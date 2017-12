คอลัมน์ ข่าวสดทีวีไกด์ : คอบอลห้ามพลาด! บิ๊กแมตช์พรีเมียร์ ลีก แมนฯซิตี้ ดวลแข้ง สเปอร์

โปรแกรมรายการทีวีทั่วไป วันที่ 16 ธ.ค.2560

ช่อง3

16.30 น. ตลาดสดพระราม๔ พระเอก ป๊อป-ฐากูร บุกร้านกิวด้ง ล้วงเคล็ดลับ แฮมคราฟปลอดสาร แบบโบราณ บอกเลยวัตถุดิบส่งตรงจากฟาร์มออร์แกนิค หมักด้วยเครื่องเทศและสมุนไพรชั้นดี ก่อนจะนำมาแล่บางๆ ทำเป็นแซนด์วิชสูตรเด็ด

ช่อง5

07.30 น. คนไทยหัวใจไม่ท้อ ตอน พชร ด่านประภา ใช้แนวคิดนำทาง อู-ภาณุ พาไปพบกับ น้องปอนด์-พชร ด่านประภา ชายวัย 21 ปี ที่มีร่างกายตัวเล็กไม่มีข้อต่อ เพราะขาดโกรทฮอร์โมนตั้งแต่เกิด แต่เมื่ออายุ 15 ปี เขาตาบอดไม่ทราบสาเหตุ แต่เขาไม่คิดท้อต่อโชคชะตา ทุกวันนี้เขาสามารถทำอะไรได้เองโดยไม่เป็นภาระให้กับใคร

ช่อง7

11.45 น. เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย การประลองกันของ เชฟไก่ เชฟกระทะเหล็กอาหารหวาน ที่ต้องมาประมือกับ เชฟจี โชติพัฒน์ ใหลสุวรรณ ผู้ท้าชิงที่มีดีกรีเป็นถึงเชฟนักเรียนนอก แถมการันตีเรื่องของฝีไม้ลายมือได้อย่างดี

15.00 น. The Return of Superman Thailand ซีซั่น2 พบกับ จิม-เจจินตัย-น้องพลอยเจ, กาย-คิริน ไนร่า และเอเดน, กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่-น้องชูใจ, คุณพ่อผู้พันเบิร์ด-น้องวิน

20.15 น. มหาหิน สารวัตรชัช เอาเทปที่ เสี่ยสมเกียรติ คุยเรื่องที่จะผลิตแบงค์ปลอมกับ จอปา มาเปิดให้ หมวดเกด ทิม และ ประดับ ฟัง ทิมจึงออกไอเดียให้หมวดเกดเข้าไปตีสนิทกับ ชาดา เพื่อสืบหาความลับบางอย่าง เสี่ยสมเกีรติ ตั้งรางวัลนำจับหินเป็น 1 ล้านบาท หินบุกมาหา กำนันลอย ถึงในโรงพยาบาล เลยถูกจับตัวได้ แต่ อ่าง มาช่วยทัน

ช่องone 31

14.15 น. เจ๋อกันวันเสาร์ สองเพื่อนซี้สุดแสบ อย่าง ต้นหอม-ศกุนตลา และ มะตูม-เตชินท์ มาเม้าธ์ไฟแลบกับสองพิธีกรคู่หู ไก่-สมพล และ อ้น-ศรีพรรณ ถึงความซี้ย่ำปึ้กกันแบบแค่มองตาก็รู้ใจ

16.00 น. บริษัทฮาไม่จำกัด(มหาชน) ตอน คนอวดผัว เจ้าแม่ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ม้า-อรนภา กฤษฎี ปะทะ น้าเอ๋ แข่งกันอวดสรรพคุณของสามีแบบถึงพริกถึงขิง

20.00 น. Re-Master Thailand ฟังการ Re-master เพลงดัง ของ 2 ศิลปิน Master รุ่นพี่-รุ่นน้อง ใหม่ เจริญปุระ และ แบงค์ Cash โดยรุ่นพี่&รุ่นน้องทั้ง2ทีม ทีมแรกคือ แซ็ก I-zax กับ พีท-พล และคู่ เจี๊ยบ-นนทิยา กับ กิต-กิตตินันท์

