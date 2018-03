ข่าวสดทีวีไกด์ : คะนึงนาง ปฐพี ไวน์ รับหน้าที่ถ่ายงานโปรโมตสายการบิน Vow Airlines ที่ญี่ปุ่น ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นอย่างไร ติดตาม เด็ดปีกนางฟ้า

โปรแกรมรายการทีวี วันที่ 23 มี.ค.

ช่อง3

06.00 น. เรื่องเล่าเช้านี้ ช่วงครอบครัวบันเทิง พูดคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับหนุ่มๆ จากรายการ Take me out Thailand

20.00 น. เด็ดปีกนางฟ้า คะนึงนาง ปฐพี และ ไวน์ รับหน้าที่ไปถ่ายงานโปรโมตให้กับสายการบิน Vow Airlines ที่ญี่ปุ่น งานนี้มี วิเวียน และ ปรียา มาคุมด้วย ความวุ่นวายจึงบังเกิด

ช่อง7

18.30 น. เขยผู้ใหญ่สะใภ้กำนัน ชิตพล แกล้งจ้างคณะฉ่อยมาอวยพรในงานหมั้นของตัวเองกับ จิรกานต์ ซึ่งพอดีกับที่ โอ่ง และ แก้ว ไม่อยู่ พันแสง จึงต้องไปร้องฉ่อยในงานเองด้วยความเศร้า

20.30 น. ฝนฟ้าอากาศ หนุ่ม บูม-กิตตน์ก้อง ชิมลางงานอ่านข่าวพยากรณ์อากาศ แถมยังชวนแฟนๆ ร่วมลุ้นตอนอวสานของละคร วิหคหลงลม

ช่อง8

21.00 น. ลิขิตแค้นแสนรัก รุทธระ พาครอบครัวย้ายบ้านตามคำสั่งของผู้การ รุ่งขึ้นคนร้ายมาที่คฤหาสน์เก่า แต่เห็นประตูถูกล็อค จึงถามคนแถวนั้นจนรู้ว่าทุกคนย้ายบ้านออกไปแล้ว คนร้ายจึงตามไปดักเจอ สุเนรี ที่วิทยาลัย แล้วทำทีให้เธอบอกทาง สุเนรี หลงกล

ช่อง9mcot

10.30 น. พลพรรคนักปรุง เชฟพล ตัณฑเสถียร และ เชฟยีสต์-นกุล กวินรัตน์ พาไปอร่อยกับอาหารคาวหวาน ไม่ว่าจะเป็น วอลดอร์ฟสลัดกุ้งและมะกอกเขียว ข้าวหน้าไก่ทอด คุกกี้บิสโกชิโตส มีลเฟยไวท์ช็อกโกแลตมัทฉะ

ช่องmono29

18.15 น. พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ เรื่อง โอเวอร์ไซส์ ทลายพุง (Oversize cops) 4 โปลิศไซส์ 100 กิโลอัพ แคน หยอย โอ ปลื้ม แห่งสถานีตำรวจภูธรสะพานชัน เกิดพลาดการจับโจรปล้นทองด้วยเหตุผลว่าไล่ล่าผู้ร้ายไม่ทัน เพราะน้ำหนักเกิน ทำให้ทั้งสี่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ลดน้ำหนักให้ได้ภายใน 3 เดือน ขณะเดียวกับที่เกิดคดีปล้นขึ้น ทำให้พวกเขาต้องทำผลงานเพื่อพิสูจน์ตัวเอง ทั้งลดน้ำหนัก และไล่ล่าคนร้ายในเวลาเดียวกัน

23.10 น. มิดไนท์ ซีนีม่า เรื่อง ดิ อินเทิร์น โก๋เก๋ากับบอสเก๋ไก๋ (The Intern) เรื่องราวของ เบ็น วิคเทคเกอร์ พ่อม่ายวัย 70 ปีที่พบว่าการเกษียณไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอย่างที่ควรเป็น เขาหาโอกาสกลับมาทำงานด้วยการเป็นเด็กฝึกงานรุ่นอาวุโสของแฟชั่นออนไลน์ที่ก่อตั้งและบริหารโดย จูลส์ ออสติน

ช่อง3family ช่อง13

07.30 น. บ้านพระราม4 ช่วงทอล์ก จากภาชนะใส่อาหารรุ่นเก๋า ปรับลุกส์เข้าสู่ปิ่นโตสีสันพาสเทล รูปร่างกะทัดรัดพกพาสะดวกหลากหลายสไตล์กับแบรนด์ Come to ปิ่นโตพาสเทล ช่วงโชว์ การพิสูจน์ความรักแบบไม่สนผลลัพธ์กับ D Gerrard ในเพลง แมงเม่า สไตล์ป๊อป อาร์แอนด์บี

