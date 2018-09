สาระ 1000 เกมมิ่ง : ทรานส์เฟอเรนซ์… หลอนดิจิตอล!

“ปอลนาโช่”

ช่วงงานมหกรรมเกม E3 ประจำปีนี้ ซึ่งจบไปแล้วเมื่อไม่กี่เดือนก่อน มีเกมอยู่เกมหนึ่งที่เตะตาผู้เขียนพอสมควร เพราะมีการนำเสนอที่แปลกใหม่ แถมบริษัทผู้สร้างเกมก็เป็นของ “Elijah Wood” ดาราฮอลลีวู้ดชื่อดัง เจ้าของบทบาทโฟรโด จากไตรภาคเดอะลอร์ดออฟเดอะริง

เกมนั้นมีชื่อว่า ทรานส์เฟอเรนซ์ (Transference)

ตัวเกมมีพล็อตเริ่มต้นระบุว่า “ผู้เล่นจะได้ออกสำรวจจิตใจที่ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในแบบดิจิตอล และจะต้องไขปริศนาเพื่อเปิดเผยความลับของบ้านซึ่งปกปิดความจริงอันบิดเบี้ยวเอาไว้ ในระหว่างที่ออกสำรวจและไขปริศนาของบ้านนี่เอง ผู้เล่นจะได้พบปะกับครอบครัวที่สมาชิกแต่ละคนต่างก็มีมุมมองและเรื่องราวของตนในเหตุการณ์ต่างๆ ที่สลักอยู่ในความทรงจำ”

เกมนี้พัฒนาโดย Ubisoft Montreal ร่วมกับ SpectreVision บริษัทสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อตั้งโดย Elijah Wood, Daniel Noah และ John C. Waller

ลักษณะการเล่นจะปรากฏภาพในมุมมองบุคคลที่หนึ่ง ถ้าใครมีอุปกรณ์ VR สวมศีรษะก็จะได้รับความสมจริงเพิ่มมากขึ้นขณะเล่น เวลาเล่นก็บังคับตัวละครเดินหาเบาะแสเพื่อไขปริศนาในบ้าน ระหว่างนั้นก็ต้องผจญกับเหตุการณ์หลอนๆ รวมทั้งสิ่งคล้ายผีที่โผล่มาในร่างกึ่งดิจิตอล

เกมเขย่าขวัญแนวจิตวิทยาอย่าง Transference มีราคาขายปลีกอยู่ที่ 24.99 ยูโร (ประมาณ 947.12 บาท) ทั้งในแบบ VR และ non-VR บน PlayStation VR, Oculus Rift และ HTC Vive รวมถึงบน PlayStation 4, เครื่องตระกูล Xbox One รวมถึง Xbox One, Xbox One S และ Xbox One X และบน Windows PC ด้วย

TRANSFERENCE พร้อมให้เล่นได้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ทั้งในแบบ VR และ NON-VR

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของ Transference โปรดเข้าไปดูที่: http://www.transferencegame.com/