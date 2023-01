ชิน-ชินวุฒ พร้อมสละโสด เปิดใจกับ แมทธิว เลิกเหล้าชีวิตเปลี่ยน จากนั้นสองหนุ่มพาไปโชว์ทักษะเวคเซิร์ฟ โตคลื่น รายการ วัน เดย์ วิทฯ เวลา 22.30 น. ช่องโมโน29

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3

20.20 น. ที่สุดของหัวใจ อัญมณี หลานสาวคนเดียวของตระกูล จางวางประวาส ตัดสินใจสอบชิงทุนไปเรียนต่อเมืองนอก เพื่อหนีจากชีวิตที่ถูกกดขี่ เพราะในสายตาของ ประวิทย์ หลานชายอย่าง ชนุตม์ สำคัญกว่าหลานสาวอย่างเธอเสมอ อัญมณี ยอมเลือกไปตายเอาดาบหน้าที่ต่างประเทศดีกว่าทนอยู่ในสภาพไม่ต่างจากคนใช้ในบ้าน

ช่อง 7

12.45 น.ชุมทางดาวทอง นนท์ ทำคะแนนเข้าตากรรมการ ผ่านไปชนและโค่นแชมป์ทั้ง กุ้ง และ ปิ่น เอาล่ะสิ! งานหินไปตกอยู่ที่แชมป์รายที่ 3 อย่าง บอลลี่ เจ้าของฉายาเพชฌฆาตผู้ท้าชิงจะยังคงขลังอยู่หรือไม่

ช่อง โมโน29

14.00 น. กระจกสองนครา ปี 1 ตอนแรก (Mirror : A Tale of Twin Cities Season 1 EP.1) เรื่องราวของ ซูหมัว ผู้สืบสายเลือดแห่งจ้าวสมุทร เพื่อกอบกู้ เผ่าเฉวียนเซียน เขาได้ลอบเข้าไปในงานชมไข่มุกเพื่อขโมยไข่มุกวิญญาณทะเล ที่นั่นทำให้เขาได้พบและตกหลุมรัก ไป๋อิง ธิดาคนโตของสกุลไป๋แห่งเผ่าคงซาง แต่ด้วยความแค้นระหว่างเผ่าพันธุ์ที่ยาวนานมาตั้งแต่ 7,000 ปีก่อน ทำให้ทั้งคู่ไม่อาจครองรักกัน ไป๋อิง ยอมกระโดดหอกระจกเพื่อชดใช้ความผิด

20.05 น. คู่ล่าพรมแดนเดือด (Spy Game) เรื่องราวของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนซีไอเอ นาธาน เมียร์ กับคู่หูรุ่นน้อง ทอม บิช็อพ ที่เดินทางร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมากว่าค่อนโลก การฟันฝ่าสถานการณ์ที่ล่อแหลมในดินแดนที่เรียกได้ว่าอันตรายที่สุด จนวันสุดท้ายของการทำงาน บิช็อพ กำลังติดคุกโทษประหารชีวิตที่ปักกิ่งข้อหาจารกรรม เมียร์ ต้องเลือกระหว่างชีวิตวัยเกษียณ หรือเสี่ยงตายช่วยเหลือเพื่อนคู่หู

22.30 น. วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง ชิน-ชินวุฒ พร้อมสละโสด เปิดใจกับ แมทธิว เลิกเหล้าชีวิตเปลี่ยน จากนั้นสองหนุ่มพากันไปโชว์ทักษะเวคเซิร์ฟ โตคลื่นรับแดดยามเย็น

23.35 น. คืนนี้มีสยอง (Scary Stories to Tell in the Dark) เรื่องราวในปี 1968 ของเด็กกลุ่มหนึ่ง กับการที่พวกเขาแต่ละคนต่างต้องเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์จากเรื่องสยองที่ต่างกันออกไป โดยอ้างอิงมาจากสิ่งที่พวกเขาหวาดกลัวที่สุด จากโลกของจินตนาการสู่โลกแห่งความจริง

ช่องวัน31

19.00 น. เพื่อแม่แพ้บ่ได้ ตฤณ เรียกบอร์ดบริหารประชุมด่วน เพื่อแจ้งเรื่องสำคัญบางอย่างให้กับผู้บริหารทุกคนได้รับรู้ สร้างความกังวลใจให้กับ เดชา และ ลดา เป็นอย่างมาก

ช่อง GMM25

20.30 น. ซีรีส์ แฟนผมเป็นประธานนักเรียน หลังเผยความรู้สึกว่าชอบกันแล้ว ติณณ์ ก็รุกจีบ กันต์ และชวนออกเดทแบบลับๆ ไม่ให้เพื่อนๆ ในชมรมดนตรีรู้ แต่ กันต์ กลัวโดนจับได้ เลยสุ่มถามเรื่องเปลี่ยนแปลงกฎเหล็กประจําชมรมที่ว่า ห้ามมีแฟนจนกว่าจะจบการประกวด Hot Wave งานนี้มาตามลุ้นพร้อมกัน ว่าเพื่อนร่วมชมรมจะเห็นด้วยกับ กันต์ หรือไม่? แล้วโมเมนต์ระหว่างออกเดทของ ติณณ์-กันต์ จะฟิน จิ้น ขนาดไหน? ห้ามพลาด