก็กลับมาสว่างสดใส ทุกคนต่างตะลึง ณดลเลยสงสัยว่าเพชรจะเป็นผู้หญิง เพชรตัดสินใจบอกความจริง

ช่อง8

10.20 น. ครัวลั่นทุ่ง สาวจ๊ะ อาร์สยาม ตะลุยขุดมันเทศถึงสวนกลางแดดร้อนๆ ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรบ้านทับน้ำ ต.ทับน้ำ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำมาปรุงอาหารมัดใจพี่แจ็ค

20.15 น. ปมรักสลับหัวใจ เตชินท์ ขอร้องให้ คนางค์ กลับไปทำงานด้วย แต่คนางศ์ตัดสินใจจะไม่กลับไปเหยียบที่นั่นอีก ธีรเดช มาบอกธนิศาว่าไม่มีเหตุจำเป็นที่ต้องทำงานตรงนี้แล้ว ธนิศาตกใจ ขอร้องธีรเดชให้ช่วยพูดกับเตชินท์อย่าไล่ตนเองออก สุดท้ายธีรเดชยอมเฉลยว่า เตชินท์ไม่ได้ไล่ธนิศาออก แต่ให้ย้ายไปทำงานกับเตชินท์

ช่อง9 mcot

09.00 น. อาร์ติสต์ OTOP คำขวัญพาเที่ยว นุ้ย ธนวัฒน์ เก็บของเดินทางขึ้นเหนือนัดกับ ปู่จ๋าน ลองไมค์ แร็พเปอร์คนดังเมืองเชียงราย พาไป โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา สัมผัส นวดย่ำขาง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง วัดพระธาตุดอยตุง

13.00 น. สู้ทั้งน้ำตา พบกับหนังชีวิตเรื่องจริงของ ด.ช.นริศ ศรีสำอางค์ หรือน้องปอนด์ อายุ 14 ปี ชั้นมัธยมปีที่2 ที่ต้องแบกภาระช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจน

ช่องone 31

17.00 น. บริษัทฮาไม่จำกัด(มหาชน) ตอน เศรษฐีวณิพก พบแขกรับเชิญ พิ้งกี้-สาวิกา กับบทแฟนสาวของโรเบิร์ต สายควัน

21.30 น. เป็นต่อ ตอน โป๊ะแตก งานเข้าเมื่อ แก๊งเป็นต่อ ร่วมมือกันวางแผนลวง พี่หมอน เพื่อจะหนีไปเที่ยวเลาจน์ แต่งานนี้ท่าจะไม่ง่าย เมื่อหมอนดันจับโป๊ะได้ซะก่อน แก๊งเป็นต่อจะเอาตัวรอดยังไง

ช่องgmm25

10.00 น. ตลกแหลก คู่รักสายฮา พาไป ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง จ.นครปฐม ตะลุยของอร่อยที่หากินได้ยาก อย่างขนมไทยโบราณ ร้านภัสชา หวาน หวาน ต่อด้วยปลาเผาตัวโตๆ ร้านปลาเผาลงเอย แล้วเสิร์ฟกันด้วยความอร่อยของ ปลาร้าหอม แซ่บนัว ปิดท้ายด้วยเมนูขึ้นชื่อ เมี่ยงคำกลีบบัว

17.00 น. อีจัน สืบสยอง ตอน เหยื่อจากท้องถนน เผยเบื้องลึกเรื่องราวของอุบัติเหตุที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ใช้รถ ใช้ถนน ให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท กับเหตุการณ์เมาแล้วขับพุ่งชนร้านเฟอร์นิเจอร์ไฟไหม้วอด, กระบะซิ่งเสยร้านสเต็ก พ่อสังเวยชีวิต ลูกสาวโคม่า

ช่องmono29

08.00 น. พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ เรื่อง ไทเก๊ก หมัดเล็กเหล็กตัน 2 (Tai Chi Hero) หยางลู่ฉาน เดินทางไปหมู่บ้านเฉิน เพื่อเรียนเพลงมวยไทเก๊ก เฉินแอบถ่ายทอดเพลงมวยไท้เก๊กให้หยาง จนกระทั่งวันหนึ่งหมู่บ้านเฉินถูกรุกราน ทำให้ หยางต้องผนึกกำลังกับ ยื่อเหนียง เพื่อขัดขวางไม่ให้ ฝางซื่อชิง ทำงานสำเร็จ

19.20 น. พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ เรื่อง สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ (Fantastic Beasts and Where to Find Them) เรื่องราวของ นิวท์ สคามันเดอร์ นักสัตว์วิเศษวิทยาในโลกเวทมนตร์ ที่ได้รับหน้าที่ในการแต่งหนังสือคู่มือเกี่ยวกับสัตว์ในเทพนิยาย ซึ่งเรื่องราวจะเกิดที่มหานครนิวยอร์ก

