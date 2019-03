สมุดโคจร ท่องโลกใต้ท้องทะเล ที่เกาะบุโหลนเล จ.สตูล

จะสวยงามขนาดไหน ต้องติดตาม

ท่องโลกใต้ท้องทะเล – สมุดโคจร On The Way ท่องโลกใต้ท้องทะเล สัมผัสความอลังการของอาณาจักรปะการัง ใกล้ชิดธรรมชาติใต้ทะเลลึก ที่ เกาะบุโหลนเล จ.สตูล ติดตาม ช่อง3SD ช่อง28 เวลา 17.00 น.

โปรแกรมรายการทีวีทั่วไป วันที่ 30 มี.ค.

ช่อง5

09.00 น. คนไทยหัวใจไม่ท้อ ตอน เอกพล ไทยธานี ชีวิตแกร่งเพราะคำแม่ เด็กหนุ่มอาชีวะรักดีสู้ชีวิต สูญเสียทั้งพ่อและแม่ ต้องใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังในบ้านเช่าเล็กๆ ด้วยคำสอนของแม่ ทำให้เขาไม่หลงทางไปในสิ่งที่ไม่ดี เดินหน้าสู้ชีวิต มุ่งมั่นทำงานทุกอย่างเพื่อส่งตัวเองเรียนให้สูงที่สุด

ช่อง7

09.00 น. กองพัน รักลั่นฟ้า ธีระเห็นลั่นฟ้าสวีตกับพลรีบเอาไปฟ้อง ท่านผบ.เรียกพลมาถาม พลตัดสินใจบอกความจริงว่าเขาคบกับลั่นฟ้า นภดลสั่งห้ามคบกัน ลั่นฟ้าไม่ยอม พอโดนขัดขวางความรักพลจึงเข้าใจ เพราะเขาเองก็เคยขัดขวางความรักของ พงษ์พัฒน์ กับ แพรพรรณ เช่นกัน ด้าน เข้ม เจอปัญหาใหญ่ เมื่อแฟนเก่าอุ้มท้องใหญ่ใกล้คลอดมาเยี่ยมถึงค่าย

12.00 น. เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย เชฟดิลมิน สายหวานชาวศรีลังกางัดไม้เด็ดท้ารบสยบ เชฟไก่ เชฟกระทะเหล็กอาหารหวาน

14.15 น. ฟ้ามีตา ตอน เสน่ห์นาง เรื่องราวของ แมว ระอาหมิว ลูกสาวคนโต งานบ้านไม่ทำ เอาแต่แต่งตัวสวยงาม ผลาญเงินสามี แมวชอบ ผึ้ง ลูกสาวของป้าผ่อง ที่ไม่ได้เป็นคนสวยจัด แต่เก่งทุกอย่าง เสน่ห์ของผู้หญิงอยู่ที่ การรู้จักคุณค่าของตัวเอง อย่าสวยอย่างเดียว ต้องเก่งและให้เกียรติคน

20.30 น. พชรมนตรา (อวสาน) เมื่อทุกอย่างเปิดเผย ลูกของดร.อมรก็คือเพชร ณดลเคยรับปากกับประพจน์ไว้ ว่าจะแต่งงานกับลูกสาวของดร.อมร งานนี้ณดลยินดีมากเพราะดีใจที่ลูกของดร.อมรคือเพชร

ช่อง8

10.20 น. ครัวลั่นทุ่ง เอ ไชยา ขอดูลีลาการควงตะหลิวของ ตั๊ก-ศิริพร จูงมือไปตามหาวัตถุดิบถึงบ่อเลี้ยงกุ้งขาว สุเทพฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา ปรุงเมนู กุ้งขาวทอดผัดซอสไข่เค็ม ห่อหมกกุ้งขาว และหมกกุ้ง

