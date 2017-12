คอลัมน์ สดจากเยาวชน : ข้อความ-คนรัก(ษ์)ช้าง คลิปเด่นผลงานเยาวชน

กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย เปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนมีเวทีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ในโครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค” ประจำปี 2560 (Panasonic Kid Witness News 2017)

ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษา ส่งผลงานคลิปวิดีโอสร้างสรรค์เข้าประกวด ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น

นายทาเคชิ โนะโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค” เป็นกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนแสดงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์

รวมถึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยทีมชนะเลิศทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษาทีมละ 50,000 บาท และเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน 20,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติในรายการ “KWN Global Contest 2018” ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป

สำหรับการประกวดในปีนี้มีเยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 10-18 ปี ส่งผลงานคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อม การสื่อสารและกีฬา เข้าร่วมประกวดมากถึง 82 ทีม ทีมที่มีผลงานโดดเด่น 16 ทีม ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายพัฒนาผลงาน (Workshop)

ก่อนนำความรู้ที่ได้มาผลิต ชิ้นงานสำหรับการแข่งขันในรอบตัดสิน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิเทศศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญในแวดวงสื่อสารมวลชน พร้อมตัวแทนผู้บริหารพานาโซนิคร่วมเป็นคณะกรรมการ

รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ข้อความ” จากทีมคิดดี (Kiddy Studio) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี โดยฝีมือของ ด.ญ.ฐิรกานต์ สวัสดิ์ธนาคูณ ด.ญ.ธีร์จุฑา ปฏิเวธ ด.ญ.พิริยาภรณ์ งามลาภ ด.ญ.วรัชญา ผาสุข และ ด.ญ.ปรัชญา ผาสุข

น้องพรีม ด.ญ.ฐิรกานต์ สวัสดิ์ธนาคูณ อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ป.6 เป็นตัวแทนเพื่อนๆ บอกเล่าแนวคิดของผลงานชิ้นนี้ว่า ปัจจุบันคนทุกเพศทุกวัยใช้สมาร์ตโฟนติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถสื่อสารได้รวดเร็วและง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัส แต่ความทันสมัยของสื่อดิจิตอลก็ทำให้เราละเลยการสื่อสารด้วยวาจากับคนใกล้ชิดโดยเฉพาะคนในครอบครัว

“ผลงานเรื่องข้อความเป็นเรื่องเด็กคนหนึ่งที่คิดหาวิธีสื่อสารกับคุณแม่ที่ติดสมาร์ตโฟน ด้วยการเขียนข้อความผ่านกระดาษให้คุณแม่อ่าน เพื่อบอกเล่าความต้องการของตัวเอง อยากให้คนในสังคมดูผลงานชิ้นนี้แล้วตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เวลากับคนรอบตัว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กที่ต้องการทั้งความรักความใส่ใจเป็นพิเศษ ไม่อยากให้เด็กรุ่นหลังโตมากับความรู้สึกโดดเดี่ยว ไม่ได้รับความรักความใส่ใจและเวลาที่ควรได้รับจากคนรอบข้าง” น้องพรีมสะท้อนความคิดในมุมของเด็ก

ด้านรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ผลงานเรื่อง “คนรัก(ษ์)ช้าง” จากทีม ACT Media โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฝีมือของ น.ส.ณัฐชยา นาคดี น.ส.ศิริมา เดชคง นายปุณวัฒน์ อิ้วชาวนา นายชาญฤทธิ์ พิศิษฐ์จริง และ ด.ญ.เชาวลี ถิรชวลิต

น้องปุณ นายปุณวัฒน์ อิ้วชาวนา อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.5 เผยแนวคิดว่า ผลงานเรื่อง “คนรัก(ษ์)ช้าง” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กที่เจอแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างจากสัตวแพทย์ โดยเด็กจะเข้าไปเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือช้างว่า ใน 1 วันกับเด็ก 1 คน จะช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างได้อย่างไรบ้าง

เพราะปัจจุบันสถิติช้างในประเทศไทยลดลงไปเรื่อยๆ การอนุรักษ์ช้างจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

“นอกจากชี้ให้เห็นว่าการอนุรักษ์ช้างเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนแล้ว เรายังต้องการนำเสนอความผูกพันระหว่างคนไทยกับช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศ ในขณะที่คนทั่วโลกมองว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่น่ากลัว แต่มีแค่เมืองไทยเท่านั้นที่คนกับช้างใกล้ชิดกันได้เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน”

น้องปุณกล่าวพร้อมตั้งความหวังว่า ก่อนหน้านี้มีข่าวช้างเร่ร่อนและช้างถูกทำร้ายออกมามาก คาดหวังว่างานชิ้นนี้จะเปลี่ยนแปลงความคิดคนได้ อยากให้ดูแล้วเกิดความสงสารช้าง และคิดว่าตัวเองจะมีส่วนช่วยช้างได้อย่างไร

นอกจากรางวัลชนะเลิศฝีมือน้องๆ ทั้งสองทีมแล้ว ยังมีรางวัลชมเชยอีก 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลการมีส่วนร่วมกับสังคม ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ผู้พิทักษ์ขยะวัยเยาว์” ทีม We can do it โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)

รางวัลการผลิตดีเด่น ผลงานเรื่อง “THE BIN” ทีม HOME SCHOOL STUDIO โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ รางวัลออกแบบงานสร้างดีเด่น ผลงานเรื่อง “สื่อเสื่อม” ทีม Linking Start โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

รางวัลความคิดสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม ผลงานเรื่อง “ซิ่นฝ้ายยกดอก” ทีมประจักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษาทีมละ 10,000 บาท พร้อมเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน 2,000 บาท และรางวัล Social Impact

ผลงาน “Message” ทีม ESP โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รับทุนการศึกษา 5,000 บาท โดยทุกทีมได้รับผลิตภัณฑ์จากพานาโซนิคเป็นที่ระลึกในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้