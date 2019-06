ลำไย ไหทองคำ มาร่วมสร้างเสียงฮาใน ก่อนบ่ายคลายเครียด

ก่อนบ่ายคลายเครียด ลำไย ไหทองคำ มาร่วมสร้างเสียงฮา

ก่อนบ่ายคลายเครียด – ลำไย ไหทองคำ มาร่วมสร้างเสียงฮาใน ก่อนบ่ายฯ ซิตคอม ตรอกสำราญบ้านคุณท่าน กับบท ลิ้นจี่ หญิงสาวสมองเสื่อมที่จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นนักร้องดัง ติดตาม ช่องPPTV เวลา 10.00 น.

โปรแกรมรายการทีวีทั่วไป วันที่ 19 มิ.ย.

ช่อง3

18.20 น. จันตระกานตา เมื่อจันตระกานตากำลังถูกนิชิ ใส่ร้ายเรื่องวางยาพิษ และต้องการให้ลงโทษโดยประหารชีวิต เจ้าชายธุรวะก็ปรากฏตัวเข้าช่วยเหลือ

ช่อง7

13.00 น. ดวลเพลงดัง มันส์จัดเต็มกับเพลงโจทย์ โสดกะปริบกะปรอย ของศิลปินหนุ่มหล่อมาดกวน ปอ อรรณพ

17.15 น. ร้อง เล่น เต้นยกครัว ซีซั่น 4 น้องปังปอนด์มากับคุณแม่ โชว์ลูกคอเพลง หม้ายขันหมาก ส่วนน้องแก้ม-พี่กุ๊กกิ๊ก สองพี่น้องสุดน่ารัก จัดโชว์ประสานเสียงเก๋ๆ ในเพลง You let me down มาต่อกันที่ น้ององุ่น-น้องข้าวหอม-น้องมะปรางค์ สามสาวกับเพลงลูกทุ่งดังในอดีต คืนนี้เมื่อปีกลาย

18.50 น. เจ้าสาวแก้ขัด ตนุภัทรไปหาสายฝนเพื่อขอให้ช่วยพูดกับสายรุ้งให้ยอมแต่งงานกับเขา ส่วนเหตุผลขอบอกทีหลัง สายฝนให้น้องตัดสินใจเอง สายรุ้งตอบตกลงโดยมีเงื่อนไขขอให้พาแม่ไปด้วย ตนุภัทรตกลงทันที

20.30 น. เรือมนุษย์ ชีวิตของมธุรสกลับตาลปัตร เธอต้องทำงานบ้านแทนเกียวทุกอย่าง และเกียวก็เอาคืนมธุรสอย่างสาสม

23.10 น. ณ กาลครั้งหนึ่ง ปี 6 (ONCE UPON A TIME YR.6) (ตอนแรก) การกลับมาเพื่อทวงคืนอำนาจของ ราชินีตัวร้าย ที่มาพร้อมกับศึกครั้งยิ่งใหญ่ ที่พวกเขาต้องปกป้องเมืองสตอรีบรูกไว้ก่อนที่มันจะเปลี่ยนไปตลอดกาล

ช่อง8

19.15 น. เพรงลับแล ทศนนท์พามาลีมาเจอปรางค์ทิพย์และบัวคำที่บ้าน ทั้งคู่เห็นหน้ามาลี ก็รู้สึกคุ้นๆ มาลีขอโทษปรางทิพย์ พร้อมเล่าเรื่องราวที่ผ่านมา และคุกเข่าขอโทษ แต่ปรางค์ทิพย์โกรธมากจนผลักมาลีล้ม

ช่องone31

19.00 น. ไลไลธิดายักษ์ อสุรากรุ๊ปเริ่มแผนจับตัวไลลา เพื่อหวังจะเอาเลือดของไลลามาดื่ม

20.10 น. ลูกกรุง ครอบครัวของพลวัฒน์ หมดอำนาจทางการเมือง ทำให้พลวัฒน์ต้องเอาใจเพชรลดา เพื่ออาศัยอำนาจของปกรณ์ พ่อของเพชรลดา

ช่องgmm25

20.10 น. ตกกระไดหัวใจพลอยโจน หลังจากไปหลงป่าจนเหยียบกับระเบิดอยู่ด้วยกัน ทำให้ร้อยแก้วรู้สึกประทับใจนายอำเภอชลชาติมาก และเริ่มจะรู้สึกชอบ แต่จู่ๆ ศุภศรี ก็โผล่มาและอ้างว่าเป็นเมียนายอำเภอ

