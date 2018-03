กล้องหายไปใต้ทะเลสองปีครึ่งยังใช้งานได้ นักศึกษาสาวญี่ปุ่นซึ้งน้ำใจ เด็กไต้หวันเก็บมาคืน

ดิ อินดีเพนเดนต์ รายงานความคืบหน้าการพบกล้องถ่ายภาพใต้ทะเลของหญิงญี่ปุ่นบริเวณเกาะโอกินาวะที่หายไปสองปีครึ่ง บริเวณชายหาดไต้หวัน เมื่อเร็วๆ นี้ ปรากฏว่าเมื่อกล้องถึงมือเจ้าของอีกครั้งและทดสอบดู มันยังคงใช้การได้

เจ้าของกล้องถ่ายภาพ เซรินะ สึบากิฮาระ นักศึกษามหาวิทยาลัยโซเฟีย กรุงโตเกียว เล่าว่า ทำกล้องหายไปตอนไปดำน้ำที่โอกินาวะ เมื่อเดือนกันยายน 2558 จนคิดว่าไม่ได้คืนอีกแล้ว กระทั่งเมื่อวันอังคารที่ 27 มี.ค. กลุ่มเด็กนักเรียนไต้หวันไปทำกิจกรรมเก็บขยะที่ชายหาด จึงพบกล้องอยู่ในกล่องกันน้ำ มีเพรียงเกาะหนาแน่นแทบดูไม่ออก ทีแรกนึกว่าเป็นก้อนหิน

ต่อมาเมื่อคุณครูของเด็ก ชื่อนายปาร์ก ลี โพสต์ภาพกล้องนี้ทางเฟซบุ๊ก น.ส.สึบากิฮาระเห็นภาพผ่านการแชร์ของเพื่อนๆ ก็รู้ทันทีว่าเป็นกล้องของเธอเอง

“ฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีคนพบแบบนี้และตอนนี้ก็ยังแทบจะไม่เชื่อ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกก็คือ ขอบคุณมาก ขอบคุณทุกๆ คนที่มีส่วนในเรื่องนี้ ฉันเป็นคนที่โชคดีอะไรอย่างนี้ และดีใจมากที่ได้ประสบการณ์แสนวิเศษที่ทำให้ซาบซึ้งถึงความมีน้ำใจของผู้คน” นักศึกษาสาวกล่าว

ด้านคุณครูของเด็ก เล่าว่า ก่อนจะโพสต์รูปลงเฟซบุ๊กในชั้นเรียนถกเถียงกันว่าจะทำอย่างไรกับกล้องที่พัดมาไกล 240 ก.ม.

Ms Tsubakihara plans to travel to Taiwan in June to meet Mr Lee and retrieve her camera.