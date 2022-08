อิงฟ้า ร้อง เล่น เต้นโชว์ พลิกประวัติศาสตร์วงการนางงามไทย โชว์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก แฟนคลับกว่า 4000 คน บอกเลยว่าเฟมัสมากๆ

พลิกประวัติศาสตร์วงการนางงามไทยไปเรียบร้อยสำหรับ อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 หลังโชว์ศักยภาพ ร้อง เต้น เล่นโชว์ บนเวทีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตกับ THE GRAND CONCERT อิงฟ้า มหาชน ต่อหน้าแฟนคลับที่ Show DC Hall ร่วม 4000 คน และที่รับชมผ่านทาง Facebook Live กลุ่มปิดอีกนับล้าน ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อิงฟ้า ไม่ใช่แค่นางงามแต่เธอคือ ซูเปอร์สตาร์มหาชน!

บัตรราคา 5000/3500/2000 บาท ถูกจองเต็มทุกที่นั่งตั้งแต่วันที่เปิดจำหน่าย เพื่อจะร่วมบันทึกประวัติศาสตร์คอนเสิร์ตนางงามคนแรกของไทย คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) คุมเข้มทุกรายละเอียด แสง สี เสียง เพลงและโชว์ให้สมกับฉายา MISS GRAND THE ONE AND ONLY งานนี้ จั๊ก ชวิน จิตรสมบูรณ์ รับหน้าที่ Music Director สร้างสรรเพลงที่อิงฟ้าเลือกและผูกพันได้อย่างลงตัว

เปิดเวทีโชว์พลังเสียงด้วยเพลงทำขวัญนาค โดนลูกเอื้อนชั้นเซียนเข้าไป แฟนคลับกรี๊ดสนั่นฮอลล์ ก่อนกระชากอารมณ์สู่ความสนุกกับเพลงดัง 4 ภาค กระแซะเข้ามาซิ (ภาคกลาง) รักพี่ไข่นุ้ย (ภาคใต้) ไว้ใจได้กา (ภาคเหนือ) คิดถึงทุ่งลุยลาย (ภาคอีสาน) อิงฟ้าจัดลีลาแดนซ์สะบัด! คนดูถึงกับนั่งไม่ติดที่

ยิ่งมีแขกรับเชิญเป็น “บอดี้การ์ด และ เลขาเสี่ย” ทีน่า ธนาวรรณ วิกก์ และ หนูดี อรปรียา เนซ่า มามูดี้ กับเพลง โอ๊ะ โอ๊ย และ Too much so much very much ยิ่งสนุกจนลืมนั่ง จากนั้นเวทีลุกเป็นไฟไปกับเพลง Crazy in love อิงฟ้า ฟาดลีลาแบบเริ้ด แบบสับ เสื้อผ้า หน้าผม เต้นสวยสะกดทุกสายตา

เจ้าตัวสารภาพว่าเพิ่งเคยร้องเต้นแบบนี้ที่แรก แฟนคลับตะโกนสู้กลับ “อย่าไปโชว์ที่ไหนอีกนะ หวง!!” ขยี้กันต่อด้วยเพลง Music Lover ,จีนี่จ๋า , ผีเสื้อราตรี ,พูดอีกที ,โอเคนะคะ

ระหว่างให้ อิงฟ้า พักร่างเตรียมโชว์ช่วงต่อไป คุณณวัฒน์ ให้เกียรติประกาศผู้สนับสนุนหลักการประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 อีก 2 รายยักษ์ นั่นคือ บริษัท อินดีม กรุ๊ป จำกัด 10 ล้านบาท และ S45 Clinic อีก 10 ล้านบาท

รวมผู้สนับสนุนปี 2023 เฉียด 100 ล้านบาทแล้ว ว้าว! จากนั้นสองสาว ไฮดี้ อมันดา อแมนด้า เจนเซ่น และ ชมพู อทิตา พยัคฆ์ จับรางวัลผู้โชคดี 10 ท่าน ที่ร่วมเดินทางไปชมและเชียร์ อิงฟ้า ในการประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 ที่ประเทศอินโดนีเซีย เดือนตุลาคม นี้ ต่อด้วยเพลง ใจรัก ที่ อิงฟ้า โชว์ร้องกับ จั๊ก ชวิน

งานนี้นอกจากสนุกจนเหงื่อหยดแล้ว ต้องบอกว่าซีนซึ้งก็ทำเอาน้ำตาท่วมฮอลล์ เพราะแค่ร้อง ถ้าเราเจอกันอีก เพลงที่เสี่ยเบิ้มสารภาพว่าร้องไม่เคยจบหรอก น้ำตาท่วมซะก่อน วันนี้ก็เช่นกัน ภาพความทรงจำระหว่าง อิงฟ้า กับ คุณพ่อ ยังคงงดงามเสมอ

แม้แต่ซีนหวานๆ ระหว่าง อิงฟ้า กับแขกรับเชิญคนพิเศษ ชาลอต ออสติน เพลง มากกว่ารัก ต่างเผยความในใจกลางเวที ทำเอาน้ำตานองทั้งคู่ แต่ที่ทำแฟนคลับรวมถึง คุณณวัฒน์ หลั่งน้ำตาหนักหน่วง เมื่อ คุณแม่บุญช่วย วราหะ ออกมาร้องเพลง นักร้องบ้านนอก พร้อมกับลูกสาว

น้ำตาแห่งความปลื้มใจ ตื่นตันใจไหลริน อิงฟ้า ก้มกราบเท้าคุณแม่ ขอพร และไม่ลืมนำพวงมาลัยมาไหว้ขอบคุณ “ปะป๊าณวัฒน์” ผู้ผลักดันและให้โอกาสครั้งสำคัญในชีวิต สองคนสวมกอดขอบคุณทั้งน้ำตา ช่างเป็นภาพที่อบอุ่นและประทับใจผู้ชม

