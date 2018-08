ข่าวสดทีวีไกด์ : “อรุณา” พา “นุดา” ไปทำกิจกรรมร่วมกับ “ธาดา” ทำให้ “วศิน” เริ่มรู้สึกหมดหวัง เรื่องราวจะลงเอยอย่างไร ติดตาม เมีย 2018

โปรแกรมรายการทีวีทั่วไป วันที่ 7 ส.ค.

ช่อง3

05.30 น. เรื่องเล่าเช้านี้ ช่วงครอบครัวบันเทิง ศิลปินนักร้องไทยมาร่วมขับร้องบทเพลงของวง Bee Gees เรียกน้ำย่อยก่อนคอนเสิร์ต Classy Live Project (Vol.4) โรซ่าไลโคบีน PRESENTS “Care For Each Other: The Night to Remember Bee Gees”

18.00 น. มหากาลี เทวีพิทักษ์โลก บันดาสูร อาศัยจังหวะที่ มหากาลี โน้มน้าวห้ามความโกรธมหาเทพ หลบหนีไปได้ มหากาลีเล่าอุบายเพื่อกำจัดบันดาสูรให้มหาเทพฟัง พระอัคนิผู้ถือพลังงานมหาศาลไว้ก็เริ่มถือไม่ไหว จึงฝากดวงแก้วพลังงานไว้กับพระแม่คงคา แต่ก็โดนบันดาสูรกลับมาขโมยเพื่อเอาไปทำลาย

20.20 น. เกมเสน่หา ตอนอวสาน ลัคนัยขอถอนตัวจากบริษัทกรีนดรีม พร้อมย้ายออกจากบ้านและเอาลูกชายไปเลี้ยงเอง ธวัชและวิสาขาเตือนสติเหมือนชนก แต่เธอใจแข็ง ธวัชกับวิสาขาไปเยี่ยมหลานชาย เหมือนชนกอยากเจอลูก ตามธวัชและวิสาขาไปบ้านลัคนัย ลัคนัยหวงลูกชาย แต่ก็ยอมให้เหมือนชนกใกล้ชิด

23.20 น. Police Story II เรื่อง วิ่งสู้ฟัด 2 แทนที่จะได้รับความดีความชอบที่จับตัวเจ้าพ่อค้ายาอย่าง จูโต๋ ได้ เฉินเจียจี้ กลับโดนย้ายไปเป็นตำรวจจราจร เพราะความบ้าระห่ำในการจับกุมจูโต๋ แต่หลังจากการระเบิดที่ห้างสรรพสินค้า ทำให้ เฉินเจียจี้ ถูกเรียกตัวกลับมาทำงานในหน่วยอีกครั้ง

ช่อง7

13.00 น. ดวลเพลงดัง เสนาหอย ก๊อปปี้ลุกส์ตามหมอลำสาวเสียงแหบเสน่ห์ จินตหรา พูนลาภ เปิดเวทีดวลเพลง เต่างอย คอมเมนเตเตอร์เกิดลังเล เพราะ 3 ผู้เข้าแข่งขันทางบ้าน โชว์ลูกคอและลีลาน้ำเสียงในฉบับของตนเองแบบไม่มีใครยอมใคร

18.50 น. เชิงชายชาญ รัต ปราง และชฎา ถูกพวกทองแดงจับไว้ที่โกดังร้าง ชฎาต่อว่าเทิ้มที่ทรยศ เทิ้มเล่าความจริงว่ายอมมาเป็นลูกน้องบุญแท้เพราะต้องการสืบเรื่องครูเริง และรู้ว่าถวิลกับเถ้าแก่เบ๊ร่วมมือกันสร้างหลักฐานใส่ร้ายเชิง รัตดีใจที่เชิงพ้นผิด แต่ไม่วายใจเสียที่ต้องแต่งงานกับชาย เชิงกับชาญบุกไปหาบุญแท้

22.40 น. กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง ต้นฉบับหญิงแกร่ง ตั๊กแตน ชลดา เปลี่ยนลุกส์ดุเด็ดเผ็ดมันส์ อินจัดคว้าเพลง โคตรเลวในดวงใจ โชว์เวทีสะเทือน

ช่อง8

19.05 น. พยัคฆา ไรวินทร์ถูกนายห้างดำรงจับได้ว่าโกงพนันในบ่อน นายห้างไม่พอใจอย่างมากเรียกมาสั่งสอน ไรวินทร์เกือบโดนทำร้ายแต่นายห้างยอมผ่อนปรนเพราะเห็นเป็นลูกของคงเดช รุ้งรดาแอบฟังจึงคิดแผนร้าย ให้ไรวินทร์ไปดักฉุดพลอยรัมภาเพื่อแลกกับหนี้สินที่โกงพนันพ่อของตนไป

