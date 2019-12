อาริสาเมา เผลอบอกรักจนทำให้ ป้องกุล อดใจไม่ไหวจูบ อาริสา

อาริสาเมา เพราะเสียใจเรื่องที่จะต้องหย่ากับ หมอเอกภูมิ และโดนแก๊งวัยรุ่นมอมยา แต่โชคดีที่ ป้องกุล มาช่วยไว้ได้ทัน และพาอาริสากลับบ้าน ด้วยความเมาอาริสาก็เผลอบอกรักป้องกุลจนทำให้ป้องกุลอดใจไม่ไหวจูบอาริสา ติดตามชม ละคร เกมรักเอาคืน ช่องgmm25 เวลา 20.10 น.

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง3

20.20 น. ดาวหลงฟ้า วัชรินทร์ และ ดอม พา น้ำหวาน มารักษาตัวฟื้นฟูจิตใจที่บ้านเชียงราย ทุกคนพยายามทำทุกอย่างให้น้ำหวานสบายใจที่สุด จนน้ำหวานรู้สึกผิดและรู้สึกดีกับทุกคนมากขึ้น น้ำหวานอาสาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้เด็กชาวเขาที่วัชรินทร์อุปถัมภ์ไว้ โดยมีดอมคอยให้กำลังอยู่ตลอด น้ำหวานเห็นความตั้งใจของเด็กๆ จึงคิดที่จะสร้างห้องเรียนสอนหนังสืออย่างจริงจัง น้ำหวานยอมรับความจริงของชีวิต และตัดสินใจมาออกรายการเพื่อพูดความจริงทั้งหมด

ช่อง7

13.00 น. ดวลเพลงดัง ย้อนวันวานไปกับโจทย์เพลงฮิต โกหกหน้าตาย ของ เท่ห์-อุเทน พรหมมินทร์ ผู้แข่งขันแต่ละคนต่างงัดสไตล์ของตนเองมาโชว์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะช่วง โน้ตประหาร ส่วนเหล่าคอมเมนเตเตอร์อารมณ์ดี โน้ต เชิญยิ้ม, นีโน่ เมทนี และ ลาล่า อาร์สยาม นอกจากแต่ละคนจะมาสร้างความสุขกับละครสั้นแล้ว ยังเตรียมคำแนะนำเกี่ยวกับการร้องเพลงมาให้กับเหล่าผู้เข้าแข่งขันเต็มที่

ช่อง8

20.30 น. รัก ลวง หลอน ตอน สัญญาเลือด เอ และ บี ตัดสินใจฆ่าตัวตายพร้อมกัน และมีคนเข้ามาพบจนนำตัวส่งโรงพยาบาล ในขณะที่ทั้งสองอาการถึงขั้นวิกฤต เพราะเสียเลือดมากและเป็นกรุ๊ปเลือดที่หายาก ทำให้ทางโรงพยาบาลประกาศหา โดยได้ ชมพู ที่มาได้ยินข่าวช่วยไลฟ์สดกระจายข่าว จนได้ เจตน์ มาช่วยบริจาคเลือด เอรอด แต่บีเสียชีวิต จนทำให้วิญญาณ บีแค้น เอ ที่ผิดสัญญา และตามอาฆาตทุกคนที่ทำให้เอรอด

ช่องgmm25

20.10 น. เกมรักเอาคืน อาริสา เสียใจมากเรื่องที่จะต้องหย่ากับ หมอเอกภูมิ เธอจึงไปดื่มแก้เครียดก่อนจะโดนแก๊งวัยรุ่นมอมยา แต่โชคดีที่ ป้องกุล มาช่วยไว้ได้ทัน และพาอาริสากลับบ้าน ด้วยความเมาอาริสาก็เผลอบอกรักป้องกุลจนทำให้ป้องกุลอดใจไม่ไหวจูบอาริสา

ช่องmono29

07.30 น. ซีรีส์ เรื่อง ตำนานรัก นางพญางูขาว (The Legend of White Snake)

08.20 น. ภาพยนตร์เรื่อง ไอซ์เอจ เจาะยุคน้ำแข็งมหัศจรรย์ (Ice Age)

09.40 น. ภาพยนตร์เรื่อง แม็กซ์ เพย์น ฅนมหากาฬถอนรากทรชน (Max Payne)

11.15 น. ภาพยนตร์เรื่อง ทรานส์ฟอร์เมอร์ส 4 : มหาวิบัติยุคสูญพันธุ์ (Transformers : Age of Extinction)

13.55 น. ภาพยนตร์เรื่อง ผ่าแผนฆ่าลวงโลก (Double Jeopardy)

15.55 น. ภาพยนตร์เรื่อง พ่อบ้านปีศาจ(Kuroshitsuji Nak)

18.00 น. ภาพยนตร์เรื่อง ฟัดอมตะ(The Medallion)

19.35 น. ภาพยนตร์เรื่อง แบทแมน ปะทะ ซูเปอร์แมน แสงอรุณแห่งยุติธรรม (Batman v Superman: Dawn of Justice)

22.05 น. ซีรีส์เรื่อง สุดยอดหน่วยซีลภารกิจเดือด ปี2 (Seal Team S.2) ตอนที่20 ความตึงเครียดระหว่าง เจสัน กับ เรย์ กำลังอยู่ในช่วงวิกฤต ส่วน ลิซ่า กำลังเผชิญหน้ากับการทดสอบครั้งสุดท้ายของเธอในโรงเรียนนายร้อย

ช่องtrue4u

21.30 น. Voice สัมผัสเสียงมรณะ เกิดเหตุรถบัสพลิกคว่ำ ไอริน แจ้งให้อารัญ และทีม Golden time เข้าช่วยเหลือด่วน ผู้การชัยชนะ รู้เรื่องก็ต่อว่าไอรินขัดคำสั่ง ไอรินยืนยันทำสิ่งที่ถูกต้องและพร้อมลาออกถ้ามองว่าขัดคำสั่ง อารัญและไอรินสืบจนรู้แน่ว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังอุบัติเหตุรถบัสพลิกคว่ำ และหนอนบ่อนไส้ก็ปรากฏตัว

ช่องPPTV

09.15 น. บางกอกซิตี้ เลขที่36 พบกับผู้เข้าแข่งขัน 6 คนสุดท้าย จากรายการเดอะ วอยซ์ 2019 ที่จะมาพูดคุยกันในรายการบางกอกซิตี้เลขที่ 36 งานนี้สองสาวพิธีกรอารมณ์ดี ตุ๊ก-ชนกวนัน และอ๋อม-สกาวใจ จะมาล้วงเคล็ดลับของผู้เข้าแข่งขัน ก่อนเปิดศึกในรอบชิงชนะเลิศคืนนี้ ใครจะมีแววเป็นแชมป์ เดอะ วอยซ์ 2019 เสียงจริง ตัวจริง

20.15 น. เดอะ วอยซ์ 2019 เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้ว พบกับผู้เข้าแข่งขัน 6 คนสุดท้าย แพรจ๋า-ญาณวรรธน์ ลูกทีมโค้ชโจอี้ บอย เอก-เอกกมล และ พิม-ยศวดี ลูกทีมโค้ชก้อง ปังปอนด์-อุมาภรณ์ และ จิ๋ว-สกุณชัย ลูกทีมโค้ชป๊อบ ออย-กุลจิรา ลูกทีมโค้ชเจนนิเฟอร์ คิ้มงานนี้ โค้ชคิ้ม ถึงกับลั่นว่า…อยากให้ เดอะ วอยซ์ 2019 สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ นักร้องหญิงได้เป็นแชมป์