ช่องgmm25

12.00 น. โตแล้ว 4 หนุ่ม เฟย -ภัทร, ปังปอนด์-อัครวุฒิ, ปลาย-ปัณฑา และ เจได ยุน พาไปปั่นจักรยานทัวร์เมืองน่านกับย่านฮิตของเหล่าวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟชิคๆ ก่อนจะแวะเข้าไปเยี่ยมชมความงามสุดตระการตา หอศิลป์ริมน่าน สัมผัสกับความสวยงาม วังศิลาแลง หรือแกรนด์แคนยอนเมืองปัว

18.20 น. คลับฟรายเดย์โชว์ คุยกับนักร้องหนุ่มหล่อ เสียงดี ลีลาเด็ด พีท-พล นพวิชัย ทุกครั้งที่ร้องเพลงไม่ได้สื่อสารแค่เสียงเพลง แต่ยังมีลีลาท่าทางที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากอารมณ์ข้างใน และล่าสุดก็เป็น talk of the town มาก เพราะอินกับเพลงจนร้องไห้โฮกลางเวที Stage Fighter มาแล้ว

20.30 น. Club Friday The Series9 รักครั้งหนึ่ง ที่ไม่ถึงตาย ตอน รักของอาเซ หลังจาก อาเซ ถูก ชนิกา แม่ที่แท้จริง ปฏิเสธว่าอาเซไม่ใช่ลูกของตนกลางรายการทีวี อาเซเสียใจมาก ตัดสินใจจะกลับเกาหลี อาเซจึงนัดป้อง กับ กุ๊กไก่ เพื่อบอกลา แต่จู่ๆ ชนิกาแม่ของเธอก็โทรมาหากุ๊กไก่ขอนัดเจอกับอาเซ

ช่องmono29

12.25 น. พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ เรื่อง เดอะ แมน ฟรอม อั.ง.เ.คิ.ล. คู่ดุไร้ปราณี (The Man From U.N.C.L.E.) เรื่องราวปี 1960 ช่วงสงครามเย็น หน่วย The Man from U.N.C.L.E. ซึ่งมี สายลับซีไอเอโซโล และ สายลับเคจีบีเคอร์ยาคิน ทั้งคู่ต้องทิ้งความบาดหมาง เพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจหยุดยั้งองค์กรอาชญากรรมลับทั่วโลก โดยมีผู้บงการคือลูกสาวของนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันที่หายตัวไป

14.55 น. พรีเมี่ยม ซีรีส์เรื่อง แมคกายเวอร์ ยอดคนสมองเพชร ปี 1 (MacGyver S.1) ตอนที่ 13 ในระหว่างเดินทางกลับจากภารกิจจับกุมตัวอาชญากรสงคราม เฮลิคอปเตอร์ที่ แม็ค และ แจ็ค โดยสารมาก็ถูกยิงและตกลงในเขตพื้นที่ห่างไกลในคาซัคสถาน นักโทษหนีไป แม็คกายเวอร์ต้องช่วยชีวิตนักบิน และต้องหาทางจับตัวนักโทษให้ได้

18.20 น. พรีเมี่ยม ซีรีส์ เรื่อง คู่มหากาฬ ซ่าส์สะท้านเมือง ปี 1 (Lethal Weapon S.1) ตอนที่ 13 ริกส์ และ เมอร์ทอร์ สืบคดีทำร้ายร่างกายซึ่งคนร้ายเล็งเป้าไปที่สมาชิกของโบสถ์แห่งหนึ่ง ในขณะเดียวกัน วันครบรอบวันตายของมิแรนด้า สร้างความเจ็บปวดให้ริกส์เป็นอย่างมาก