ช่องone 31

21.30 น. เมีย 2018 นุดาเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เพราะขาดความรักจากพ่อ อรุณาต้องแก้ปัญหาด้วยการพาไปทำกิจกรรมร่วมกับธาดาบ่อยๆ ทำให้วศินเริ่มรู้สึกหมดหวัง

ช่องgmm25

20.10น. ไร้เสน่หา นงรามแกล้งเจ็บขา เพื่อให้อนุพลมารับที่บริษัทไปส่งที่บ้าน โดยจัดฉากให้นัยนาและเนตรนลินเข้าใจผิด เห็นว่าตัวเองกำลังกอดกับอนุพล แต่นัยนารู้ทัน จึงวางแผนกับพิมพ์ใจแม่ของอนุพล ให้นงรามรู้ว่าพิมพ์ใจตั้งใจหมั้นหมายเนตรนลินให้กับอนุพลแล้ว

21.30 น. แหม่ม บ๊อบ Let’s go บ๊อบบี้-พูลพิพัฒน์ เอาใจ หนูแหม่ม-สุริวิภา ภรรยา ลงทุนไปสวนทุเรียนที่ป่าละอู เอาทุเรียนออแกนิกส์มาฝาก

ช่องmono29

20.50 น. พรีเมี่ยม ซีรีส์ เรื่อง สาวรอยสัก กับดักมรณะ ปี 3 ขณะที่เจนและเวลเลอร์ ตามล่ากลุ่มแฮกเกอร์ ทั้ง แพตเตอร์สัน และ ริชดอทคอม ก็ต้องทำงานร่วมกันเพื่อซ่อนความลับในอดีต ระหว่างที่ทีมกำลังไล่ล่าตัวมือระเบิดที่กำลังคุกคามแมนฮัตตัน ความลับในอดีตของเจนค่อยๆ เปิดเผยขึ้น

22.45 น. มิดไนท์ ซีนีม่า เรื่อง คนโคตรกร่าง(The Man) นายตำรวจ เดอริค แวนน์ กลายมาเป็นผู้ต้องสงสัยจากการตายที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำของเพื่อนตำรวจ และเซลส์แมนขายอุปกรณ์การแพทย์ แอนดี้ ฟิดเลอร์ ที่ต้องมาร่วมงานกันด้วยความบังเอิญ ทำให้การทำงานให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยความวุ่นวาย

ช่อง3family ช่อง13

07.15 น. ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับสายสวรรค์ขยันยิ่ง ตอน ชาวญี่ปุ่นหัวใจไทยและหัวใจจิตอาสา พบแขกรับเชิญ ฮิโรโกะ ยามากิชิ นักแสดงชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยซึ่งเป็นจิตอาสา

07.45 น. บ้านพระราม 4 ช่วง Talk อุทยานไม้ดอกเพลา เพลิน บุรีรัมย์ ชวนเที่ยวงาน เทศกาลปทุมมาราชินีป่าฝน ดอกไม้พื้นถิ่นอีสานสู่สากล ช่วง Show เปิดตัวเพลงแรกในชีวิตของ ศิร์ภูมิ แชมป์ The Voice Season 5 กับซิงเกิล นับถอยหลัง

08.45 น. Young @ Heart นอนหลับสบาย พร้อมกับร่างกายแข็งแรงด้วยโยคะช่วยผ่อนคลายก่อนนอน

14.00 น. แจ๋ว แฟมิลี่ ช่วงแจ๋วไฮไลท์ พลกับเทศกาลอาหารทะเลแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ส่วนแจ๋วพากินพาไปร้าน Tim Ho Wan และแจ๋วแจกแหลกกับบัตรที่พัก ปลายเลโฮมสเตย์

20.30 น. อัศจรรย์โลกสามมิติ ย่ำโลกราตรี ตอนที่ 2 ป่าดิบชื้นแอมะซอน จะเผยให้เห็นมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนของสัตว์ป่ายามค่ำคืน ทีมสำรวจได้เดินทางลงใต้ไปยังป่าดิบชื้นใจกลางแอมะซอน

21.30 น. กลเกมชีวิต เอสซุนเริ่มหึงที่อาเทชสนิทกับบาฮาร์ช และสั่งบาฮาร์ชห้ามเข้าใกล้เขา แต่บาฮาร์ชต้องไปบริษัทเมห์เม็ตเพื่อคุยเรื่องทุนการศึกษา อาเทชพบเธอนั่งรออยู่จึงชวนไปทานอาหารด้วยและมีช่วงเวลาดีๆ ด้วยกัน

