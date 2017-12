@รูปหน้า4-10ธค

น่าไป – มูฮัมหมัด อาฟานดิ อาบู เบการ์ กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา จัดพิธีส่งกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยข้ามชายแดนภาคใต้ ประชาสัมพันธ์แพ็กเกจเที่ยวไทยไปมาเลเซียด้วยเรือเฟอร์รี่ ที่ท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล



ชวนอร่อย – อิสระ ว่องกุศลกิจ เซ็นสัญญากับ บ.ลูน่า เบียนก้าฯ เปิดภัตตาคารอิตาเลี่ยน ‘ดิชอตโต้’ และภัตตาคารอาหารนานาชาติ ‘แอลนีโน่’ ในนิคมฯอมตะนครชลบุรี



สวยง่าย – ปรินดา ต้นทองคำ และ ณิชชา จิรศาสตร์ นำทีม ‘เลอซาช่า’ จัดเวิร์กช็อปให้ลูกเรือสายการบินแอร์เอเชีย แนะเคล็ดลับทรงผมสวย ทำเองง่าย รวดเร็ว



เลือกเอา – พรภัทร จิรเรืองปัญญา ผู้บริหารแบลคมอร์ส จัดกิจกรรมชูแนวคิด Be a Winner Or Loser You can Choose ให้นักศึกษา ม.อัสสัมชัญ บางนา