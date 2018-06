ข่าวสดทีวีไกด์ : ห้ามพลาด! บิ๊กแมตช์ ศึกฟุตบอลโลก อุรุกวัย พบ รัสเซีย พร้อมกับลุ้นคู่ ซาอุดีอาระเบีย พบ อียิปต์, อิหร่าน พบโปรตุเกส ปิดท้าย สเปน พบ โมร็อกโก

โปรแกรมรายการทีวีทั่วไป วันที่ 25 มิ.ย.

ช่อง3

05.30 น. เรื่องเล่าเช้านี้ ช่วง ครอบครัวบันเทิง วง Mind หอบเพลงใหม่ล่าสุดมาให้ฟังกัน ใครที่คิดถึงเสียงร้องของ เป้-บดินทร์ ห้ามพลาด

20.20 น. เกมเสน่หา (ตอนแรก) เหมือนชนก กลับจากต่างประเทศเพื่อมาร่วมฉลองครบรอบแต่งงานของพ่อแม่ แต่กลับได้รู้ความจริงว่าทั้งคู่หย่ากันแล้ว เธอเสียใจมาก พยายามทำให้พ่อแม่กลับมาคืนดีกัน โดยแสดงฤทธิ์เดชต่างๆ นานา ซึ่ง ลัคนัย กลายเป็นคนที่โดนหางเลขเมื่อเหมือนชนกแสดงฤทธิ์เดช

ช่อง8

20.45 น. อภินิหารเจ้าหญิงจันตระการตา จันตระการตา ได้คฑาวิเศษมาอยู่ในมือ ทำให้มีอำนาจเหนือทุกคน ด้าน บาวะนี สูญเสียพลัง และกำลังจะตาย แต่จันตระการตาเลือกที่จะช่วยชีวิตเธอเอาไว้ อย่างไม่กลัวโดนหักหลัง และขอให้บาวะนีช่วยคืนร่างให้กับ วิเรนทระ

ช่องone31

19.00 น. ศึกรักข้ามรั้ว จูน เกิดไม่สบาย เพราะทำงานหนัก งานนี้ นาวี เลยรับหน้าที่อาสาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

20.10 น. สายรักสายสวาท ภาคิไนย ดื่มเหล้าเมามายทุกวัน เพราะยังเสียใจที่ ยอเกียรติ แต่งงานกับ ภูบดี โดยมี เปลว คอยตามดูแลอยู่ข้างๆ

21.30 น. เมีย2018 อรุณา พบว่า ธาดา กลับมาบ้านตอนกลางวัน เพื่อมาหา กันยา ทำให้เธอเสียใจหนัก

ช่องgmm25

20.15 น. รูปทอง เสือ พา เรียวข้าว ไปฝากท้องที่โรงพยาบาล พอ ลาภ รู้ก็ตามไปป่วนและข่มขู่เรียวข้าวให้ยกเลิกงานแต่ง แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะงานแต่งได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ลาภอยากเจอเสือเป็นครั้งสุดท้ายจึงไปหาเสือที่งานแต่งและนัดเสือออกมาเจอ

ช่องmono29

18.15 น. พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ เรื่อง สามก๊ก โจโฉแตกทัพเรือ (Red Cliff) สมัยราชวงค์ฮั่น แผ่นดินแบ่งออกเป็นก๊ก โจโฉ คิดรวมดินแดนให้เป็นปึกแผ่นและสถาปนาตน จึงประกาศสงครามกับจ๊กก๊กที่ปกครองโดย เล่าปี่ แต่ข่าวรั่วไหล เล่าปี่ส่ง ขงเบ้ง ไปยังดินแดนง่อก๊กเพื่อสร้างพันธมิตร พอโจโฉรู้ว่าสองก๊กได้สานไมตรีกัน จึงนำกำลังพลเคลื่อนลงใต้เพื่อกำราบ การประจันหน้ากันที่ ผาแดง

22.25 น. พรีเมี่ยม ซีรีส์ เรื่อง สัตว์ สยอง โลก ปี 3 (Zoo S.3) ทีมถูกขังอยู่ภายในเครื่องบิน โดยมีสปอร์ที่เป็นพิษอยู่รอบตัวพวกเขา

ช่อง3family ช่อง13

06.45 น. หมอOnAir พบกับเรื่องราวของโรคลมชักในเด็ก

07.15 น. ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับสายสวรรค์ขยันยิ่ง ตอน นักธุรกิจหัวใจกตัญญู แรงบันดาลใจการต่อสู่อย่างมุ่งมั่นและแบ่งปันผู้ด้อยโอกาส พบกับแขกรับเชิญ กอล์ฟ-สราวุฒิ ก๊อใจ เจ้าของบ้านแกะปู

