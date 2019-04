เจาะใจ ติดตามเรื่องราวภายใต้โปรเจ็กต์ เสพสื่ออย่างไรให้เท่าทัน

เจาะใจ – ติดตามเรื่องราวภายใต้โปรเจ็กต์ เสพสื่ออย่างไรให้เท่าทัน พบกับผู้ประกาศปากร้ายสายฮา จั๊ด-ธีมะ กาญจนไพริน เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตาม ช่อง9 mcot เวลา 21.00 น.

ช่อง3

09.15 น. เปิดกอง วิก 3 ตอนที่ 2 กับ ละคร แรงเงา 2 จะพาไปฟังเรื่องเม้าท์ มันส์ๆ ของเหล่าตัวแสดงกันอย่างต่อเนื่อง

15.00 น. ตีสิบเดย์ เรื่องราวเตือนใจ ของหนุ่มสุโขทัย แชร์อุทาหรณ์ กิน หลู้หมูดิบ ทำชีวิตเปลี่ยน ติดเชื้อในกระแสเลือดอาการหนักปางตาย เกือบเอาชีวิตไม่รอด นาทีชีวิตความเป็น ความตาย ที่เกิดจากการกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ และการตื่นมาพบว่าตนเองได้สูญเสียขาไป จะบีบเค้นหัวใจแค่ไหน

16.30 น. ตลาดสดพระราม ๔ หนุ่มกล้ามแน่น เด่นคุณ งามเนตร ชวนไปหาเมนูคลายร้อนกันที่ตลาดลาดพร้าว ปักหมุดกันที่ร้านของหวานเจ้าเด็ดในซอยลาดพร้าว 48 ร้านข้าวเหนียวมะม่วงตาต้า ข้าวเหนียวที่ร้านทำจากสูตรชาววังที่มีมากว่าร้อยปี

ช่อง5

09.00 น. คนไทยหัวใจไม่ท้อ ตอน ชากแง้ว วิถีจีนไทย กับลมหายใจลูกหลานมังกร ซอกแซกตลาดจีนโบราณ สัมผัสความเป็นหนึ่งของชุมชนชากแง้ว จ.ชลบุรี ที่เก่าแก่กว่า 200 ปี จากที่ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก มีโรงหนัง มีโรงโม่แป้งมันสำปะรังมากถึง 13 โรง มีแรงงานอยู่เป็นหมื่นคน

ช่อง7

09.00 น. รักนี้บุญรักษา (ตอนแรก) บุญ พ่อพระหน้าซื่อต้องปวดหัว เมื่อตัดสินใจรับมรดก หอพักเกียรตินิยม ที่กรุงเทพฯ

12.00 น. เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย ดุเดือดเลือดพล่านสะท้านเตา เมื่อ เชฟแย้ ท้าห้ำหั่นวัดกึ๋น เชฟป้อม

14.15 น. ฟ้ามีตา ตอน…พี่ชายที่แสนดี เป็นเรื่องราวของพี่ชายกับน้องสาว ใหญ่ที่เลี้ยงน้องเล็ก มาตั้งแต่พ่อแม่ตาย เขาทำทุกอย่างเพื่อน้องสาว ดังนั้นถึงใครจะมองว่าพี่ชายของเธอนั้นต่ำต้อย โง่เขลายังไง แต่สำหรับเธอพี่ชายคือฮีโร่

18.20 น. ลูกทุ่งไอดอล ในรอบการแข่งขันดวลเพลงแบบ Duet นี้ยังเหลือน้องๆ ไอดอลอีก 11 คน ที่จะต้องฝ่าฟันเพื่อผ่านเข้าไปเป็น 20 คนสุดท้ายให้ได้

20.15 น. ไฟหิมะ ติ๊ยาเห็นหินสอนโยคะให้น้องกับแม่ ก็เลยบอกให้สอนเธอบ้าง ขณะเดียวกันรตีมาที่บ้าน คิดจะมาขอโทษหิน แต่พอเห็นติ๊ยากับหินเล่นโยคะใกล้ชิดกันมาก ก็ไม่พอใจ เข้าไปตบหน้าติ๊ยา แต่ติ๊ยาไม่ยอมโดนตบฝ่ายเดียว เลยสู้กับรตี ตบกันไปมาจนวุ่นวายไปทั้งบ้าน