13.35 น. ช่อง8 ช่วยด้วย เรื่องราว ของ ยายมณี หญิงชรา แห่งชุมชนทุ่งครุ และครอบครัวกว่า 7 ชีวิตที่มีทั้งเด็ก คนพิการ คนแก่ ต้องทนทุกข์กับความยากจนและลำบาก ซึ่งทั้งหมดต้องการความช่วยเหลือ

ช่อง9mcot

09.00 น. อาร์ติสต์ OTOP คำขวัญพาเที่ยว EP.5 ผู้สาวขาเลาะ ลำไย พา นุ้ย เที่ยวชมของดีของเด็ดตามรอยคำขวัญประจำร้อยเอ็ด สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชา ข้าวหอมมะลิ

13.00 น. สู้ทั้งน้ำตา พาไปพบกับเรื่องของ ยายกับปรายฝน ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ต้องสู้กับความยากจน เธอมีเพียงยายที่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่มีค่ามากที่สุด เพราะยายคือคนๆเดียวที่ไม่เคยทิ้งเธอเลยและเป็นเสมือนแม่ที่รักเธอมาก

21.00 น. เจาะใจ พูดคุยกับ สันต์ ศรีแก้วหล่อ ผู้กำกับระดับมือรางวัล ในฐานะผู้ผลิตสื่อละครโทรทัศน์ ละครก็คือสื่อที่สะท้อนสังคม และบางเรื่องไปไกลถึงขนาดขับเคลื่อนสังคม สร้างทัศนคติและค่านิยมให้คนดูได้อีกด้วย

ช่องone31

12.00 น. จิ๋วสนั่นจอ จำลองสถานการณ์มาเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้คุณหนูๆ เมื่อชายแปลกหน้ามาหลอกล่อชวนขึ้นไปกินน้ำบนรถตู้ งานนี้เล่นเอา 3 แขกรับเชิญ อาร์-อาณัตพล, ดิว-อริสรา, ธงธง ม๊กจ๊ก เครียดเลยทีเดียว

13.00 น. สวัสดีStation สองหนุ่ม ริท-เต๋า จากหนัง สี้น 3 ต่อน ชวนนางเอก น้องป๊อบปี้-ชนม์นิภา จกข้าวเหนียวเม้าธ์มอยกลางรายการ แต่กำลังอร่อยก็ช็อคแทบสำลัก เมื่อสาวผีเอื้องจันทร์ จากละคร หีบหลอนซ่อนวิญญาณ โผล่จากหีบให้สยอง

17.00 น. อีจัน สืบสยอง พาไปล้วงลึกคดีหลอกลวงสุดแยบยล อาทิ คดีแชร์ลูกโซ่ซินแสโชกุน, คดีหลอกทำข้าวกล่องและน้ำดื่ม, คดีหลอกจ้างทำกระยาสารท 2 ตัน, คดีหลอกลวงสั่งซื้อสินค้าบนโลกออนไลน์

20.10 น. รักไม่ลืม ชยุตม์ ให้สัมภาษณ์ต่อหน้านักข่าว ถึงการตายของแบงค์ ว่าติดสารเสพติดขั้นรุนแรงจนจมน้ำตาย พร้อมกับโยนความผิดให้กับ ศักดิ์ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมด

ช่องgmm25

10.00 น. ตลกแหลก พาไปตะลุย จ.พังงา ร้านเด็ดอาหารอร่อย ผัดไทยจุกจิก เครื่องแน่นๆ ต่อด้วย ร้านเรือนแพเจ๊สร อาหารทะเลสดๆ และปิดท้ายด้วย ร้านดิ แอดเวนเจอร์ เมาน์เทน คลับ ชมพระอาทิตย์ตกดิน จุดชมวิวฮิต

ช่องMONO29

08.00 น. พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ เรื่อง ย้อนเวลา ล่าทะลุมิติ(Reset) เซี่ยเทียน นักวิทยาศาสตร์สาวที่คิดค้นเครื่องย้อนเวลาได้สำเร็จ แต่ความสำเร็จของเธอต้องแลกมาด้วยหายนะ เพราะกลุ่มคนร้ายได้จับตัวลูกของเธอไป เพื่อแลกกับข้อมูลวิจัยการย้อนเวลาของเธอ ปัญหาครั้งนี้ทำให้เธอต้องย้อนเวลากลับไปเพื่อช่วยชีวิตลูก

