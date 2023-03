สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และ สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน

จับมือ ช้อปปี้ จัดงาน “Shopee x ITA Seller Seminar – Empower Your Future”

อัพสกิลพันธมิตรผู้ประกอบการ ปั้นแบรนด์ ‘Made in Italy’ โตทะยานรับกระแสอีคอมเมิร์ซไทย

ประเดิมในมหกรรมช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ ครั้งแรกกับ Shopee 3.3 ลดใหญ่ต้นปี

กรุงเทพฯ, 23 กุมภาพันธ์ 2566 – สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และ สำนักพาณิชย์ อิตาเลียน ประจำประเทศไทย ร่วมกับ ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เดินหน้าภารกิจสนับสนุนแบรนด์พันธมิตร ‘Made in Italy’ ให้สามารถสร้างการเติบโตบนโลก อีคอมเมิร์ซได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ผ่านการจัดงานสัมมนา “Shopee x ITA Seller Seminar – Empower Your Future” แท็กทีมกูรูผู้คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจร่วมอัพสกิลผู้ประกอบการในหลากมิติ ทั้งองค์ความรู้ เครื่องมือการตลาดที่ทันสมัย และแคมเปญส่งเสริมการขายอันน่าตื่นตาตื่นใจ อุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมก่อนลุยโกยยอดเต็มสูบตลอดปี 2566 ประเดิมในมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกของปีกับ Shopee 3.3 ลดใหญ่ต้นปี

นายจูเซปเป ลามัคเคีย ข้าหลวงพาณิชย์ ประจำสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย กล่าวว่า “นอกจากการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดที่ครบวงจรเพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคชาวไทยแล้ว อีกหนึ่งภารกิจสำคัญภายใต้แคมเปญ “Best of Italy ยกอิตาลีมาให้ช้อป” ก็คือ การสนับสนุนแบรนด์พันธมิตร ‘Made in Italy’ ในกลุ่มอาหารและนอกเหนือจากกลุ่มอาหาร ซึ่งถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของระบบนิเวศทางการค้า ให้สามารถเข้าถึงโอกาสและสร้างการเติบโตทางธุรกิจจากโลกอีคอมเมิร์ซไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน พร้อมส่งมอบประสบการณ์อันน่าอภิรมย์ในแบบฉบับอิตาเลียนสู่ผู้บริโภคชาวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นในวันนี้เราจึงได้ร่วมมือกับช้อปปี้ขับเคลื่อนแผนงานไปสู่อีกขั้น ด้วยการจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อติดอาวุธและเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านให้แก่ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากต้นแบบความสำเร็จ รวมไปถึงการนำเสนอเคล็ดลับและเทคนิคที่จำเป็นในสมรภูมิอีคอมเมิร์ซของประเทศไทย ที่มีพลวัตและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การสนับสนุนเครื่องมือที่ทันสมัยและตรงกับความต้องการ ตลอดจนแนวคิดการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดที่แปลกใหม่อยู่เสมอ”

นางสาวสุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เนื่องจากอีคอมเมิร์ซได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้บริโภค และยังผลักดันให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวให้เข้าสู่การค้าในโลกดิจิทัล

ช้อปปี้ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของทักษะด้านดิจิทัลที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน เราจึงรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และสำนักพาณิชย์อิตาเลียน ประจำประเทศไทย ให้เป็นกำลังหลักในการจัดงานสัมมนา “Shopee x ITA Seller Seminar – Empower Your Future” พร้อมระดมสรรพกำลังทั้งจากทีมงาน Shopee University ที่มีความรู้ความชำนาญ กูรูผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ เพื่อร่วมกันอัพสกิลผู้ประกอบการให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถจับกระแสการเติบโตทางธุรกิจจากโอกาสที่เปิดกว้างบนโลกอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับช่วงดับเบิ้ลเดทแคมเปญอย่าง Shopee 3.3 ลดใหญ่ต้นปี มหกรรมช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกของปีที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านี้อีกด้วย”

ภายในงานสัมมนา “Shopee x ITA Seller Seminar – Empower Your Future” ได้รับเกียรติจาก คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา กูรูอีคอมเมิร์ซไทยที่มาให้ความรู้ในหัวข้อ ‘How to win e-commerce in 2023’ ที่อัดแน่นด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับเทรนด์อีคอมเมิร์ซ และพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน พร้อมการติวเข้มผู้ประกอบการให้สามารถไปได้ไวและไกลยิ่งขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญของ Shopee University ในประเด็นเกี่ยวกับ การขายออนไลน์กับช้อปปี้ โดยมีคณะผู้บริหารจากแบรนด์พันธมิตรชั้นนำ อาทิ Alce Nero, Buti, Caffe Pompeii, Colavita, Festilia, Fiordelisi, Flonal, Illy, Kimbo, Life Snack, Marvis, Noah, Sabatino, Skin Regimen ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

สำหรับแคมเปญ ‘Best of Italy ยกอิตาลีมาให้ช้อป’ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน ประจำประเทศไทย และช้อปปี้ มีจุดมุ่งหมายในการส่งมอบความน่าอภิรมย์ในแบบฉบับอิตาเลียนสู่ผู้บริโภคชาวไทยด้วยแบรนด์ ‘Made in Italy’ ชั้นนำในหลากหลายหมวดหมู่ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าความงาม แฟชั่น สินค้าภายในบ้าน และสินค้าไลฟ์สไตล์ และส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศอิตาลีให้เป็นที่รับรู้ออกไปในวงกว้าง ผ่านประสบการณ์ดิจิทัลครบวงจรบนโลกอีคอมเมิร์ซ และการบูรณาการกิจกรรมและเครื่องมือทางการตลาดอันทรงพลัง อาทิ Shopee Prizes และ Shopee Live โดยนัก

ช้อปเตรียมพบกับความพิเศษมากมายในแคมเปญ ‘Best of Italy ยกอิตาลีมาให้ช้อป’ ในช่วงมหกรรม Shopee 3.3 ลดใหญ่ต้นปี ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 ที่มาพร้อมกับส่วนลดถึง 50% พร้อมโปรส่งฟรี* และโค้ดลดเพิ่มสูงสุด 500 บาท นอกจากนี้ยังสามารถพบกับสาระบันเทิงเกี่ยวกับประเทศอิตาลีจากเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ ในรายการ ‘Shopee Live ช้อป ชิม ทัวร์’ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 – 20.00 น.

ติดตามความเคลื่อนไหวของแคมเปญ “Best of Italy ยกอิตาลีมาให้ช้อป” กับหลากหลายกิจกรรม ข้อเสนอสุดพิเศษตลอดทั้งปี รวมถึงคอลเลคชั่นสินค้า ‘Made in Italy’ ล่าสุดได้ที่ https://shopee.co.th/Italian-trade-agency