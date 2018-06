ร้อยชีวิตจมหาย ศพเด็กเกยหาดก่อน เรือผู้อพยพล่มกลางทะเลมรณะ

ร้อยชีวิตจมหาย – เมื่อ 29 มิ.ย. เอเอฟพีรายงานว่า The lifeless bodies of three babies were brought ashore in Libya on Friday, victims of a Mediterranean migrant shipwreck in which survivors say 100 people are still missing.

Around 120 migrants were aboard the inflatable craft when it ran into trouble, according to survivors taken to Al-Hmidiya, east of the capital Tripoli.

Sixteen people were rescued, while the missing included two babies and three children under the age of 12.

Survivors told AFP the boat sank a few hours after its pre-dawn departure from Garaboulli, east of Tripoli, following an explosion on board.

The motor then caught fire and the vessel began taking on water, they said.

The passengers included several Moroccan families, none of whom survived.

“When I saw the number of people on the boat, I refused to get on board, because we had been told that we would be 20 (passengers),” said survivor Amri Swileh, from Yemen.

Showing his bruised arms, the 26-year-old said he was threatened by smugglers and forced onto the boat.

“I lost all of my Yemeni friends who were with me. All five of them are missing,” he said.

While there were up to 15 women on board, the 16 rescued passengers were all young men from countries including Gambia, Zambia and Sudan.

– ‘Horrible to see’ –

The only bodies recovered were those of the three babies, while the rest of the dead were left at the scene “for lack of resources”, a Libyan coastguard employee said.

Salem al-Qadhi, a coastguard captain, said he was shocked when he reached the site of the incident.

“It was horrible to see,” he said.

Fishermen had spotted the migrant vessel in difficulty and contacted the Libyan coastguard.

The Libyan branch of the United Nation’s migration agency said it was supporting the 16 “traumatised” survivors, noting that there had been further rescue operations off the coast.

An additional 345 migrants had been brought ashore in Tripoli and were receiving humanitarian assistance, the International Organization for Migration (IOM) wrote on Twitter.

Libyan authorities have been involved in the rescue of hundreds of migrants in recent days.

On June 18, five bodies were recovered and more than 100 people were saved after being shipwrecked off the Libyan coast.

Nearly 1,000 migrants were rescued on June 24 from multiple inflatable boats which had run into trouble during perilous bids to cross the Mediterranean to Europe.

ก่อนหน้านี้ บรรดาผู้นำชาติสมาชิกสหภาพยุโรป หรืออียู บรรลุข้อตกลงร่วมกันกำหนดมาตรการรับมือและแก้ไขสถานการณ์ผู้อพยพจำนวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาในทวีปยุโรปอย่างต่อเนื่อง หลังการประชุมต่อรองอย่างมาราธอน ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ภายใต้แรงกดดันจากบรรดาชาติหน้าด่านรับผู้อพยพอย่างกรีซ และอิตาลี

มาตรการรับมือดังกล่าว ได้แก่ การสร้างศูนย์แก้ไขปัญหานอกอียูโดยเฉพาะในชาติแอฟริกาเหนือเพื่อสนับสนุนให้ผู้อพยพเปลี่ยนใจ ขณะที่ชาติอียูจะสร้างศูนย์คัดกรองผู้อพยพว่าบุคคลใดเป็นผู้อพยพหนีภัยสงคราม และบุคคลใดเป็นผู้อพยพเชิงเศรษฐกิจ