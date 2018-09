ข่าวสดทีวีไกด์ : อัศจรรย์โลกสามมิติ ทีมผู้เชี่ยวชาญเสี่ยงภัยไปยังมหาสมุทรอาร์กติก ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมสภาพอากาศของโลก

โปรแกรมรายการทีวีทั่วไป วันที่ 5 ก.ย.

ช่อง3

18.20 น. มหากาลี เทวีพิทักษ์โลก เมื่อ อันธกะ รู้ว่า ปารวตี กับ มหาเทพ มีลูกอีกหลายคน ทำให้กิเลสที่มีอยู่มากในจิตใจเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้ง

ช่อง7

13.00 น. ดวลเพลงดัง สนุกสนานกันแน่นอนกับโชว์เด็ดท่าลมพัดตึ้ง!! กับเพลงดังต้นแบบ “สาวเลยยังรอ” ของลูกทุ่งหมอลำสาว แย้ เจติยา

17.00 น. กระจกหกด้าน ตอน กลองสะบัดชัย กลองชัยมงคล หรือกลองสะบัดชัย อดีตใช้ตียามออกศึกสงคราม ปัจจุบันเป็นเอกลักษณ์สำคัญ มีประวัติยาวนานหลายศตวรรษ ลีลาการตีโลดโผนเร้าใจ ใช้อวัยวะร่างกายประกอบ เป็นศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของชาวล้านนา

ช่อง8

18.35 น. พยัคฆา ไรวินทร์ โดน นายห้างดำรงค์ สั่งให้เลิกยุ่งกับรุ้งรดาอย่างเด็ดขาด

19.20 น. พิฆเนศ มหาเทพไอยรา คชานันท์ ใช้สติปัญญาเอาชนะ มุสิกาสูร ได้สำเร็จ ทำให้พระแม่ปารวตี พอพระทัย ที่ คชานันท์ สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยดี

ช่องone31

20.10 น. วิมานจอเงิน นุสรา ตัดสินใจชวน กฤษ มาเดินเที่ยวงานวัดด้วยกันเพื่อเป็นการสั่งลา เพราะถูก เกริก พ่อของกฤษขอร้องให้เลิกกับลูกชายตน

ช่องgmm25

20.10 น. คุณพ่อจอมซ่าส์ หลังจากผลตรวจ DNA ยืนยันแน่ชัดแล้วว่า แสนแก้ว เป็นลูกของ พันอินทร์ ทำให้ สินธร หงุดหงิดอย่างหนัก พอเจอแสนแก้วทั้งคู่ก็เปิดศึกทะเลาะกันทันที ด้าน อุษา กลัว พิมพ์ดารา ว่าที่คู่หมั้นของพันอินทร์จะเข้าใจผิดเรื่องแสนแก้ว จึงนัดเธอมาทานข้าวเพื่อบอกความจริง

ช่องmono29

20.00 น. แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับนักโทษแห่งอัซคาบัน (Harry Potter and The Prisoner of Azkaban) สามเพื่อนซี้ แฮร์รี่, รอน และเฮอร์ไมโอนี ถูกบังคับให้เผชิญกับความหวาดกลัวที่เร้นลับ ในขณะที่ต้องรับมือกับนักโทษแห่งอัซคาบันที่แหกคุก และบรรดาผู้คุมวิญญานที่น่ากลัว

ช่อง3family ช่อง13

07.15 น. ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับสายสวรรค์ขยันยิ่ง ตอน เณรน้อยรับมือภัยพิบัติ การ์ตูนจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สังคมไทยพร้อมรับมือและจัดการภัยพิบัติ

07.45 น. บ้านพระราม 4 ช่วง Talk มารู้จักกับ Grainey ขนมข้าวกล้องป๊อป แคลอรี่ต่ำ สำหรับคนรักสุขภาพ ช่วง Show พบกับ บอม-ธนิน, ไอซ์-อามีนา, เฟิร์ส-เอกพงศ์ และ สายไหม-มณีรัตน์ ที่จะมาชวนดูละครโรแมนติกสุดแฟนตาซี “ดั่งพรหมลิขิตรัก”