ช่องmono29

18.15 น. พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ เรื่อง แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้ (Dracula Untold) เจ้าชายวลาด ตัดสินใจทำข้อตกลงขายจิตวิญญาณของตัวเองให้กับสุลต่านกระหายเลือด เพื่อช่วยชีวิตภรรยาและลูก ในที่สุดเขาจึงต้องกลายเป็นแวมไพร์คนแรกของโลก

23.30 น. พรีเมี่ยม ซีรีส์ เรื่อง สายฟ้าแห่งยุติธรรม ปี 1 (Black Lightning S.1) โทบีอัส กลับมาที่ฟรีแลนด์และเขาได้รับมอบหมายให้จับกุมตัว แบล็ค ไลท์นิ่ง

ช่อง3family ช่อง13

07.45 น. บ้านพระราม 4 ช่วง Talk พบกับ Stories of Silver and Silk แบรนด์เครื่องเงินจากชาวเขาไทย ที่โด่งดังไปไกลระดับโลก ช่วง Show Time พบทีมนักแสดงนำจากภาพยนตร์ Where We Belong ผลงานการกำกับล่าสุดของ คงเดช จาตุรันต์รัศมี

14.00 น. แจ๋วแฟมิลี่ ช่วงแจ๋วไฮไลท์ สร้างโอกาส ให้กำลังใจ แจ๋วพากิน พาไปกินของอร่อย ณ ร้าน ข้าวหลามจิ๋วบางคนที และ ร้านทอดมันสิงห์บุรี

ช่วงแจ๋วแจกแหลก สร้อยคอทองคำ มูลค่า 5,500 บาท

ช่องPPTV

20.15 น. มนตรามหาเสน่ห์ (ตอนแรก) ตาบหญิงสาวขี้เหร่ เข้ามาสมัครเป็นนางรำของคณะแม่ครูฟัก แต่ด้วยแผลเป็นที่หน้าและมือ ทำให้ตาบโดนดูถูกจนมีเรื่องกับช้องและเขียว ด้านพุดซ้อนเกิดความเห็นใจ จึงขอตาบมาเป็นคนรับใช้ส่วนตัวแทนพร้อม

21.35 น. หัวใจไม่จำกัดร่าง (The Beauty Inside) (ตอนแรก) ฮันเซกเยนักแสดงสาวแถวหน้าที่ชอบสร้างปัญหา เธอต้องใช้ชีวิตทุก 1 สัปดาห์ในแต่ละเดือนในร่างกายของใครที่มิอาจล่วงรู้ได้ ส่วนซอโดแจหนุ่มผู้บริษัทสายการบินที่ทั้งหล่อและฉลาด แต่กลับอยู่ในภาวะไร้ความสามารถในการจดจำใบหน้าผู้คน ซึ่งคนเพียงคนเดียวที่เขาสามารถจดจำได้ก็คือฮันเซกเย

โปรแกรมรายการกีฬาทั่วไป วันที่ 19 มิ.ย.

ฟุตบอลโคปา อเมริกา 2019 รอบแบ่งกลุ่ม

กลุ่มเอ

07.30 น. บราซิล-เวเนซุเอลา (พีพีทีวี)

กลุ่มบี

04.30 น. โคลัมเบีย-กาตาร์ (พีพีทีวี)

ฟุตบอลคอนคาเคฟ โกลด์ คัพ 2019 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มดี

06.30 น. ปานามา-ตรินิแดดฯ

09.00 น. สหรัฐอเมริกา-กายอานา

ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ

19.30 น. แซมเบีย-ไอวอรีโคสต์

22.30 น. แอฟริกาใต้-แองโกลา

ฟุตบอลโลกหญิง 2019 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มดี

02.00 น. ญี่ปุ่น-อังกฤษ (บีอิน สปอร์ตส์ 4)

02.00 น. สกอตแลนด์-อาร์เจนตินา (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

ฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดแรก

17.30 น. อุราวะ เรดไดมอนด์ส-อุลซาน ฮุนได(ฟ็อกซ์สปอร์ตส์ 2)

19.00 น. เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี-ชนบุก มอเตอร์ส (ฟ็อกซ์สปอร์ตส์)

ฟุตบอลเจลีก วายบีซี ลูวาน คัพ รอบเพลย์ออฟ นัดแรก

17.00 น. จูบิโล อิวาตะ-คอนซาโดเล ซัปโปโร

17.00 น. นาโงยา แกรมปัส-เวกัลตะ เซ็นได

17.00 น. เอฟซี โตเกียว-เซเรโซ โอซากา

17.00 น. วี วาเรน นางาซากิ-กัมบะ โอซากา

วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ ลีก 2019

18.00 น. เนเธอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกา (ช่อง 3 แฟมิลี่)

21.00 น. รัสเซีย-ไทย (ช่อง 3)