22.00 น. พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ เรื่อง คนกินบาป (The Sin Eater) อเล็กซ์ เบอร์เนียร์ นักบวชหนุ่มผู้ถูกส่งไปสำนักวาติกันในโรม เพื่อสืบสวนคดีการตายอย่างพิศวงหลายรายที่เกี่ยวข้องกับศาสนา และบนอกของศพเหล่านี้มีสัญลักษณ์ประหลาดที่อาจเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกับคนกินบาป

ช่อง3family ช่อง13

08.30 น. รายการ มาสค์ไรเดอร์บิลด์(MASKED RIDER BUILD) ตอน ชายผู้ถูกเรียกว่าโร้ก ร่างที่แท้จริงของมาสค์ไรเดอร์โร้ก คือ เก็นโทคุ ฮิมูโระ อดีตนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลโทโตะ ที่ถูกขับไล่ออกไป ในอีกด้านหนึ่งปัญหาของเซ็นโตะก็ยิ่งแย่ เพราะทุกๆ ครั้งที่สงครามหนึ่งจบลงไปสงครามครั้งใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นและดูเหมือนว่าจะไม่มีใครหลุดพ้นจากเรื่องนี้

ช่อง3SD ช่อง28

11.45 น. ฟิล์มฮิตวันเสาร์ Bangkok Dangerous : ฮีโร่ เพชฌฆาต ล่าข้ามโลก โจ มือปืนชาวอเมริกันเดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อสังหารบุคคลทั้ง4 ตามคำสั่ง สุรัตน์ และ อรัญ โจได้ว่าจ้าง ก้อง เด็กหนุ่มที่หากินข้างถนน ให้เป็นคนเดินสารระหว่างเขาและสุรัตน์ แต่แล้วเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อเจอกับ ฝน เภสัชกรสาวที่เป็นใบ้ ทำให้เขาตัดสินใจหยุดการสังหารนี้เขาจึงกลายเป็นผู้ถูกล่าแทน

13.45 น. ระเบิดครัว หนุ่มหล่อล่ำหน้าตี๋ กระทิง ขุนณรงค์ เข้าครัวทำเมนู สเต็กเนื้อย่างสมุนไพร ซอสแจ่ว แล้ว จียอนออนนี่ พามาต่อกันด้วยเกมเด้งระเบิด พร้อมอัพเดทเรื่องหัวใจและงานละคร ลิขิตแห่งจันทร์

14.30 น. จรีรัตน์ถนัดเที่ยว ครั้งนี้ใบตอง พาไปเที่ยวย่านเจริญกรุงทั้งสถานที่พัก ไลฟ์สไตล์ บ้านเรือน สภาพแวดล้อม ความใกล้ชิดเสน่ห์ของชุมชนที่น่าหลงไหล

16.30 น. หลงรักยิ้ม ฝรั่งนักสร้างรอยยิ้ม แดเนียล เฟรเซอร์ ชวนสัมผัสเรื่องราวยิ้มๆ ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ศูนย์สร้างสุข ชมการแสดงรำพัดจีนที่หยิบยกศิลปะมวยไทเก๊กมาประยุกต์อย่างลงตัว

17.00 น. สมุดโคจร On The Way: เที่ยวเมืองรอง ลองแล้วจะติดใจ พักผ่อนสุดชิลสัมผัสวิถีคนเมืองตาก พาไปยลความงดงามของธรรมชาติ สัมผัสน้ำตกสวยติดอันดับโลก แล้วไปผจญภัยสุดมันแบบฉบับลูกผู้ชายตัวจริงที่นครสวรรค์ ปิดท้ายด้วยการทัวร์ฟาร์มแกะทหารช่าง จุดเช็คอินห้ามพลาดใจกลางเมืองสี่แคว

20.30 น. ซีนีมาแอทไนท์ เรื่อง Lord of The Ring : The Two Towers เมอร์รี่ และ พิพพิน ได้ถูกพวกอุรุกไฮลักพาตัวส่งให้กับ ซารูแมน เดอะไวท์ เพราะคิดว่าทั้งสองเป็นผู้ครองแหวน แต่เมื่อซารูแมนรู้ว่าทั้งสองไม่ได้เป็นผู้ครอบครองแหวนเขาจึงวางแผนฆ่าทั้งสอง แต่ทั้งคู่รอดมาได้จากความช่วยเหลือ จาก ทรีเบียร์ด ต้นไม้ยักษ์ ซารูแมน เดอะไวท์

ช่องtrue4u

21.15 น. Melody to Masterpiece สงครามทำเพลง เปิดตัววีรบุรุษยอดนักชกฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิค สมจิตร จงจอหอ ในฐานะ The Melody แขกรับเชิญโจทย์ในการทำเพลงเหล่าโปรดิวเซอร์จาก 4 ค่ายเพลง