22.45 น. บิ๊กซินีม่า ผจญแดนอนาคต (TOMORROWLAND) แฟรงค์ อดีตเด็กอัจฉริยะ ผู้เหนื่อยหน่ายและท้อแท้ และ เคซี่ สาวน้อยผู้ปราดเปรื่อง มองโลกในแง่ดี และมีความกระหายใคร่รู้ทางวิทยาศาสตร์ ต้องร่วมภารกิจสุดอันตรายในการไขปริศนาของสถานที่ลึกลับที่อยู่ที่ไหนสักแห่งในห้วงเวลาและอวกาศที่รู้จักแค่ชื่อที่ถูกเรียกว่า ทูมอโรว์แลนด์ สิ่งที่เขาต้องทำที่นั่นจะเปลี่ยนแปลงโลก และพวกเขา ไปตลอดกาล

ช่อง8

13.35 น. ช่อง 8 ช่วยด้วย ยายใหญ่ หญิงชราวัย 80 ปี มีโรครุมเร้า ถูกลูกชายทิ้งให้อยู่เพียงลำพัง ชาวบ้านร้องขอให้ช่วย

20.15 น. ปมรักสลับหัวใจ ฟ้า นอนเฝ้า เตชินท์ อยู่ข้างเตียง เป็นจังหวะเดียวกับที่ มนัญญา เข้ามาเห็นจึงโมโหมาก ต่อว่าฟ้าและไล่ให้เธอไป ด้านธนิศา และ ธีรเดช กำลังเอาคลิปที่เตชินท์ถูกรอบยิงมาดู ทำให้ทั้งคู่พบว่า เป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่เตชินท์ แต่เป็นฟ้า ทั้งคู่กังวลว่าฟ้าตกอยู่ในอันตราย

ช่อง9mcot

09.00 น. อาร์ติสต์ OTOP คำขวัญพาเที่ยว EP.6 ลำไย ไหทองคำ และ นุ้ย-ธนวัฒน์ ประจำการพร้อมปฏิบัติภารกิจตามรอยคำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ดให้สำเร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดิน

13.00 น. สู้ทั้งน้ำตา ด.ญ.พลอยพรรณ ที่ป่วยเป็นโรคพุ่มพวงหรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง อยู่ในความดูแลของตายายวัยชรา มีเพียงเงินผู้สูงอายุเดือนละ 1,300 บาท ที่ใช้ประทังชีวิต น้องได้แต่หวังลึกๆ ให้อาการป่วยของเธอดีขึ้นและกลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกติ เพื่อจะเป็นที่พึ่งให้ตายายและน้องในอนาคตได้

21.00 น. เจาะใจ ยังคงนำเสนอเรื่องราวภายใต้โปรเจ็กต์ เสพสื่ออย่างไรให้เท่าทัน วันนี้พบกับผู้ประกาศปากร้ายสายฮา จั๊ด-ธีมะ กาญจนไพริน

ช่องone31

12.00 น. จิ๋วสนั่นจอ นุ้ย-สุจิรา, ไต้ฝุ่น-กนกฉัตร, ตั้ม-วราวุธ ต้องมาทายพฤติกรรมเด็กๆ เพื่อวัดความรู้ในการเอาตัวรอดจากภารกิจบอกทางชาวต่างชาติ!!

13.00 น. สวัสดี Station ตั๊ก-บริบูรณ์ ควงภรรยาสุดเลิฟ พร้อมด้วยลูกสาววัยน่ารัก น้องบีลีฟ มาโชว์ชีวิตครอบครัวสุดแฮปปี้

17.00 น. บริษัทฮาไม่จำกัด (มหาชน) แขกรับเชิญ เจี๊ยบ เชิญยิ้ม จะมาร่วมสร้างความฮากับครอบครัวตลกที่คุ้นเคย

20.10 น. รักไม่ลืม แบงค์และทราย วางแผนส่งข้อความไปหาแพร เพื่อหลอกถามที่กบดานของชยุตม์

ช่องmono29

18.15 น. พรีเมี่ยม ซีรีส์ เรื่อง วีรบุรุษเหนือแสง ปี 4 (The Flash S.4) ตอน 20 แบรี่ และ ทีมเดอะแฟลช ร่วมมือกับ ยิปซี เพื่อขัดขวางแผนการของ ทิงเกอร์

