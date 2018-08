แฟนจ๋า ตี๋มาอ้อน “ควอน ฮยอนบิน” ส่งคลิปเช็กความพร้อมเจอกันแน่ 22 ก.ย.นี้!

เข้าสู่โค้งสุดท้ายที่จะได้ไปฟินฉ่ำใจกับหนุ่มตี๋ขี้อ้อน “ควอน ฮยอนบิน” ในงาน ‘KWON HYUNBIN 1ST FAN MEETING IN BANGKOK ~One Step CLOSER~’ วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี กันแล้ว ครั้งก่อนตี๋ฮยอนบินส่งคลิปมุ้งมิ้งถึงแม่ยกชาวไทยบอกให้ “รอตี๋ด้วยนะครับ” ก็ทำเอาใจสั่นกันยกใหญ่ แต่คาดว่ายังไม่สาแก่ใจ พ่อหนุ่มตี๋ขี้เล่นเลยขอส่งคลิปมาย้ำกันอีกรอบเพื่อรีเช็คความพร้อมของทุกคน วู้วววววว “สวัสดีครับทุกคน ควอน ฮยอนบิน ครับ เร็วๆ นี้เรากำลังจะได้เจอกันแล้ว ทุกคนพร้อมรึยังครับ? ส่วนผมพร้อมสุดๆ เลยครับ วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2018 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี กับงาน KWON HYUNBIN 1ST FAN MEETING IN BANGKOK ~One Step CLOSER~ […]