ช่องPPTV

08.00 น. พาซ่า Bazaar พาไปรู้จักทุกซอกทุกมุมของเมือง TYRE เมืองโบราณเก่าแก่ของประเทศเลบานอน ทำความรู้จักไซดอน เมืองการค้าสำคัญของเลบานอน พาเดินชมสินค้าพื้นถิ่นที่ตลาดในเมืองโบราณเดียร์ เอล กามาร์

09.00 น. มองมุมใหม่ Bird’s Eye view ตื่นตาไปกับสวนประติมากรรมวีกะลันด์ ณ สวนฟรอกเนอร์ ที่นอร์เวย์ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของชาวไวกิ้ง ชนเผ่าที่ครอบครองความเป็นใหญ่ในทะเลยุโรปเหนือ ณ พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง ชมความงดงามของเมืองชายฝั่งทะเลที่เต็มไปด้วยแผ่นน้ำแข็ง และหิมะสีขาว ณ เมืองคิร์เคนเนส สัมผัสความหนาวเย็นแบบสุดขั้ว ณ Snow Hotel

09.30 น. เที่ยวกินกับหมึกแดง พาเที่ยวจังหวัดน่าน เมืองสุดสโลว์ไลฟ์ ไปชมบ้านโบราณล้านนา และวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนน่าน ที่โฮงเจ้าฟองคำ สาธิตวิธีการทำ ข้าวซอยไก่ ชิม ข้าวซอยเนื้อตุ๋น และขนมจีนน้ำเงี้ยว ชมการทำเครื่องเงินโบราณ ทำเมนูสไตล์เชฟหมึกแดง ต้มข่าเนื้อ

โปรแกรมรายการกีฬาทั่วไป วันที่ 16 มี.ค.

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

22.00 น. บอร์นมัธ-นิวคาสเซิล (บีอิน สปอร์ตส์ 1)

22.00 น. เบิร์นลีย์-เลสเตอร์ (บีอิน สปอร์ตส์ 4)

22.00 น. เวสต์แฮม-ฮัดเดอร์สฟิลด์ (บีอิน สปอร์ตส์ 3)

ฟุตบอลเอฟเอ คัพ อังกฤษ รอบก่อนรองชนะเลิศ

19.15 น. วัตฟอร์ด-คริสตัล พาเลซ

00.20 น. สวอนซี-แมนฯซิตี้

02.55 น. วูล์ฟแฮมป์ตัน-แมนฯยูไนเต็ด

ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมนี

21.30 น. ชาลเก-ไลป์ซิก (ฟ็อกซ์ สปอร์ตส์)

21.30 น. สตุตการ์ต-ฮอฟเฟนไฮม์ (ฟ็อกซ์สปอร์ตส์ 3)

21.30 น. เอาก์สบวร์ก-ฮันโนเวอร์

21.30 น. โวล์ฟสบวร์ก-ดุสเซลดอร์ฟ (ฟ็อกซ์สปอร์ตส์ 2)

00.30 น. แฮร์ธา เบอร์ลิน-ดอร์ตมุนด์ (พีพีทีวี, ฟ็อกซ์สปอร์ตส์)

ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี

21.00 น. ซาสซูโอโล-ซามพ์โดเรีย

00.00 น. สปาล-โรมา (บีอิน สปอร์ตส์ 3)

02.30 น. โตริโน-โบโลญญา (บีอิน สปอร์ตส์ 3)

ฟุตบอลลา ลีกา สเปน

19.00 น. อูเอสกา-อลาเบส (บีอิน สปอร์ตส์ 3)

22.15 น. เรอัล มาดริด-เซลตา บีโก (พีพีทีวี, บีอิน สปอร์ตส์ 2)

00.30 น. แอธฯบิลเบา-แอตฯมาดริด (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

02.45 น. เลกาเนส-คิโรนา (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

ฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก

17.45 น. เชียงใหม่ เอฟซี-ราชบุรี มิตรผล เอฟซี (ทรูสปอร์ต 2)

18.00 น. สุพรรณบุรี เอฟซี-ชลบุรี เอฟซี (ทรูสปอร์ต เอชดี 3)

19.00 น. สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด-เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด (ทรูโฟร์ยู, ทรูสปอร์ต เอชดี 2)

20.00 น. นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี-ตราด เอฟซี (ทรูสปอร์ต 2)

กอล์ฟ

16.00 น. เมจิคัล เคนยา โอเพ่น (กอล์ฟแชนเนล)

01.00 น. เดอะ เพลเยอร์ส แชมเปียนชิพ (กอล์ฟแชนเนล)

เทนนิส

01.00 น. บีเอ็นพี พาริบาส์ โอเพ่น (ทรู เทนนิส เอชดี)