11.15 น. พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ เรื่อง ปล้นเสียดฟ้า บ้าเหนือเมฆ(Tower Heist) หลังจากที่เหล่าคนงานของคอนโดเซ็นทรัลปาร์คสุดหรูค้นพบว่า มหาเศรษฐีเจ้าของเพนท์เฮาส์หรูในคอนโดได้โกงเงินบำนาญของพวกเขาไป พวกเขาก็เลยวางแผนเอาคืนอย่างเจ็บแสบ

19.20 น. พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ เรื่อง หอคอยทมิฬ(The Dark Tower) ราชสีห์ปืนไว เดินทางไปตามมิติต่างๆ ผ่านทางประตูผ่านมิติใน หอสังเกตการณ์ เพื่อตามหาเด็กชายชื่อ เจค แซมเบอร์ ผู้มีความรู้และมีความเข้าใจในการส่งแสง พลังพิเศษนี้สามารถช่วยปกป้องหอสังเกตการณ์ที่ใช้สำหรับการผ่านมิติได้ แต่พลังของเจคกลับเป็นที่เป้าหมายตาของ ผู้ชายชุดดำ ที่อยากได้พลังนี้สำหรับในการทำลายหอสังเกตการณ์

ช่อง3SD ช่อง28

14.30 น. จรีรัตน์ถนัดเที่ยว ในการเดินทางของใบตอง กับการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ในย่านต่างๆ พาตัวเองไปนอนในโฮสเทล กินอาหารที่อยู่ในท้องถิ่นพบเจอเพื่อนใหม่เป็นการเขียนบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้น เหมือนในตอนสุดท้ายนี้ ที่เดินท่องเที่ยวในย่านกรุงเทพชั้นใน

16.30 น. หลงรักยิ้ม สัมผัสวัฒนธรรม 3 สาย หัวใจแห่งเมืองกระบี่ กับฝรั่งหัวใจไทย แดเนียล เฟรเซอร์ ที่บ้านแหลมสัก ชมสถาปัตยกรรมแห่งวัฒนธรรมไทย จีน และอิสลาม พลาดไม่ได้กับศิลปะการแสดงท้องถิ่น ลิเกฮูลู พร้อมลิ้มลองอาหารคาวหวานสูตรเด็ดแดนใต้

17.00 น. สมุดโคจร On The Way ท่องโลกใต้ท้องทะเล สัมผัสความอลังการของอาณาจักรปะการัง ใกล้ชิดธรรมชาติใต้ทะเลลึก ณ เกาะบุโหลนเล จ.สตูล

ช่อง3 family ช่อง13

08:30 น. มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 26 เดธแมทช์แห่งการทรยศ เซ็นโตะเปลี่ยนเป็นฮาซาร์ดฟอร์มเพื่อพยายามจะปกป้องแพนโดร่าบ๊อกซ์จากโร้ก แต่ทว่าเขากลับบ้าคลั่งและเสียแพนโดร่า บ๊อกซ์ให้เซย์โตะไป ไม่เพียงเท่านั้นเขายังเข้าทำร้ายมิโซระ ทันใดนั้นเองกำไลของมิโซระก็เปล่างแสงอีกครั้ง

14.30 น. Saturday Movie เรื่อง Working Class :รักนี้ดีไหม เรื่องราวของ 3 หนุ่มเพื่อนซี้ที่กอด คอกันตกงาน ต่อมาได้งานใหม่ที่ร้านขายบะหมี่ และเหยียนได้พบรักกับเอมี่ เหยียนเกลียดคนรวย และเคยสัญญากับตัวเองว่าจะไม่แต่งงานกับคนรวยแต่เขากลับไม่รู้เลยว่าเอมี่นั้นเป็นลูกสาวของเจ้าของร้าน