08.45 น. Young @ Heart ใครที่ชอบทานต้มยำไม่ควรพลาดกับเมนู ต้มยำเห็ดสามอย่าง

14.00 น. แจ๋ว แฟมิลี่ แจ๋วไฮไลท์ สร้างโอกาสให้กำลังใจ เครื่องประดับลูกปัดแก้วสี แจ๋วพากิน ร้านอร่อย งานผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว แจ๋วแจกแหลก บัตรโอเอซีส ซีเวิลด์ จ.จันทบุรี มูลค่า 7,000 บาท

20.30 น. อัศจรรย์โลกสามมิติ ตอนที่ 8 มหาสมุทรอาร์กติก ทีมผู้เชี่ยวชาญได้เสี่ยงภัยไปยังมหาสมุทรอาร์กติก ที่ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมสภาพอากาศของเรา

21.30 น. กลเกมชีวิต (That is my life) ตอนที่ 26 เอฟซุน ถูก อาเทส ปฏิเสธต่อหน้าทุกคนในคฤหาสน์ หลังประสบอุบัติเหตุโดนรถชนขณะวิ่งไปบอก บาฮาร์ช เรื่องพ่อของเธอ

22.30 น. อุโมงค์สยอง สองพรมแดน (The Tunnel) ตอนที่ 3 ฆาตกรต่อเนื่องเพิ่มเป้าหมายของตัวเองเป็นเหยื่อที่มีอายุมากขึ้น ในสงครามศีลธรรมครูเสดของเขา คดีนี้เป็นเรื่องที่ตำรวจอังกฤษและฝรั่งเศสจะต้องสืบสวนและจับกุมตัวฆาตกรให้ได้ก่อนที่จะสูญเสียอีกหลายชีวิตไปอย่างไร้ความปราณี

ช่อง3SD ช่อง28

09.00 น. โต๊ะข่าวบันเทิง พบกับเหล่านักแสดงจากละคร “ดั่งพรหมลิขิตรัก” นำโดย พระเอกหนุ่ม บอมบ์-ธนิน และ นางเอกสาวสวย ไอซ์-อามีนา ร่วมด้วย เฟิสท์-เอกพงศ์ และ สายไหม-มณีรัตน์

ช่องPPTV

20.15 น. รักมั้ยนะ เลขาคิม? (What’s Wrong with Secretary Kim?) (ตอนแรก) อียองจุน รองประธานบริษัท ที่ทั้งหล่อ รวย เย่อหยิ่ง หลงตัวเอง ผู้ไม่เคยให้โอกาสใครเป็นครั้งที่ 2 จึงไม่ค่อยมีใครอยากทำงานด้วย แต่เขาไม่แคร์ เพราะเขามีเลขาสาวแสนสวยผู้รู้ใจ อย่าง เลขาคิม อยู่ทั้งคน

โปรแกรมรายการกีฬาทั่วไป วันที่ 5 ก.ย.

ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ

01.45 น. สโลวะเกีย-เดนมาร์ก

ฟุตบอลวายบีซี ลูเวน คัพ ญี่ปุ่น รอบก่อนรองชนะเลิศ นัดแรก

17.00 น. คาชิมา แอนต์เลอร์ส- คาวาซากิ ฟรอนตาเล

17.00 น. โชนัน เบลล์มาเร-เซเรโซ โอซากา

17.00 น. เวนต์โฟเรต โกฟุ-คาชิวา เรย์โซล

17.00 น. กัมบะ โอซากา-โยโกฮามา เอฟ. มารินอส

ฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก

17.45 น. สุโขทัย เอฟซี-โปลิศ เทโร เอฟซี

17.45 น. แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี-ราชนาวี

18.00 น. ชัยนาท ฮอร์นบิล-อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด

18.00 น. ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด- บางกอกกลาส เอฟซี

19.00 น. ราชบุรี มิตรผล เอฟซี-สุพรรณบุรี เอฟซี

19.00 น. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด-สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด

19.00 น. พัทยา ยูไนเต็ด-นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี

20.00 น. พีที ประจวบ เอฟซี- การท่าเรือ เอฟซี

20.00 น. เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด-ชลบุรี เอฟซี

เทนนิส

21.30 น. ยูเอส โอเพ่น (ฟ็อกซ์สปอร์ตส์, ฟ็อกซ์สปอร์ตส์ 2)