14.45 น. แจ๋วแฟมิลี่ ช่วงแจ๋วไฮไลท์ ไปกันที่งานรัตนาการ์เด้น ช่วงแจ๋วพากินที่ร้านบ้านเป็ด ช่วงแจ๋วแจกแหลก Gift Voucher Central

ช่อง3SD ช่อง28

09.00 น. โต๊ะข่าวบันเทิง พิธีกรฝีปากกล้า กาละแมร์-พัชรศรี จากรายการ Take Me Out Thailand จะพา 30 หนุ่มโสด มาเยือนรายการ

20.15 น. THEFT UNDER THE SUN คู่ทรหดพันธุ์สังหาร อาเดน โจรลักลอบค้าอาวุธให้กับพวกตะวันออกกลาง อาโฮ สายสืบที่ปลอมตัวไปยึดอาชีพโจรกับ อาเดน จนทำให้ทางกรมตำรวจคิดว่า อาโฮ เอนเอียงไปทางฝ่ายโจร ทางการสั่งไล่ล่าคนทั้งสอง อาโฮ ต้องตัดสินใจระหว่างความเป็นเพื่อนกับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

ช่องPPTV

08.01 น. ชั่วโมง ดิสคัฟเวอรี ดินเเดนลึกลับ ตอน ทะเลสาบอเมซอน เอ็ดส์ แสตฟฟอร์ด เข้าป่าอเมซอน ซึ่งจากภาพถ่ายดาวเทียมตรงกลางของป่ามีจุดวงกลมอันแปลกประหลาดอยู่ ที่ตรงนั้นจะเป็นอะไร ต้องติดตาม

16.25 น. Did you know…? คุณรู้หรือไม่ การเต้นตามจังหวะเพลง ได้ทั้งความบันเทิง สนุกสนาน และดีต่อสุขภาพ แต่ทำไมบางคนฝึกเต้นอย่างไรก็เต้นไม่ได้ เรื่องนี้ พี่จ้อ-กิติพันธุ์ นุตยกุล มีคำตอบ

21.30 น. ล่า ตอน นาทีชีวิต ชิงกระเป๋า วิ่งราวชีวิต การกระชากกระเป๋าเพื่อชิงทรัพย์สินเป็นช่องทางหนึ่งที่เหล่าหัวขโมยนิยมทำขณะเหยื่อเผลอ

โปรแกรมรายการหีฬา วันที่ 23 มี.ค.

ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ

18.00 น. เซเนกัล-อุซเบกิสถาน

18.35 น. อุรุกวัย-สาธารณรัฐเช็ก

19.20 น. มาลี-ญี่ปุ่น

23.00 น. อาเซอร์ไบจาน-เบลารุส

23.00 น. ไซปรัส-มอนเตเนโกร

23.00 น. รัสเซีย-บราซิล

00.00 น. บัลแกเรีย-บอสเนียฯ

00.00 น. นอร์เวย์-ออสเตรเลีย

00.30 น. ตุรกี-ไอร์แลนด์

01.00 น. ฮังการี-คาซัคสถาน

01.00 น. ตูนิเซีย-อิหร่าน

01.30 น. ยูเครน-ซาอุดีอาระเบีย

02.00 น. อาร์เจนตินา-อิตาลี (ทรูสปอร์ต เอชดี)

02.00 น. มาซิโดเนีย-ฟินแลนด์

02.00 น. กรีซ-สวิตเซอร์แลนด์

02.30 น. เปรู-โครเอเชีย

02.30 น. เซอร์เบีย-โมร็อกโก

02.45 น. ออสเตรีย-สโลวีเนีย

02.45 น. เยอรมนี-สเปน (ช่อง 7)

02.45 น. เนเธอร์แลนด์-อังกฤษ (ทรูสปอร์ต เอชดี 2)

02.45 น. โปแลนด์-ไนจีเรีย (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

02.45 น. โปรตุเกส-อียิปต์

02.45 น. สกอตแลนด์-คอสตาริกา

03.00 น. ฝรั่งเศส-โคลัมเบีย (ทรูสปอร์ต เอชดี 3)

04.00 น. คูราเซา-โบลิเวีย

04.00 น. เม็กซิโก-ไอซ์แลนด์

สนุ้กเกอร์

20.00 น. แลดโบรกส์ เพลเยอร์ส แชมเปี้ยนชิพ (ทรูสปอร์ต 1, ทรูสปอร์ต 7, ทรูสปอร์ต เอชดี)