ช่องPPTV

08.00 น. พาซ่า Bazaar พาไปเดินชมความงดงามของถ้ำ Jeita Grotto ความงามที่ซ่อนอยู่ของ Lebanon ต่อด้วยพาไปชมยอดเขา Harissa และนั่งกระเช้าเพื่อไปกินอาหารอร่อยๆ กันที่ Byblos ส่งท้ายกันด้วย พาไปเดินชมเมือง Byblos เมืองที่มีอายุยาวนานกว่า 7,000 ปี

09.00 น. มองมุมใหม่ Bird’s Eye view อัศจรรย์ ความงามแห่งดินแดนหิมะ ณ แลปแลนด์ ตื่นตาไปกับที่พักสวยงามสไตล์ เอสกิโม กับกลาส อิกลู ที่มีแห่งเดียวในโลก

09.30 น. เที่ยวกินกับหมึกแดง เชฟหมึกแดง พาเดินตลาดเช้าเมืองน่าน และชิมเมนูสไตล์เชฟหมึกแดง น้ำพริกสาหร่ายไกมะแขว่น ข้าวยำน้ำพริกสาหร่ายไกมะแขว่น

โปรแกรมรายการกีฬาทั่วไป วันที่ 30 มี.ค.

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

19.30 น. ฟูแลม-แมนฯซิตี้ (พีพีทีวี, บีอิน สปอร์ตส์ 1)

22.00 น. ไบรตัน-เซาแธมป์ตัน (บีอิน สปอร์ตส์ 5)

22.00 น. เบิร์นลีย์-วูล์ฟแฮมป์ตัน (บีอิน สปอร์ตส์ 4)

22.00 น. คริสตัล พาเลซ-ฮัดเดอร์สฟิลด์ (บีอิน สปอร์ตส์ 6)

22.00 น. เลสเตอร์-บอร์นมัธ (บีอิน ฯ3)

22.00 น. แมนฯยูไนเต็ด-วัตฟอร์ด (บีอิน สปอร์ตส์ 1)

00.30 น. เวสต์แฮม-เอฟเวอร์ตัน (บีอิน สปอร์ตส์ 1)

ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมนี

21.30 น. ดอร์ตมุนด์-โวล์ฟสบวร์ก

21.30 น. เบรเมน-ไมนซ์

21.30 น. ไฟรบวร์ก-บาเยิร์น (พีพีทีวี, ฟ็อกซ์สปอร์ตส์ 3)

21.30 น. ดุสเซลดอร์ฟ-มึนเชนกลัดบัก

21.30 น. เนิร์นแบร์ก-เอาก์สบวร์ก

00.30 น. ไลป์ซิก-แฮร์ธา เบอร์ลิน (พีพีทีวี, ฟ็อกซ์สปอร์ตส์ 3)

ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี

21.00 น. อูดิเนเซ-เจนัว

00.00 น. ยูเวนตุส-เอ็มโปลี (บีอิน สปอร์ตส์ 3)

02.30 น. ซามพ์โดเรีย-เอซี มิลาน (บีอิน สปอร์ตส์ 3)

ฟุตบอลลา ลีกา สเปน

19.00 น. เคตาเฟ-เลกาเนส (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

22.15 น. บาร์เซโลนา-เอสปันญอล (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

00.30 น. เซลตา บีโก-บียาร์เรอัล (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

02.45 น. อลาเบส-แอตฯ มาดริด (พีพีทีวี, บีอิน สปอร์ตส์ 2)

ฟุตบอลลีก เอิง ฝรั่งเศส

23.00 น. โอลิมปิก มาร์กเซย-อองเชร์

ฟุตบอลเฟรนช์ ลีก คัพ ฝรั่งเศส

03.05 น. แก็งก็อง-สตราส์บูร์ก (บีอิน สปอร์ตส์ 4)