พลพรรคนักปรุง พบกับเมนูจานอร่อยพร้อมเสิร์ฟ จะมีเมนูอะไรบ้างต้องติดตาม

โปรแกรมรายการทีวีทั่วไป วันที่ 10 พ.ค.

ช่อง7

17.00 น. กระจกหกด้าน ตอน เซียน พระเครื่อง วัตถุมงคลขนาดเล็กกะทัดรัด สร้างจากวัสดุหลายชนิดด้วยกรรมวิธีมากมาย พัฒนาตามยุคสมัย สะท้อนความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนากับศรัทธาระหว่างผู้คน ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ กาลเวลายังเพิ่มมูลค่ามากกว่าวัตถุอื่นใด

17.15 น. ร้อง เล่น เต้นยกครัว ซีซั่น4 น้องเพลงเพราะ พาคุณพ่อนักดนตรีและคุณแม่มาโชว์ในเพลง สบายดีหรือเปล่า ส่วนคู่แข่ง น้องไอริช-น้องเอเธน ยกครอบครัว มาโชว์เพลงซึ้ง ขีดเส้นใต้ ส่วนรอบแบทเทิล ทั้ง 2 ทีมต้องเจอกับเพลงสุดฮิต คนใจง่าย

20.05 น. ไฟหิมะ ติ๊ยาหาทางเอาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคิม เพื่อนำหลักฐานไปช่วยพ่อ จนเกือบโดนคิมจับได้ ดีที่หินมาช่วยได้ทันเวลา หินเป็นห่วงติ๊ยาว่ากำลังคิดทำอะไรอยู่

ช่อง9 mcot

10.30 น. พลพรรคนักปรุง พบกับเมนูจานอร่อยพร้อมเสิร์ฟ ขนมหวาน คริสปี้มิลค์ครีมโทสต์ น้ำจิ้มบ๊วยเซี่ยงไฮ้ ยำผักบุ้งเนื้อสไตล์เวียดนาม และช็อกโกแลตชิพบานานาเบรด

ช่องone 31

20.30 น. แก้วขนเหล็ก เมฆินทร์ แปลงโฉมตัวเอง เพื่อเตรียมตัวไปพบ รมณีย์ เป็นครั้งแรก หลังจากฟื้นคืนชีพขึ้นมา

ช่องmono29

15.05 น. แฮปปี้ แฟมิลี่ ไทม์ เรื่อง หัวใจเพชฌฆาต วาฬมหาสมุทร (In the heart of the sea) จากลูกเรือผู้รอดชีวิตพยายามทำทุกอย่าง เพื่อการเอาชีวิตรอดจากพายุที่โหมกระหน่ำ ความหิวโหย ความหวาดกลัวและความสิ้นหวัง ทุกคนต่างเกิดข้อสงสัยในความศรัทธาของตัวเองที่มีอยู่ลึกๆ ตั้งแต่คุณค่าของชีวิตไปจนถึงจริยธรรมแห่งการค้า เมื่อกัปตันเรือของพวกเขาค้นหาเส้นทางบนทะเลเปิด จนได้เจอกับเจ้าปลาวาฬยักษ์ตัวสีเงินที่เข้ามาโจมตี

22.45 น. พรีเมี่ยม ซีรีส์ เรื่อง พลังสืบอัจฉริยะ (Wisdom of the Crowd) เขาเปลี่ยนอดีตที่เลวร้ายให้กลายเป็นแรงผลักดัน เขายับยั้งโศกนาฏกรรมก่อนที่ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย เตรียมตัวไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยีสุดล้ำแห่งวงการสืบสวนที่จะกำหนดชะตาชีวิตจากนี้

23.45 น. เทปบันทึกภาพการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ฤดูกาล 2018-2019 ระหว่าง ทีม โตรอนโต แรปเตอร์ส (Toronto Raptors) กับ ทีม ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส(Philadelphia 76ers)

ช่อง3family ช่อง13

07.45 น. บ้านพระราม 4 ช่วงทอล์ค พบกับ BIG KISS Jelly Lip Mask เจลลี่มาสก์ปากชมพู กู้ปากดำ ธุรกิจล่าสุดของผู้จัดอารมณ์ดี หนุ่ม-กฤษณ์ ศุกระมงคล

14.00 น. แจ๋วแฟมิลี่ ช่วงแจ๋วไฮไลท์ งานเทศกาลผลไม้เมืองจันท์ จ.จันทบุรี แจ๋วพากิน ร้านข้าวต้มปลา by อุษณีย์ ช่วงแจ๋วแจกแหลก Smooth E Set มูลค่า 10,000 บาท

ช่อง3SD ช่อง28

20.45 น. หนังดังวันศุกร์ โหดยังงี้…ปราณีไม่ได้ (In the Line of Duty III) คู่หูนักสืบเตรียมการแก้แค้นที่เพื่อนเขาถูกฆ่าตายจากเหตุขโมยเพชร ในขณะที่ซินเธียร์ตำรวจน้องใหม่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคดีนี้ โชคชะตานำพาให้พวกเขาเข้ามาเกี่ยวพันกัน

ช่องPPTV

10.05 น. ก่อนบ่ายคลายเครียด ครอบครัววุ่นวาย ของยายชะอม จะเป็นอย่างไรเมื่อ สองพี่น้อง สาวนักร้องเพลงฮิต เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว เจนนี่และลิลลี่ มาร่วมแสดง

13.00 น. หนังดังยามบ่าย เรื่อง URBAN JUSTICE เพลิงเดือดกระแทกเดนคน นายตำรวจมือสะอาดลูกชายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษฝีมือเยี่ยมถูกฆ่าตาย กรมตำรวจกลับรายงานว่า มันเป็นอุบัติเหตุสุดวิสัย เพื่อตามล่าคนที่ฆ่าลูกชายของเขา ไซม่อน จึงย้ายเข้ามาอยู่ในย่านที่เลวร้ายที่สุดของเมือง

โปรแกรมรายการกีฬาทั่วไป วันที่ 10 พ.ค.

ฟุตบอลลีก เอิง ฝรั่งเศส

01.45 น. แซงต์ เอเตียน-มงต์เปล ลิเยร์ (บีอิน สปอร์ตส์ 4)

เทนนิส

17.00 น. มูตัว มาดริด โอเพ่น (ทรู เทนนิส เอชดี, ทรูสปอร์ต เอชดี 3)

กอล์ฟ

07.00 น. เอเชีย-แปซิฟิก ไดมอนด์ คัพ

13.00 น. บริติช มาสเตอร์ส

20.00 น. เอที&ที ไบรอน เนลสัน

บาสเกตบอลเอ็นบีเอ เพลย์ออฟ

07.00 น. ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิก เซอร์ส-โตรอนโต แร็ปเตอร์ส

09.30 น. พอร์ตแลนด์ เทรลเบล เซอร์ส-เดนเวอร์ นักเก็ตส์