19.10 น. พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ เรื่อง เกมดูดโลก บุกป่ามหัศจรรย์ (Jumanji: Welcome to the Jungle) เมื่อนักเรียนม.ปลายสี่คนได้พบกับเกมคอนโซลเก่าๆ ที่ลากให้พวกเขาหลุดเข้าไปในเกมจนต้องกลายเป็นผู้ใหญ่เหมือนในอวาร์ต้าที่เคยเลือกไว้ พวกเขาจึงค้นพบกับเกมๆ นี้ ไม่ใช่แค่เพียงเล่น แต่พวกเขาต้องหาทางเอาชีวิตรอด

ช่อง3family ช่อง13

08.30 น. มาสค์ไรเดอร์บิลด์ (MASKED RIDER BUILD) ตอนที่ 27 ฮีโร่โต้กลับ ศึกตัวแทนในยกที่ 2 การต่อสู้ระหว่างมาสค์ไรเดอร์ครอสซ์ และรีโมคอนบรอสได้เริ่มต้นขึ้น

14.30 น. Saturday Movie เรื่อง Royal Tramp (จอมยุทธเย้ยยุทธจักร) อุ้ยเสี่ยวป้อ ที่กะล่อน ฉลาดเฉลียว รู้จักเอาตัวรอด วันหนึ่งเขาได้ช่วยชีวิตประมุขพรรคฟ้าดิน เฉินจิ้นหนานจึงได้รับเขาเป็นศิษย์และกลายเป็นหัวหน้าพรรคฟ้าดิน จนถูกส่งตัวเข้าไปในวังหลวงเพื่อสังหารคังซีฮ่องเต้ แต่เหตุการณ์เกิดพลิกผัน ทำให้เขากลายเป็นสหายของคังซีฮ่องเต้ไปโดยไม่รู้ตัว

ช่อง3SD ช่อง28

14.30 น. จรีรัตน์ถนัดเที่ยว พาลงไปจังหวัดที่อยู่ใต้ที่สุดในฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดสตูล กับความรู้มากมายจากคนในท้องที่ ท้องถิ่น

16.30 น. หลงรักยิ้ม สัมผัสวิถีไทย อ่างทอง เที่ยวเมืองรอง ลองแล้วรัก ดินแดนแห่งตุ๊กตาชาววัง พาลัดเลาะเยี่ยมชมประวัติศาสตร์อันล้ำค่า

17.00 น. สมุดโคจร On The Way สัมผัสความมหัศจรรย์แห่งอันดามัน สตูล ซึมซับกลิ่นอายธรรมชาติ ฟินกับขุมทรัพย์แห่งอันดามัน ชมทะเลแหวกสันหลังมังกร พร้อมตอบแทนธรรมชาติ ด้วยการเก็บขยะที่ชายหาดปากบารา

20.30 น. ซีนีมาแอทไนท์ Die Hard Wirh A Vengeance (ดาย ฮาร์ด 3 แค้นได้ก็ตายยาก) แม็คเคลน จำต้องเดินเกมล่าตามหมากอันตรายที่ไซม่อนวาง เอาไว้เพื่อหาทางทำลายแผนวินาศกรรมเมือง มันคือเกมการต่อสู้ ซึ่งถ้าเขาปราบคนร้ายกลุ่มนี้ไม่ได้ อาจทำให้เมืองทั้งเมืองอาจต้องเผชิญกับความหายนะ

ช่องTrue4U

21.15 น. Melody to Masterpiece สงครามทำเพลง เมื่อ โต้-สุหฤท สยามวาลา มาเป็น The Melody ทำเอาเหล่าโปรดิวเซอร์ 4 ค่ายเพลงคุณภาพ ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า เป็นโจทย์เพลงที่แรดที่สุด!!

