อยากมีบ้านต้องมา!! งานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ ประจำปี 2561

เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าประชาชนในโอกาสที่ ธอส.จะครบรอบ 65 ปี พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงที่อยู่อาศัย ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้จัดงาน “บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป ประจำปี 2561 : GH Bank Expo 2018” ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

“งานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ” ประจำปี 2561 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Next Station to Digital Service Station 360 องศา ครบทุกมิติความต้องการเรื่องบ้าน เนื่องจากรวบรวมโปรโมชั่นพิเศษทั้งของ ธอส. และหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมกว่า 80 บูธ พร้อมใจกันจัดทำขึ้นเพื่อให้คนไทยมีบ้าน ซึ่งมีไฮไลท์สำคัญภายในงานตลอด 4 วัน ประกอบด้วย 6 ไฮไลท์สำคัญ ดังนี้

สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (กรอบวงเงิน 6,500 ล้านบาท)

1.1 กู้ซื้อ/สร้าง กับหน่วยงานที่เข้าร่วมออกบูธ ไม่ต้องจองสิทธิ์ ยื่นคำขอกู้ภายในงาน

ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ฟรี ได้แก่ (1)ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม) (2)ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (3)ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท) และ (4) ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ของวงเงินกู้ตามสัญญา

1.2 กู้ซื้อ/สร้าง กับหน่วยงานที่เข้าร่วมออกบูธ ไม่ต้องจองสิทธิ์ ยื่นคำขอกู้ที่สาขาทั่วประเทศ

ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม 3.5 ฟรี ได้แก่ (1)ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงิน ทำนิติกรรม) (2)ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (3)ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท) และ (4)ฟรีค่าจดทะเบียนจานอง 0.5% ของวงเงินกู้ตามสัญญา

1.3 กู้ซื้อ/สร้าง กับหน่วยงานที่ไม่เข้าร่วมออกบูธ จองสิทธิ์ภายในงาน

ยื่นคำขอกู้ภายในงาน ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2561 หรือยื่นคำขอกู้ที่สาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม 3.5 ฟรี ได้แก่ (1)ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม) (2)ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (3)ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม (1,000 บาท) และ (4)ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง 0.5% ของวงเงินกู้ตามสัญญา

1.4 กู้ซื้อ/สร้าง กับหน่วยงานที่ไม่เข้าร่วมออกบูธ จองสิทธิ์ที่สาขาทั่วประเทศ

ยื่นคำขอกู้ที่สาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 – วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 จะได้รับยกเว้น ค่าธรรมเนียม 3 ฟรี ได้แก่ (1)ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินทานิติกรรม) (2)ฟรีค่าประเมินราคา หลักประกันทุกวงเงินกู้ และ (3)ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท)

พิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่จองสิทธิ์ภายในงานพร้อมยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในระยะเวลา และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด กรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท จำนวน 200 ท่านแรก จะได้รับฟรี!! Smart TV ขนาด 40 นิ้ว และกรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 25 ท่านแรก จะได้รับฟรี!! Smart TV ขนาด 55 นิ้ว

เงินฝากออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.80% ต่อปี

สำหรับลูกค้าเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาท เพียงจองสิทธิ์เงินฝากภายในงานและเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ที่สาขาของ ธอส. ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 จะได้รับของสมนาคุณและรับบัตร ATM ฟรี!! พร้อมได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก

ลดกระหน่ำบ้านใหม่ บ้านมือสอง และบ้านหลุดจ่านองรวมกว่า 10,000 รายการ

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่นำโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ทุกระดับราคา จัดทำโปรโมชั่นลดราคาและยังได้ลุ้นรับของแถมพิเศษ อาทิ รถยนต์ ทองคำ และอยู่อาศัยฟรี!! รวมถึงโครงการที่อยู่อาศัยราคาถูกสำหรับผู้มีรายได้น้อยจากการเคหะแห่งชาติ พบกับนวัตกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบโดยบริษัทรับสร้างบ้าน และ “มหกรรมทรัพย์มือสอง” โดยเปิดจำหน่ายทรัพย์ NPA ทุกประเภทจากสถาบันการเงินของรัฐ โดย ธอส. ลดราคาจำหน่ายทรัพย์สูงสุดถึง 50% จากราคาปกติ

