@รูปหน้า4-23กพ

ปั้นคน – พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เยี่ยมชมบูธโครงการนักศึกษาฝึกงานของ บ.ฟู้ดแพชชั่น จก. ในงาน “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” โดยมี นาฑีรัตน์ บุญรัตน์ ต้อนรับ ที่กรมการจัดหางาน

เจ๋งจริง – บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ และ วิชัย กุลสมภพ ผู้บริหารสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง รับรางวัล Finance Asia’s Achievement Awards 2017 ประเภท Best Thailand Deal ที่รร.แกรนด์ ไฮแอท ฮ่องกง



เกินเป้า – ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธานมิราเคิล กรุ๊ป ฉลองความสำเร็จ All For Love 42 ยอดผู้ใช้บริการทะลุเป้าเกิน 100 คู่ในวันเดียว มี อนัคพล อิงคะกุล, ลักษมีกานต์ อิงคะกุล และนาถวีณา ล้อมทรัพย์ ผอ.สื่อสารการตลาด ร่วมงาน



วันชื่นคืนสุข – รัฐากร บุตร ดร.ชัยรัตน์ หลายวัชระกุล ผอ.โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร กับ อาจารย์วชิราภรณ์ หลายวัชระกุล จูงมือ ปิยะธิดา บุตรี ร.ต.ท.จุลพล-ประยูร กุตัน ฉลองมงคลสมรสอย่างอบอุ่นชื่นมื่น ที่จ.หนองคาย



เปี่ยมเสน่ห์ – สโรชา ซบินเด้นท์ ผอ.ฝ่ายพาณิชย์ ไทรอัมพ์ เปิดตัวบูทีคใหม่ ชั้น 3 เซ็นทรัลพระราม 9 แนะนำแบรนด์ “เอสเซนส์ บาย ไทรอัมพ์” ชุดชั้นในพรีเมียมในเครือไทรอัมพ์ งานผ้าหรูหรา ออกแบบทันสมัย สวยงามชวนหลงใหล



ชวนอร่อย – ประชุม มาลีนนท์ ปธ.จนท.บห.บีอีซี เวิลด์ เปิดงาน “Pepsi presents ครัวคุณต๋อย EXPO ซีซั่น 3” มหกรรมความอร่อยการันตีคุณภาพและรสชาติจากรายการครัวคุณต๋อย มี ไตรภพ ลิมปพัทธ์ และ สมชัย เกตุชัยโกศล ร่วมงาน



อลังการ – ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และ ปกรณ์ พรรธณะแพทย์ ผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนา เปิดงาน The Great Chinese New Year 2018 เนรมิตเซ็นทรัลเวิลด์ให้เป็นสวนสวรรค์ที่มั่งคั่งความมงคล โดยมี พิชญ์นาฎ สาขากร สร้างสีสัน



ขอบคุณ – นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ขอบคุณเจ้าหน้าที่เมืองแทกู เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยที่มาแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว ที่เมืองพยองชัง จ.คังวอน เกาหลีใต้