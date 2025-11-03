กรมธรณี เตือน ธรณีพิบัติภัย แจ้ง 11 จังหวัดทั่วไทย ระวังอันตราย แผ่นดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก เหตุร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่าน ประเทศไทย เกิดฝนตกหนักทั่วทุกภาค
3 พ.ย. 68 – ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง เหตุดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก
เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ประกอบกับ มีพื้นที่คาดการณ์ ปริมาณน้ำฝนที่อาจก่อให้เกิด แผ่นดินถล่ม ล่วงหน้า ใน 11 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ตาก อุทัยธานี นครนายก สุพรรณบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระนอง และพังงา
โดยข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่า ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะจังหวัดตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และเพชรบุรี
ส่วนภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกัน และระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร
รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตก รวมถึงระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่
เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่าน ภาคกลาง ภาคตะวันออกตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ทั้งนี้ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยที่อาจจะขึ้นได้
โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง หากมีสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ต้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างความมั่นใจและให้คำแนะนำเบื้องต้นกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย