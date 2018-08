ข่าวสดทีวีไกด์ : สมุดโคจร On The Way เสพธรรมชาติสัมผัสวิถีชุมชน พบกับสถานที่แรก ชุมชนหัวใจสีเขียว บ้านท่าดินแดง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

โปรแกรมรายการทีวีทั่วไป วันที่ 11 ส.ค.

ช่อง3

18.20 น. The Best of All เลขระทึกโลก พบกับนักร้อง-นักแสดงสุดฮอต นำทีมโดย 2 หนุ่มเสียงดี แสตมป์-อภิวัฒน์, โย่ง-อาร์มแชร์ พร้อมด้วย 2 สาว จียอน, ชมพู่ ก่อนบ่าย ที่มาปะทะ 2 พระนางเอกมากฝีมือ อาย-กมลเนตร, ท็อป-จรณ และ มิค-บรมวุติ

20.15 น. ใต้ปีกปักษา กิตติ พยานสำคัญที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในอาการวิกฤต สาริศา และ อคิน เฝ้าด้วยความเป็นห่วง โดยมีเตชัส มาช่วยสังเกตการณ์ แล้วจู่ๆ ลูกน้องของเดอะฟอกซ์ก็โผล่มาต่อสู้กัน สุดท้าย อัศนี เห็นท่าไม่ดี เลยเข้าสิงร่างสาริศาและต่อสู้กับคนร้าย

ช่อง5

09.00 น. คนไทยหัวใจไม่ท้อ ตอน เศรษฐศักดิ์ พรหมมา เที่ยวอีสานล้านนา โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ชุมชนที่กำเนิดจากชาวภาคอีสาน ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาปักหลักอยู่ที่นี่นานกว่า 60 ปี ผสมผสานวัฒนธรรม 5 ชนเผ่าเป็นอีสานล้านนา

ช่อง7

12.00 น. เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย มาดูกันว่า เชฟแน๊ต จะคว้าชัยชนะเหนือ เชฟอาร์ท ได้สำเร็จหรือไม่

14.15 น. ฟ้ามีตา ตอน แม่ที่น่ารังเกียจ แก้วได้เรียนรู้ว่าความรักจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่ มีค่ามากกว่ารูปกายภายนอก อย่าคิดดูถูกหัวใจใครเพียงเพราะรูปกายโดยเฉพาะ คนคนนั้นคือ…พ่อแม่

16.00 น. กิ๊กดู๋ ซุปตาร์เงินล้าน ตั๊ก-ศิริพร เปิดศึกภายในครอบครัวประชันเสียงร้องกับสามี นุ้ย เชิญยิ้ม

22.45 น. Big Cinema เรื่อง สไบ้ค์-กง คนหนังเหนียว (SBEK GONG) เมื่อกาลเวลาผ่านไป ความมืดและกิเลสได้เข้าครอบงำ ณุพล เขาตัดสินใจกลับมาตามล่า ศักดา เพื่อทวงคืนหญิงสาวที่ตนเคยแอบรัก

ช่อง9 mcot

23.00 น. บานาน่า ซ่าส์ซี้ด ศึก 2 สถาบัน ระหว่างหนุ่มเซ็กซี่บอย จากรั้วธรรมศาสตร์ ปะทะ หนุ่มสุดคิวท์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งมาตะลุยสวนน้ำลอยฟ้า โพโรโระ ย่านบางนา

ช่องone 31

20.10 น. 4ต่อ4 All Star Charity ต้อนรับ ทีมนักแสดงจากละครเวทีโรแมนติกมิวสิคัล “แฟนจ๋า เดอะมิวสิคัล” ทั้ง ตู่-นันทิดา, ชรัส เฟื่องอารมย์, หนึ่ง ETC, เพลง-ชนม์ทิดา

11.30 น. สวัสดี Station เอาใจแฟนละคร เมีย2018 คว้าตัว มารี เบรินเนอร์ หรือ กันยา เมียน้อยที่ถูกคนเกลียดทั่วบ้านทั่วเมือง มาร่วมพูดคุย

21.15 น. วายุเทพยุทธ์ น้ำตาล เข้าใจผิดคิดว่า มาวิน มีความสัมพันธ์กับ ออม จึงตัดสินใจขอยุติความสัมพันธ์กับเขา

ช่องgmm25

10.00 น. ตลกแหลก มาเยือนจังหวัดนครนายกทั้งที ไม่พลาดพาไปลองเมนูอร่อยมากมาย ที่ ร้านก๋วยเตี๋ยวกะลาลุงเผ่า และครัวลุงกั้ง ปลาคัง

11.00 น. Love Songs Love Series ตอน เรื่องที่ขอ To be Continued แม่ของสกายไม่พอใจที่เห็น สกาย อยู่กับ ซี

12.15 น. โตแล้ว สาว พรอยมน-มนสภรณ์ ตะลอนช็อปปิ้งทั้งเสื้อผ้า เครื่องสำอาง ก่อนจะปิดท้ายด้วยการดูแลผิวพรรณแบบครบวงจร

17.00 น. มนต์ฮักทรานซิสเตอร์ สะเดา เสียใจมากที่ วรพงษ์ แอบคบสาวไม่เลือกหน้า เลยตัดสินใจเลิกติดต่อกับเขา แผน รู้ก็รีบเข้าไปทำคะแนนจีบสะเดาทันที

18.20 น. คลับฟรายเดย์โชว์ ซินดี้-สิริยา บิชอพ ควงสามี ไบรอน บิชอพ และลูกๆ ทั้งสองคน น้องเลล่า กับ น้องเอเดน มาเปิดเผยเรื่องราวความรัก

20.30 น. คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ 10 ตอน เขา เธอและอีกคน เหวิน พา เม่า กลับมาอยู่ร่วมชายคาบ้านหลังเดียวกันกับ แอนท์ ความวุ่นวายจึงเกิดขึ้น

22.30 น. เถื่อน Travel Season2 พามุ่งหน้าสู่ศูนย์กลางแห่งความขัดแย้งในอิรัก กรุงแบกแดด มหานครที่ผ่านสงครามและความขัดแย้งมานับครั้งไม่ถ้วน

ช่องmono29

14.05 น. พรีเมี่ยม ซีรีส์ เรื่อง สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ (The Gifted) มิวแทนส์ วางแผนที่จะลงมือกับ เซนติเนล เซอร์วิส

18.15 น. พรีเมี่ยม ซีรีส์ เรื่อง ซูเปอร์เกิร์ล สาวน้อยจอมพลัง ปี 3 (Supergirl S.3) ซูเปอร์เกิร์ล สืบต้นกำเนิดสัญลักษณ์ลึกลับของคำทำนายโบราณ

19.20 น. พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ เรื่อง มหาประลัยคนเกราะเหล็ก 2 (Iron Man 2) โทนี่ สตาร์ค ได้รับแรงกดดันให้เปิดเผยเทคโนโลยีในการสร้าง ไอรอน แมน ให้กับกองทัพ

22.45 น. พรีเมี่ยม ซีรีส์ เรื่อง หน่วยเฉพาะกิจสืบศพสะเทือนเวกัส ปี 15 (CSI : Vegas S.15) รัสเซล และ ฟินเลย์ ต้องเผชิญหน้ากับคดีฆาตกรต่อเนื่องจากอดีต

ช่อง3family ช่อง13

12.15 น. Barbie Spy Squad บาร์บี้ สายลับเจ้าเสน่ห์ เทเรซ่ากับเรเน่ สองสาวนักยิมนาสติกที่บังเอิญความสามารถไปต้องตาองค์กรสายลับระดับโลก จึงชักนำพวกเธอให้มาร่วมภารกิจตามล่ายอดนักโจรกรรมเพชร

14.15 น. Itchy Heart รักยุกยิกหัวใจน่าหม่ำ ไฉ่หมัน แต่งงานกับ โกโก้ มา 7 ปี และยังสับสนระหว่างการหวังผลประโยชน์หรือความรักที่มีแต่ความจริงใจ

ช่อง3SD ช่อง28

11.45 น. ฟิล์มฮิต วันเสาร์ เรื่อง Stargate ทะลุคนทะลุจักรวาล แคทรีน ได้พบกับ ดร.แดเนียล แจ็คสัน นักโบราณคดีอัจฉริยะ ผู้เชี่ยวชาญอักษรและตำนานโบราณ จึงชักชวนให้มาเข้ารวมทีมในการแปลตัวอักษรอียิปต์โบราณ ที่จารึกถึงวงแหวนโบราณที่พ่อของเธอขุดพบ

13.45 น. ระเบิดครัว ปิงปอง-ธงชัย เข้าครัวทำเมนู ไก่ต้มซู่ซ่า โชว์ลีลาการขายของตามสไตล์แม่ค้าเก่า กับ โจ๊กกูรู และ จียอน

14.30 น. จรีรัตน์ถนัดเที่ยว ซีซั่น 2 (EP18) มุ่งหน้าจากกรุงเทพฯ ลัดเลาะ จอดตรงนั้น พักตรงนี้ไปเรื่อยจนถึงขอนแก่น

16.30 น. หลงรักยิ้ม เสพกลิ่นวัฒนธรรมชนเผ่าโบราณ สัมผัสธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ เอาใจคอกาแฟสายชิลล์ พาชมโรงต้มกาแฟ พร้อมลิ้มรสชาติกาแฟโบราณหอมกรุ่น ณ บ้านแม่กลางหลวง จังหวัดเชียงใหม่

17.00 น. สมุดโคจร On The Way เสพธรรมชาติสัมผัสวิถีชุมชน ภายใต้แนวคิด 7 Greens ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พบกับสถานที่แรก ชุมชนหัวใจสีเขียว บ้านท่าดินแดง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

20.30 น. X Men : First Class เอ็กซ์เม็น รุ่น 1 ก่อนที่ชาร์ลส ซาเวียร์ และ อีริค แลนเชอร์ จะได้ฉายา โปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ และแมกนีโต้ พวกเขายังเป็นแค่ชายหนุ่มเพื่อนสนิทที่เพิ่งค้นพบพลังในตัวเอง รวมถึงเป็นสองคนแรกที่รับรู้และสามารถควบคุมพลังการกลายพันธุ์ของตนเองได้ และชาร์ลส ซาเวียร์ ได้ก่อตั้งโรงเรียนของผู้มีพลังพิเศษขึ้น

ช่องPPTV

14.05 น. หนังดังสุดสัปดาห์ เรื่อง Free Willy 1 เพื่อเพื่อนด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ เรื่องราวซาบซึ้งประทับใจของมิตรภาพระหว่างเด็กชายวัย 12 ปี กับปลาวาฬเพชฌฆาตชื่อ วิลลี่

19.05 น. คิดดีคลินิก ตอน เรื่องล้อ ไม่เล่น เมื่อซันเดย์ หนุ่มน้อยในชุมชนปกป้องโดนเพื่อนๆ ล้อว่าเป็นตุ๊ด ศึกแห่งศักดิ์ศรีลูกผู้ชายจึงเกิดขึ้น

ช่องThai PBS

20.15 น. ละครชุดแม่ผู้สร้าง เรื่อง สายใยรักแห่งแผ่นดิน เรื่องราวความประทับใจของน้ำ เด็กสาวชาวม้ง ที่มีต่อแม่ของเธอ น้ำเข้ามาใช้แรงงานในกรุงเทพ ผ่านคืนวันอันโหดร้าย ที่สุดเธอคิดถึงแม่และกลับไปหาแม่ของเธอที่ อ.พบพระ จ.ตาก

โปรแกรมรายการกีฬาทั่วไป วันที่ 11 ส.ค.

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

18.30 น. นิวคาสเซิล-สเปอร์ (บีอิน สปอร์ตส์ 1)

21.00 น. บอร์นมัธ-คาร์ดิฟฟ์ (บีอิน สปอร์ตส์ 4)

21.00 น. ฟูแลม-คริสตัล พาเลซ (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

21.00 น. ฮัดเดอร์สฟิลด์-เชลซี (บีอิน สปอร์ตส์ 1)

21.00 น. วัตฟอร์ด-ไบรตัน (บีอิน สปอร์ตส์ 3)

23.30 น. วูล์ฟแฮมป์ตัน-เอฟเวอร์ตัน (บีอิน สปอร์ตส์ 1)

ฟุตบอลโคปปา อิตาเลีย รอบสาม

01.00 น. อูดิเนเซ-เบเนเวนโต

02.15 น. เจนัว-เลชเช

ฟุตบอลไทยลีก 2

18.00 น. อ่างทอง เอฟซี-ลำปาง เอฟซี (ทรูสปอร์ต 5)

19.00 น. พีทีที ระยอง-เกษตรศาสตร์ เอฟซี (ทรูสปอร์ต 2)

20.00 น. ศรีสะเกษ เอฟซี-กระบี่ เอฟซี (ทรูสปอร์ต 5)

ฟุตบอลไอซีซี

02.05 น. แอตฯ มาดริด-อินเตอร์ มิลาน (พีพีทีวี)

เทนนิส

00.00 น. โรเจอร์ส คัพ (ทรู เทนนิส เอชดี)

กอล์ฟ

01.00 น. พีจีเอ แชมเปียนชิพ (ฟ็อกซ์สปอร์ตส์)

สนุ้กเกอร์

13.00 น. เวิลด์ โอเพ่น (ทรูสปอร์ต 7, ทรูสปอร์ต เอชดี)