22.30 น. ผ่าคดีเมืองปริศนา (Broadchurch) ความคืบหน้าจากการพิจารณาคดีโจ มิลเลอร์ ทำให้ศาลต้องประหลาดใจ อเล็กและเอลลี่ทำให้แคลร์ได้พบกับลี แอชเวิร์ธ กับผลที่ตามมาต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ช่อง3SD ช่อง28

09.00 น. โต๊ะข่าวบันเทิง พบศิลปินจากวง ทีที ที่จะมาร้องเพลงเพราะๆ ให้แฟนๆ ได้ฟังกัน พร้อมกับจะมาเชิญชวนทุกท่านชมคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ ครั้งที่21

20.30 น. ภ.ตุรกี เรื่อง Magnificent Century : สุไลมาน สุลต่านผู้เกรียงไกร สุลต่านสุไลมานก้าวสู่อำนาจแทนบิดา เขาละทิ้ง มาหิเดฟราน พระชายา รวมถึงองค์ชายน้อยมุสตาฟา ขณะที่อเล็กซานดร้า ลูกสาวบาทหลวงชาวยูเครนถูกขายเป็นทาสในวังและถูกถวายตัวแด่สุลต่านสุไลมาน นางทำทุกวิถีทางจนได้เป็นพระชายาและได้รับอวยยศเป็นพระราชินีฮูร์เร็ม ด้วยความทะเยอทะยานต้องการให้ลูกชายขึ้นเป็นองค์รัชทายาท จึงคิดกำจัดมุสตาฟา

ช่องtrue4u

22.00 น. My Girl 18 มงกุฎสุดที่รัก เพนนีพยายามสร้างกระแสข่าวระหว่างตัวเองและภูริชคบกัน ท่านเจ้าสัวพลโกรธและตำหนิที่เธอดึงภูริชไปเป็นข่าว ลินินรู้สึกแว้บขึ้นมาในใจ เพนนีสงสัยว่าลินินสนิทกับคนท้องถิ่น ไม่เหมือนคนที่เพิ่งมาจากเมืองนอก ถึงวันเกิดท่านเจ้าสัวพล ลินินถูกแนะนำในฐานะหลานสาวที่หายไป

ช่องPPTV

08.01 น. ชั่วโมงดิสคัฟเวอรี ตอน ตำนาน Harley-Davidson ตอนที่ 4 การแข่งขันทุกครั้งที่ผ่านมา ฮาร์เลย์ เดวิดสัน คว้าแชมป์ตลอด บิล ฮาร์เลย์ วิศวกรคิดออกแบบและประดิษฐ์ตัวรถและตัวเครื่องอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางกองพันสนใจเอาไปใช้ในสงคราม เมื่อคู่แข่งอย่างอินเดียนรู้ เกิดการคิดไม่ซื่อ

20.15 น. ซีเนม่า ฮิตส์ เรื่อง Hotel Transylvania โรงแรมผีหนีไปพักร้อน โรงแรมทรานซิลเวเนีย ของแดร็กคูล่า ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักของเหล่าปีศาจ และวันเกิดครบรอบ 118 ปีของเมวิส ลูกสาวคนโปรด เขาเชิญเหล่าปีศาจมาที่โรงแรม แต่กลับมีเด็กมนุษย์หลงเข้ามา และไปตกหลุมรักลูกสาวแดร็กคูล่าเข้า

โปรแกรมรายการกีฬาทั่วไป วันที่ 7 ส.ค.

ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบคัดเลือกรอบสาม นัดแรก

21.00 น. อัสตานา-ดินาโม ซาเกร็บ

00.00 น. คาราบัก-บาเต

00.15 น. มัลโม-เอ็มโอแอล วิดิ

00.30 น. สลาเวีย ปราก-ดินาโม เคียฟ

01.00 น. สตองดาร์ ลีแอช-อาแจ็กซ์

01.30 น. เชอร์เวนา ซเวซดา-สปาร์ตัก เทอร์นาวา

02.00 น. เบนฟิกา-เฟเนร์บาห์เช

ฟุตบอลยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบคัดเลือกรอบสาม นัดแรก

23.00 น. พยูนิก-มักคาบี เทล อาวีฟ

ฟุตบอลอินเตอร์เนชันแนล แชมเปียนส์ คัพ

02.05 น. เชลซี-โอลิมปิก ลียง (พีพีทีวี)

ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร

00.30 น. ดอร์ตมุนด์-นาโปลี

01.30 น. ลิเวอร์พูล-โตริโน