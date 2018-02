@รูปหน้า4-14กพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการกลุ่มบริษัทพีเอฟพี ในงานประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (อกท.) ครั้งที่ 39 โดยมี ทวี ปิยะพัฒนา เฝ้ารับเสด็จ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม



ตอบโจทย์ – วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวฯ และ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ประชุม “การผลิตบุคลากรให้ตรงตามความต้องการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” รองรับประเทศไทย 4.0 ที่รร.เดอะทวิน ทาวเวอร์



ยอดเยี่ยม – คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพฯ เปิดงาน “สธวท.-กรุงเทพฯ สร้างทายาททางธุรกิจ” ปี 2561 มอบรางวัล 9 ทายาทธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี ที่แบงก์ไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่



ดี๊ดี – ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.รามคำแหง มอบรางวัลคลิปเชิงสร้างสรรค์ “ชีวิตดี๊ดี Study @Ramkhamhaeng” โดยผู้ชนะเลิศทีม Santichon Production House ร.ร.อิสลามสันติชน ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช



แวะชม – กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กก.ผจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เปิดตัว “โมเมนตัส” มัลติแบรนด์ลิฟวิ่งสโตร์ กับเฟอร์นิเจอร์สไตล์อเมริกันหรู แนวคิด Live in the Moment มี คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิริ สร้างสีสัน ที่ชั้น 3 สยามพารากอน



เลิฟเลย – วิลาสินี ภาณุรัตน์ ผู้บริหารลอรีอัล และ ชุตินันท์ รงคะอำพันธุ์ ผจก.การตลาด ดิจิตอล นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่สวยเก๋รับวาเลนไทน์ มี พลอยพยัพ ศรีกาญจนา ร่วมงาน ที่ร้านนิกซ์ สยามสแควร์วัน



รุกตลาด – พฤทธิ์ บุปผาคำ ผจก.ใหญ่ ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จัดโครงการกอล์ฟไทย-ญี่ปุ่น “TGWA Thailand Elite CUP 2018” กระชับสัมพันธ์นักธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ที่สนามกอล์ฟเดอะรอยัล เจมส์ ซิตี้ คลอง 6 ธัญบุรี



คุณภาพ – นภสร ประนิช ประธานสถาบันดูแลผิวหน้าด็อกเตอร์ ไลฟ์ รับรางวัล The Star of Excellence 2017 เป็นเลิศด้านคุณภาพบริการทรีตเม้นต์ยกกระชับผิวหน้าด้วยเครื่องอัลเธอร่า มี กิตติวรรณ รัตนจันทร์ ผจก.ใหญ่ เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ ร่วมยินดี