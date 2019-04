“แม็คโคร” ประกาศหยุดขายโฟมใส่อาหาร นำร่อง 12 สาขา ผ่านโครงการ “Say Hi to Bio Say No to Foam”

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคคุณภาพแบบขายส่ง ในระบบสมาชิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เดินหน้ายกระดับสู่ “แม็คโคร 4.0 คู่คิด…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ภายใต้แนวคิด “เคียงข้าง สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน” ที่ไม่เพียงแต่มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้า ครบครัน มีคุณภาพดี ในราคาที่คุ้มค่า เพื่อผู้ประกอบการแบบครบวงจร ยังให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย

ล่าสุด ตอกย้ำนโยบาย “แม็คโครรักษ์สิ่งแวดล้อม” ด้วยการปลุกกระแสร้านค้าใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ ผ่านโครงการ “Say Hi to Bio, Say No to Foam : แม็คโครรักษ์โลก ชวนคุณใช้ผลิตภัณฑ์รักสิ่งแวดล้อม” ซึ่งสอดคล้องกับ (ร่าง)โรดแมปแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ที่มุ่งลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกให้เป็นศูนย์

โดยภายใต้โครงการ “Say Hi to Bio, Say No to Foam” (2562-2564) แม็คโครประกาศเจตนารมณ์ชัดว่าจะหยุดจำหน่ายภาชนะโฟมบรรจุอาหารทุกสาขาภายในปี 2564 ซึ่งได้เริ่มนำร่อง 12 สาขาที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลแล้ว ได้แก่ สาขาภูเก็ต กระบี่ ถลาง สมุย ราไวย์ ละมัย พะงัน ป่าตอง เกาะช้าง อ่าวนาง กะรน และบ้านเพ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้หันมาเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Products) อีกทั้งยังร่วมกับพันธมิตร พัฒนาและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากวัสดุธรรมชาติทดแทนโฟมและพลาสติก อาทิ ผลิตภัณฑ์จากชานอ้อย เส้นใยพืช กระดาษ และเส้นใยยูคาลิปตัส จำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “aro” ที่พร้อมลุยจัดโปรโมชั่นพิเศษตลอดทั้งปี อีกด้วย

“ศิริพร เดชสิงห์” รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวในงานเปิดโครงการ “Say Hi to Bio, Say No to Foam” เมื่อ 19 เมษายน ที่ผ่านมา ณ แม็คโครสาขาถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ว่า 1 ในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของแม็คโครก็คือ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมา แม็คโครเป็นศูนย์ค้าส่งรายเดียวในประเทศไทยที่มีนโยบายชัดเจนในเรื่องการไม่ให้ถุงพลาสติกแก่ลูกค้า เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยปัจจุบันมีกว่า 130 สาขา ที่รวมแล้วช่วยลดถุงพลาสติกได้ไม่ต่ำกว่า 16.5 ล้านใบ/เดือน

และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่อยู่ในเครือข่ายประมาณ 500,000 ราย ได้มีโอกาสเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลกมากขึ้น แม็คโครจึงลดพื้นที่จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกและโฟมที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งให้น้อยลง จากเดิมวางจำหน่าย 80% ลดลงเหลือ 60% และเพิ่มปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็น จาก 20% เป็น 40% ทั้งนี้ ในปี2562 ได้ตั้งเป้าหยุดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกและโฟมใน 12 สาขานำร่อง ในปี2563 สาขาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และในปี2564 คาดว่าจะหยุดจำหน่ายได้ทุกสาขา โดยขณะนี้มีบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ให้เลือกช็อปกว่า 87 ชนิด ซึ่งสินค้า aro นั้นจะต่ำกว่าแบรนด์ทั่วไป 5-10%

การจัดการขยะต้องไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง เพราะทุกคนคือผู้สร้างขยะ โดย “วิจารย์ สิมาฉายา” ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยว่า ไทยถูกจัดให้อยู่อันดับ 6 ของโลกที่มีขยะพลาสติกมากที่สุด เราผลิตพลาสติกและโฟมปีละประมาณ 2.7 ล้านตัน บริหารจัดการได้ถูกต้องเพียง 5 แสนตัน ที่จัดการไม่ถูกต้องก็ลงสู่แม่น้ำ-ทะเล วันนี้ทุกคนสร้างขยะเฉลี่ย 1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดย 20% เป็นพลาสติกและโฟม ดังนั้น เมื่อมีทางเลือกแล้วต้องเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และก็เชื่อว่าทุกคนช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมและโลกของเราได้

