สื่อมะกันบุกสัมภาษณ์ “ไตตั้น” สมาชิกทีมหมูป่าถึงบ้าน เล่าความรู้สึก “เชื่อพ่อ-แม่รออยู่หน้าถ้ำ”

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมาเอบีซีนิวส์ สำนักข่าวของสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่คลิปสัมภาษณ์เปิดใจน้อง ไตตั้น หรือ ด.ช.ชนินทร์ วิบูลย์รุ่งเรือง อายุ 11 ปี 1 ในทีมหมูป่าที่ติดในถ้ำหลวง รวมถึงคุณพ่อ ที่บ้านพักของน้องไตตั้น หลังจากที่น้องไตตั้น ออกจากโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 18 ก.ค. เจมส์ ลองแมน ผู้สื่อข่าวของเอบีซีนิวส์ได้เดินทางไปสัมภาษณ์น้องไตตั้นที่บ้านในจังหวัดเชียงราย โดยไตตั้นระบุว่าตนรู้สึกประหลาดใจที่ทั่วโลกต่างรอคอยที่จะพบตน และว่า ผู้คนมากมายนั้นให้กำลังใจตนเป็นจำนวนมาก ABC NEWS EXCLUSIVE: “Titan,” the youngest boy saved from a flooded cave in Thailand, describes dramatic rescue to ABC News’ James Longman. https://abcn.ws/2uyXhDG โพสต์โดย ABC News เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ […]