ช่อง3family ช่อง13

10.30 น. สตาร์ คิดส์ น้องออม-ด.ญ.วรรณิดา มาโชว์ลูกคอแบบแห่นาคกลางเวที กับเพลง สีกาสั่งนาค, น้องวีต้า-ด.ญ.กวิตา เลือกเพลงสากล One Night Only ปิดท้ายด้วย สองสาวดูเอท จับน้องแอ๊น-ด.ญ.อลิชา และ น้องเพลง-ด.ญ.ภูรินทร์ โชว์เพลงคู่ Stupid Cupid

ช่องPPTV

08.05 น. ผจญภัยสุดขอบโลก ตอน ทายาทแห่งยุคน้ำแข็ง มาทำความรู้จัก วูลเวอรีน สัตว์รูปร่างสันทัดที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ พร้อมพละกำลังที่น่ายำเกรง ขากรรไกรที่แข็งแกร่งและกรงเล็บอันแหลมคม

10.35 น. เปิดตำนานกับเผ่าทอง ตอน คลองสาน อาจารย์เผ่าทองจะพาไปท่องเที่ยวแบบหลากหลายความเชื่อ และศาสนา ทั้ง ไทย จีน อิสลาม ในเขต คลองสาน ห้ามพลาด สนุกสนานแน่นอน

โปรแกรมรายการกีฬาทั่วไป วันที่ 16 ธ.ค.2560

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

19.30 น. เลสเตอร์-คริสตัล พาเลซ (บีอิน สปอร์ตส์ 1)

22.00 น. อาร์เซนอล-นิวคาสเซิล (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

22.00 น. ไบรตัน-เบิร์นลีย์ (บีอิน สปอร์ตส์ 5)

22.00 น. เชลซี-เซาแธมป์ตัน (บีอิน สปอร์ตส์ 1)

22.00 น. สโต๊ก-เวสต์แฮม (บีอิน สปอร์ตส์ 3)

22.00 น. วัตฟอร์ด-ฮัดเดอร์สฟิลด์ (บีอิน สปอร์ตส์ 4)

00.30 น. แมนฯซิตี้-สเปอร์ (บีอิน สปอร์ตส์ 1)

ฟุตบอลฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ นัดชิงชนะเลิศ

00.00 น. เรอัล มาดริด-เกรมิโอ

ชิงอันดับ 3

21.00 น. อัล จาซีรา-ปาชูกา

ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมนี

21.30 น. แฟรงก์เฟิร์ต-ชาลเก้ (ฟอกซ์สปอร์ตส์ 3)

21.30 น.สตุตการ์ต-บาเยิร์น มิวนิก (พีพีทีวี,ฟอกซ์สปอร์ตส์)

21.30 น. เอาก์สบวร์ก-ไฟรบวร์ก

00.30 น. ดอร์ตมุนด์-ฮอฟเฟนไฮม์ (ฟอกซ์สปอร์ตส์)

ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี

21.00 น. อินเตอร์ มิลาน-อูดิเนเซ

00.00 น. โตริโน-นาโปลี (บีอิน สปอร์ตส์ 3)

02.45 น. โรมา-กายารี (บีอิน สปอร์ตส์ 4)

ฟุตบอลลา ลีกา สเปน

00.30 น. เออิบาร์-บาเลนเซีย (พีพีทีวี, บีอิน สปอร์ตส์ 2)

02.45 น. แอตฯมาดริด-อลาเบส (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

กอล์ฟ

10.00 น. อินโดนีเซียน มาสเตอร์ส

(ทรูสปอร์ต 3, ทรูสปอร์ต 5, ทรูสปอร์ต เอชดี 3)

สนุ้กเกอร์

20.00 น. สกอตติช โอเพ่น (ทรูสปอร์ต 3, ทรูสปอร์ต 7, ทรูสปอร์ต เอชดี)

แบดมินตัน

13.00 น. ดูไบ ซูเปอร์ซีรีส์ ไฟนัลส์ (ทรูสปอร์ต 1, ทรูสปอร์ต 7, ทรูสปอร์ต เอชดี)



เทนนิส

10.00 น. สิงห์ ทีเอทีพี แชมเปี้ยนชิพ (ทรูสปอร์ต 6)