NEW MG5 MY 2022 รุ่น D+ ทางเลือกใหม่ ที่ใส่ความคุ้มค่าด้วยฟีเจอร์แบบจัดเต็ม

ท่ามกลางการแข่งขันของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่แต่ละแบรนด์ ต่างงัดกลยุทธ์เด็ด ออกเกมการตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายกันอย่างไม่มีใครยอมใคร หนึ่งแบรนด์ที่ถือเป็นม้ามืดของตลาด และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับคนไทยด้วยการเป็นรถยนต์ที่สามารถสั่งการทำงานด้วยเสียงภาษาไทย เรื่องดีไซน์ก็มาเหนือด้วยหน้าตาที่ทันสมัย โฉบเฉี่ยว เสนอราคาที่คนไทยจับต้องได้จนได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาด นั้นคือ ‘MG’

หนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมคือ ‘NEW MG5’ สปอร์ตคูเป้ซีดานที่หน้าตาโดดเด่นเกินคู่แข่งในตลาดทั้งดีไซน์ภายนอก ภายในจนคว้ารางวัลด้านการออกแบบระดับโลกอย่างเวที Design Award 2021 และกวาดยอดขายในประเทศไทยได้ถึง 11,330 คัน นับตั้งแต่เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 และความน่าสนใจของรถรุ่นนี้ คือ แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่ยอดขายกลับไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด

ล่าสุด MG ได้พลัสความคุ้มค่าในกลุ่มรถ B-Segment รวมถึงกลุ่ม Eco Car ด้วยรถยนต์ NEW MG5 MY 2022 โมเดล ‘MY 2022’ ที่ผ่านการอัปสเปค และยกระดับความสปอร์ตในทุกรุ่นย่อย โดยยังคงใส่เทคโนโลยีมาให้จนแน่นเกินตัว และทำราคาขายที่จับต้องได ซึ่งน่าจะตอบโจทย์วัยรุ่นยุคใหม่ที่เพิ่งเริ่มก้าวเข้าสู่วัยทำงานได้ดี

หนึ่งในฟังก์ชั่นที่ทำให้ NEW MG5 MY 2022 มาเหนือคู่แข่งเลยก็คือ กุญแจดิจิตอล ที่เจ้าของรถสามารถสั่งการผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องใช้กุญแจรถ อีกทั้งยังสามารถส่งกุญแจดิจิตอลให้กับผู้อื่นเพื่อใช้งานรถยนต์ได้ด้วยการรับ-ส่งโค้ดผ่านทางแอพพลิเคชั่น i-SMART

อีกทั้ง MG ยังเพิ่มทางเลือกใหม่ด้วย NEW MG5 MY 2022 รุ่นใหม่ D+ ที่เน้นหนักในเรื่องความคุ้มค่า โดยเติมออปชั่นที่เพิ่มความสะดวกสบายให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นหลังคาซันรูฟ ที่ทำให้ห้องโดยสารโล่ง โปร่งสบายมากขึ้น หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิทัลขนาด 7 นิ้ว เบาะไฟฟ้าด้านคนขับที่สามารถปรับได้ถึง 6 ทิศทาง รวมถึงดีเทลเล็กๆ น้อยเช่น ที่เก็บแว่นตา ไฟส่องสว่างบริเวณที่นั่งแถวหลัง ใส่ระบบ Cruise Control และกล้องมองรอบคันแบบ 3 มิติ ที่มีประโยชน์อย่างมากในการขับขี่ในเมือง

ราคา NEW MG5 MY 2022

NEW MG5 MY 2022 รุ่น C ราคา 585,000 บาท

NEW MG5 MY 2022 รุ่น D ราคา 625,000 บาท

NEW MG5 MY 2022 รุ่น D+ ราคา 679,000 บาท (รุ่นย่อยใหม่)

NEW MG5 MY 2022 รุ่น X ราคา 709,000 บาท

หากเปรียบเทียบระหว่างราคา กับเทคโนโลยีที่อัดแน่นมาเต็มคัน รวมถึงสมรรถนะการขับขี่ที่ได้จากเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.5 ลิตร มีกำลังสูงสุด 114 แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 สปีด ได้ดิสก์เบรก 4 ล้อ ซึ่งก็เพียงพอสำหรับการใช้ขับขี่ในชีวิตประจำวัน คุณสมบัติเหล่านี้ น่าจะทำให้ NEW MG5 MY 2022 กลายเป็นรถยนต์ในกลุ่ม B-Segment รวมไปถึงกลุ่ม Eco Car ที่โดนใจผู้บริโภคคนไทย ในวันที่ความคุ้มค่ากลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการตัดสินใจซื้อไม่ใช่เพียงแค่แบรนด์

หากใครที่สนใจ NEW MG5 MY 2022 สามารถสัมผัสคันจริง พร้อมทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม MG กว่า 150 แห่งทั่วประเทศ