07.45 น. บ้านพระราม 4 ช่วง Talk มะตะบะสายพันธุ์ใหม่ Hom Mataba ที่จะมาเปลี่ยนรูปแบบการทาน ให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ช่วง Show หมู มูซู ตีความอารมณ์เหงา ผ่านบทเพลงเก่าในดวงใจ แค่ได้คิดถึง

14.00 น. แจ๋ว แฟมิลี่ แจ๋วไฮไลท์ พารวยด้วยพรมเช็ดเท้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร คลอง 4 แจ๋วพากิน ไปกันที่ ร้านบุญทรัพย์ขนมไทย และแจ๋วแจกแหลก รับไปเลย Computer Note Book HP มูลค่า 33,990 บาท

20.30 น. อัศจรรย์โลกสามมิติ ตอนที่ 10 Primates ลิงเหมือนกับมนุษย์มาก ทั้งฉลาด ช่างทะเลาะ และมีสายสัมพันธ์ในครอบครัว

21.30 น. รักครั้งใหม่หัวใจเดิม (Heartbeat) คูไทย์ พยายามจะยื้อให้ เซย์เน็ป กลับมาเป็นของตัวเอง จึงไล่ตามไปถึงไร่องุ่นของ บาซัค แต่ก็ถูกเซย์เน็ปปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใย

ช่อง3SD ช่อง28

21.30 น. ตลาดเด็ดประเทศไทย ซีซั่น 2 พาท่องอาณาจักรแห่งแรกของชาวไทยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 700 ปี ณ จังหวัดสุโขทัย ผ่านการเดินของสองคู่หูทีเด็ดลูกทุ่งสายฮา ฝน ธนสุนทร และ เจเน็ต เขียว

23.00 น. กินเที่ยว Around the world กินแชร์วันนี้เฮียซ้ง และเฮียนิก เล่งหงษ์ กับเฮงเฮง เชิญยิ้ม พาไปอร่อยอลังการกับอาหารแนวสตรีทฟู้ด ในคอนเซ็ปต์ กินอิ่มอก เฮอิ่มใจ สู้ต่อไปวันพรุ่งนี้ ที่ร้าน KIN+HEY by Greyhound Cafe บนชั้น 2 ของ Groove at CentralWorld

ช่องPPTV

08.01 น. ชั่วโมงดิสคัฟเวอรี ผจญภัยสุดขั้ว ตอน เบื้องหลังงานโหด พบกับเรื่องราวการผจญภัยสุดตื่นเต้นของ แบร์ กริล กับการเอาชีวิตรอดจากสถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลก กับอุปสรรคอันแสนยากลำบาก ในตอนนี้จะเป็นการเจาะลึกเบื้องหลังการทำงานของเขา ในแต่ละสถานที่ รวมไปถึงการเตรียมตัวในแต่ละครั้ง และยังมีการเปิดเผยถึงการเดินทางครั้งต่อไป จะเป็นอย่างไร ต้องติดตาม

20.15 น. ซีเนม่า ฮิตส์ เรื่อง Kickboxer สังเวียนแค้น สังเวียนชีวิต เคริท สโลน ที่เห็นพี่ชายถูกต่อยจนหมดสภาพ ด้วยน้ำมือของ ทอง โพธิ์ นักชกแห่งประเทศไทยที่มีฝีมือร้ายกาจ เขาจึงเดินทางไปฝึกกับอาจารย์สอนวิชาแม่ไม้มวยไทยเพื่อกลับมาแก้แค้นให้พี่ชายของตัวเอง

โปรแกรมรายการกีฬาทั่วไป วันที่ 25 มิ.ย.

ฟุตบอลโลก 2018 รอบแบ่งกลุ่ม

21.00 น. อุรุกวัย-รัสเซีย (ทรูโฟร์ยู, ทรูสปอร์ต เอชดี 3)

21.00 น. ซาอุดีอาระเบีย-อียิปต์ (อมรินทร์ทีวี, ทรูสปอร์ต เอชดี 2)

01.00 น. อิหร่าน-โปรตุเกส (อมรินทร์ทีวี, ทรูสปอร์ต เอชดี 3)

01.00 น. สเปน-โมร็อกโก (ทรูโฟร์ยู, ทรูสปอร์ต เอชดี 2)

เทนนิส

17.00 น. เนเจอร์ วัลเลย์ อินเตอร์ เนชันแนล

18.00 น. เตอร์กิช แอร์ไลน์ส โอเพ่น อันตัลยา