“แม็คโคร” คู่คิดธุรกิจ

เรียกได้ว่าเปิดตัวรับ “เอิร์ธเดย์” กับโครงการ “Say Hi to Bio, Say No to Foam” ที่วันนี้สร้างเขตปลอดโฟมบรรจุอาหารแล้ว 12 สาขา และอีกไม่นานจะทยอยสร้างเขตปลอดโฟมในสาขาใกล้บ้านทุกคน หากลองเข้าห้างแม็คโครช่วงนี้ จะพบว่าพื้นที่วางจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้นั้นขนาดใหญ่ขึ้นจริง มีสินค้าให้เลือกเยอะขึ้น ที่สำคัญราคานั้นไม่แพงอย่างที่คิด หลายร้านค้าที่ได้เปลี่ยนมาใช้สินค้าดังกล่าว ไม่ใช่แค่ทำให้ภาพลักษณ์ของร้านพวกเขาดีขึ้น แต่ยังช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เริ่มหันมามองผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นด้วย

อย่างร้าน “Napoleon Bakery Phuket” ร้านเบเกอรี่สไตล์ยุโรปในย่านเชิงทะเล จ.ภูเก็ต ที่วางใจให้แม็คโครอยู่เคียงข้างเป็น “คู่คิดธุรกิจคุณ” โดย “สุริษา จาลาแบร์” เจ้าของร้าน เล่าว่า ร้านขนมเบเกอรี่ของเขาผลิตทุกอย่างสดที่ร้าน ต้องมาแต่เช้าเพื่อที่จะทานสดๆ เพราะผลิตแค่วันละรอบ ไม่มีการแช่แข็งหรือใช้สารกันบูด ส่วนผสมทุกอย่างเลือกใช้แบบเกรดพรีเมียม กาแฟก็ใช้เมล็ดกาแฟจากโครงการหลวงที่คั่วสดส่งตรงทุกอาทิตย์ ดังนั้นแพ็กเกจจิ้งจึงต้องเข้ากับสินค้าเพื่อที่จะถนอมอาหาร

“3-4 เดือนแรก ใช้ถุงพลาสติก จากนั้นเริ่มมองหาแพ็กเกจจิ้งที่สวยมากขึ้นและดีมากขึ้น ไปเห็นที่แม็คโครมีถุงกระดาษสีน้ำตาลจึงคิดว่าน่าจะเข้ากับแบรนด์ของเราที่ทำทุกอย่างในคุณภาพสูงในเกรดที่สูง ซึ่งลูกค้าก็ภูมิใจที่ได้ถือถุงกระดาษแทนที่จะหิ้วถุงก๊อปแก็ป โดยส่วนตัวมองว่าแม็คโครคัดเลือกคู่ค้ามาดี ถ้าไปแล้วรู้ว่ามีของแน่นอน เพราะมีให้เลือกหลายขนาด หลายแบรนด์ ที่สำคัญคุณภาพสม่ำเสมอ”

เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร

เริ่มเห็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกหนาตาเพิ่มมากขึ้นแล้ว และแน่นอนว่านอกจากจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ยังดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วย โดยอีกหนึ่งเสียงจาก “อัญญมณี ภู่สุวรรณ” เจ้าของร้านอาหารย่านประชานิเวศน์ บอกว่า จากกระแสการงดใช้โฟมบรรจุอาหาร แม้จะต้องเพิ่มต้นทุนในการผลิตขึ้นอีกเล็กน้อย แต่เพื่อคุณภาพของอาหารและสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์ที่ตามมานั้นคุ้มค่า ลูกค้ามาเห็นก็บอกว่าดีที่เปลี่ยนมาใช้กล่องกระดาษ ซึ่งปัจจุบันกล่องกระดาษก็ไม่แพงแล้ว และแม็คโครยังถือว่าถูกกว่าที่อื่น ยิ่งถ้าพร้อมใจหันมาใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ราคาก็จะถูกลงไปอีก ท้ายที่สุดคนไทยก็จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่ปลอดภัย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมจะดีได้ต้องเริ่มที่ตัวเรา วันนี้แม็คโครหยุดขายโฟมบรรจุอาหารและสร้างทางเลือกการใช้บรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายรูปแบบ เรามีทางเลือกมากมายในการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว จำเป็นต้องเอาใจใส่ให้มากขึ้นกว่าเดิม ต้อง “ลด ละ เลิก” กันอย่างจริงจัง และเริ่มวันนี้ที่ตัวเรา