นอกจากนี้ยังมีการจัดประมูลทรัพย์ จากกรมบังคับคดี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และงานประมูลทรัพย์ของ ธอส. ในวันที่ 5 และ 8 กรกฎาคม 2561 โดยทรัพย์ที่ออกประมูลให้ส่วนลดสูงสุด 60% จากราคาปกติ นอกจากนี้ผู้ซื้อทรัพย์ หรือผู้ที่ชนะการประมูลทรัพย์ NPA ของ ธอส. ยังมีสิทธิรับมาตรการพิเศษ ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 48 เดือน (เฉพาะทรัพย์รายการที่ธนาคารกำหนด) หรือหากเทเงินดาวน์ 20% ของราคาซื้อขาย ส่วนที่เหลืออีก 80% รับสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80% อีกด้วย

4.GH Bank Digital Zone : Payment Gateway

แนะนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ ธอส. นำมาให้บริการลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยยุค 4.0 อาทิ เครื่องชำระหนี้เงินกู้ไร้เงินสด : QR Non Cash Payment ลูกค้าสามารถชำระหนี้ เงินกู้ ธอส. ผ่าน Application ได้ง่าย ๆ เพียงสแกน QR Code พร้อมสาธิตการใช้งาน GHB Mobile Application เป็นแอปพลิเคชันใหม่ของ ธอส.ที่ให้บริการลูกค้าได้ครบวงจร และอีกไฮไลท์สำคัญคือนวัตกรรมใหม่ที่สามารถเช็คราคาประเมินบ้านทั่วกรุงเทพฯ ได้ทันทีอีกด้วย

5.งานสัมมนาวิชาการ

แบ่งปันข้อมูลความรู้ โดยวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สัมมนาหัวข้อ “International Seminar on Leaving no one behind” Housing and Urban Developments Focusing วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 สัมมนาหัวข้อ “กฎหมายนายหน้า” และวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 สัมมนาหัวข้อ “ผู้สูงวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยวิทยากรมาบอกเล่าแชร์ประสบการณ์จริง อาทิ กาละแมร์ พัชรศรี หมาก ปริญ และหมอตั้ม จาก Master Chef Thailand Season 2

6.ร่วมสนุกลุ้นรับส่วนลด ของรางวัล และความบันเทิง

รับ Privilege Coupon สิทธิพิเศษ จากบริษัท/ร้านค้าที่มาร่วมออกบูธในงานได้ง่าย ๆ เพียง Scan QR Code “GH Bank Expo 2018” ที่จะปรากฏในรายการต่าง ๆ ทางช่อง MCOT HD และ ช่อง MCOT Family 14 ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2561 นอกจากนี้ภายในงานบนพื้นที่ของเวทีกลางยังจัดให้มีการพูดคุยเรื่อง ศาสตร์ลายเซ็น ตัวเลข ฮวงจุ้ย กับซินแส ชื่อดังระดับประเทศ การแสดงของศิลปินดาราชื่อดังนำโดย ณเดชน์ คูกิมิยะ และ ญาญ่า อุรัสยา กิจกรรมสอนวาดภาพสีน้ำ ฝึกสมาธิ และเกมลุ้นรับรางวัลของที่ระลึกสุดพิเศษมากมาย

ทั้งนี้ นอกจาก “งานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ” ธนาคารยังกำหนดจัดงานในพื้นที่ภูมิภาค 5 จังหวัด หัวเมืองหลัก เพื่อสร้างโอกาสทำให้คนไทยมีบ้านทุกพื้นที่ ประกอบด้วย

จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561

จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561

จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2561

จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2561

จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561

จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561

