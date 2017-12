@รูปหน้า4-7ธค

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธาน เปิดงาน “ร้อยดวงใจแม่ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว



ประเดิม – จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ ประธานพราว เรียล เอสเตท พร้อมด้วย สุวัจน์ และ พล.ท.หญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ ร่วมงานซอฟต์โอเพนนิ่ง รร.ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน ประเดิมลูกค้ารายแรกเข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาว



เต้าเทียม – พิชชา ธนาลงกรณ์ รองประธานการตลาด กลุ่มซาบีน่า ร่วมกับ คนึงหา แซ่ตั่น ผู้บริหารห้างโรบินสัน และ เชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผจก.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จัดกิจกรรม “เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” ปีที่ 11 ที่ร.พ.จุฬาภรณ์



เก๋ไก๋ – มาลี ล้ำเลิศ และ พงษ์ลัดดา พิมลวัฒนโชค ผู้บริหารเครื่องสำอาง “จิล สจ๊วร์ต” เผยโฉมคอลเล็กชั่นใหม่ JILL STUART x MORGAN LANE นำดีไซน์น่ารักเซ็กซี่ชุดชั้นใน MORGAN LANE เป็นแพ็กเกจจิ้งรุ่นลิมิเต็ดของเครื่องสำอาง



การันตี – พรพินิจ พรประภา ประธานสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ยินดีกับ ดีมิทรี เชอนิเชฟ ผจก.ทั่วไป สยาม แอ๊ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา รับรางวัล The Winner of 2017-2018 Now Travel Asia Awards



มีสไตล์ – ชาญ ศรีวิกรม์ ประธานเกษร พร็อพเพอร์ตี้ และ วีกฤษฏิ์ พลาฤทธิ์ กก.ผจก.นอร์ส รีพับบลิค จัดงาน Canvas of Pure Elegance เนรมิตห้องชุดหรูสไตล์สแกนดิเนเวียน เฟอร์นิเจอร์จากรีพับบลิค ออฟ ฟริตซ์ ฮานเซน ที่เทลล่า ทองหล่อ



แนวใหม่ – วริษา ภาสกรนที กก.ผจก.ตัน อิง แอสเซ็ท เปิดตัว T-ONE อาคารสำนักงาน และสถานที่ทำงานแนวใหม่หรือ Co-Working Space ระดับพรีเมี่ยมในทำเลทองหล่อ-สุขุมวิท มี ตัน ภาสกรนที ร่วมงาน ที่ศูนย์เอไอเอส เอ็มโพเรี่ยม



ขอบคุณ – จรินทร์ เกียรติเฟื่องฟู รองกก.ผจก.ใหญ่ ซีพีแลนด์ มอบรางวัลในงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าประจำปี 2560 ของ รร.แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ยินดีกับ ดร.มนวิภา ประชัญคดี ผู้ทำประโยชน์ให้สังคม โอกาสครบรอบ 50 ปีแอคคอร์