ช่องPPTV

08.00 น. พาซ่า Bazaar เริ่มต้มการเดินทางที่เมืองคะรัตสึ เมืองที่แสนจะอุดมสมบูรณ์ และล่องเรื่องชมต้นกำเนิดของอาหารและธรรมชาติแห่งท้องทะเลและเกาะแห่งความรัก ฮะโดมิซากิ หรือแหลมฮาโดะ จากนั้นเดินชมน้ำตกท่ามกลางซากุระที่แสนจะงดงาม และส่งท้ายกันด้วยดินเนอร์มื้อสำคัญที่ไม่มีวันลืม

09.00 น. มองมุมใหม่ Bird’s Eye view ใครว่าซานตาครอสมีแค่ในตำนาน ไปพบกับซานตาครอสตัวจริงเสียงจริง ณ หมู่บ้านซาสตาครอส เมืองโรวาเนียมิ ประเทศฟินแลนด์ ชมความสวยงามท่ามกลางป่าสน ณ อาร์กติกทรีเฮาส์ และตื่นเต้นกับกิจกรรมจับปูยักษ์ ณ ทุ่งน้ำแข็งหิมะ

09.30 น. เที่ยวกินกับหมึกแดง ชมวิถีชีวิตของคนที่บ้านน้ำเกี๋ยน ที่นำสมุนไพรมาพัฒนาต่อยอดเป็นรายได้ในชุมชน พร้อมเรียนรู้สรรพคุณสมุนไพรชื่อ ผักเชียงดา ทำเมนูสไตล์เชฟหมึกแดง กับวัตถุดิบ ผักเชียงดา ในเมนู บะหมี่ผัดผักเชียงดา

10.05 น. Tasty Journey วัฒนธรรมยั่วน้ำลาย ซีซั่น 2 เดินทางลงใต้สู่ปลายด้ามขวานของประเทศไทย ที่จังหวัดปัตตานี สัมผัสกลิ่นอายศูนย์รวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมบนพื้นที่สีชมพู เมืองงามสามวัฒนธรรม พบสุดยอดอาหารที่ผสมผสานสามวัฒนธรรมไว้ด้วยกัน

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

21.00 น. บอร์นมัธ-เบิร์นลีย์ (บีอิน สปอร์ตส์ 3)

21.00 น. ฮัดเดอร์สฟิลด์-เลสเตอร์ (บีอิน สปอร์ตส์ 4)

21.00 น. นิวคาสเซิล-คริสตัล พาเลซ (บีอิน สปอร์ตส์ 1)

ฟุตบอลเอฟเอ คัพ อังกฤษ รอบรองชนะเลิศ

23.30 น. แมนฯ ซิตี้-ไบรตัน (บีอิน สปอร์ตส์ 1)

ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมัน

20.30 น. ชาลเก-แฟรงก์เฟิร์ต (ฟ็อกซ์สปอร์ตส์ 3)

20.30 น. เลเวอร์คูเซน-ไลป์ซิก (ฟ็อกซ์สปอร์ตส์)

20.30 น. สตุตการ์ต-เนิร์นแบร์ก

20.30 น. แฮร์ธา เบอร์ลิน-ดุสเซลดอร์ฟ

20.30 น. โวล์ฟสบวร์ก-ฮันโนเวอร์ (ฟ็อกซ์สปอร์ตส์ 2)

23.30 น. บาเยิร์น มิวนิก-ดอร์ตมุนด์ (พีพีทีวี, ฟ็อกซ์สปอร์ตส์)

ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี

20.00 น. ปาร์มา-โตริโน

23.00 น. ยูเวนตุส-เอซี มิลาน (บีอิน สปอร์ตส์ 3)

01.30 น. ซามพ์โดเรีย-โรมา (บีอิน สปอร์ตส์ 3)

ฟุตบอลลา ลีกา สเปน

18.00 น. คิโรนา-เอสปันญอล (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

21.15 น. เรอัล มาดริด-เออิบาร์ (พีพีทีวี, บีอิน สปอร์ตส์ 2)

23.30 น. ราโย บาเยกาโน-บาเลนเซีย (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

01.45 น. บาร์เซโลนา-แอตฯ มาดริด (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

ฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก

17.45 น. การท่าเรือ เอฟซี-พีที ประจวบ เอฟซี (ทรูสปอร์ต 2, ทรูสปอร์ต เอชดี 2)

19.00 น. แบงค็อก ยูไนเต็ด-สุพรรณบุรี เอฟซี (ทรูฯ เอชดี 3)

20.00 น. ตราด เอฟซี-สมุทรปราการ ซิตี้ (ทรูสปอร์ต 2, ทรูสปอร์ต เอชดี 2)