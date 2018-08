อิ่มอร่อย : นิวยอร์ค แกลลอรี่ ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด

วันนี้อิ่มอร่อยแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนิวยอร์ค แกลลอรี่ อยู่บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ที่มีชื่อเสียงมานาน

อาจจะแปลกๆ กับชื่อร้าน ด้วยเจ้าของใช้ชีวิตอยู่อเมริกามานานจึงตั้งชื่อว่า ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนิวยอร์ค แกลลอรี่

ตัวร้านเป็นตึกแถวสองชั้น ภายในร้านตกแต่งสไตล์ East Meet West เป็นการผสมผสานทางศิลปะ วัฒนธรรม โดยเอาของตกแต่งมาจากนิวยอร์กและยุโรป ทั้งรูปปั้น ภาพวาด ที่เจ้าของเก็บสะสมไว้ ตั้งแต่ทำร้านอาหารที่เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ที่เก๋ไก๋ไปกว่านั้น ภายในร้านยังมีรูปภาพ พร้อมลายเซ็นดาราดังๆ จากฮอลลีวู้ดมากมาย

คุณธวัชชัย อินทศร หรือ คุณธง เจ้าของร้าน บอกว่าแต่เดิมเป็นร้านของคุณแม่ ขายตั้งแต่ตนยังเด็กๆ ต่อมาตนตัดสินใจกลับมาทำกิจการต่อจากคุณแม่ สูตรการทำยังเหมือนเดิม ที่สำคัญภาชนะทุกอย่างภายในร้านจะต้องสะอาด

อุณหภูมิของอาหารต้องได้มาตรฐานที่ตนเองผ่านการอบรม และผ่านการทดสอบ Qualifying Certificate in Food Protection จาก The New York City Department of Health and mental Hugiene นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับร้านอาหาร

ก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน จัดเต็มทั้งหมู ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง และเนื้อเปื่อย ซึ่งจะแยกหมู กับเนื้อ ออกจากกันคนละหม้อต้ม

ทุกวันต้องเตรียมน้ำซุป ซึ่งมี 2 ชนิดคือ น้ำซุปสำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตก และก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัย โดยใช้เล้งกระดูกหมู ซอสปรุงรสชนิดพิเศษอย่างดี รวมทั้งเครื่องเทศหลายสิบชนิด ที่นำมาจากเยาวราช มีการผ่อนไฟ เร่งไฟ ที่มองข้ามไม่ได้ ในขั้นตอนการต้มน้ำซุป

การตีเลือดลงไปในหม้อก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้น้ำซุปมี รสชาติหวาน และมีกลิ่นหอม เลือดหมูจะต้มจนสุกตั้งแต่เช้า ไม่ใช้เลือดสด เพราะคำนึง ถึงความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

ทีเด็ดของร้านคือ ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตก รสชาติน้ำซุปกลมกล่อม หอมกลิ่นเครื่องเทศ

ส่วนหมู และเนื้อ ใช้หมักด้วยกรรมวิธีแบบโบราณ ไม่เหมือนใคร เหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม แบบไม่ต้องปรุงเลยทีเดียว

สำหรับต้มยำสุโขทัยก็ไม่น้อยหน้า รสชาติเข้มข้น หอม หวาน อร่อย

ส่วนเย็นตาโฟต้นเครื่อง สูตรต้นฉบับของคุณแม่ มีน้ำพริก เต้าหู้ยี้ รากผักชี กระเทียม ใบมะกรูด และเครื่องเทศหลากหลายชนิด ปั่นรวมกันใส่ลงไปในซอสมะเขือเทศ ทำให้มีรสชาติ และกลิ่นหอมอร่อย

นอกจากนี้ยังมีก๋วยเตี๋ยว บะหมี่แห้งต้มยำ เส้นหมี่น้ำใส ซึ่งเป็น ที่ชื่นชอบของเด็กๆ แม้ร้านจะห่างจากตัวจังหวัด 50 กว่ากิโลเมตร แต่ทุกคนที่ได้มาชิมต่างไม่มีผิดหวังกลับไป

สำหรับเส้นทางเริ่มจาก จ.นครสวรรค์ มุ่งหน้า อ.ลาดยาว ระยะทาง 41 กิโลเมตร พอถึงตัวอำเภอ ขับรถต่อมาอีก 12 กิโลเมตร เพื่อมายังบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ซึ่งเป็นที่ตั้งร้าน

เปิดเวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน สอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 06-3560-0000