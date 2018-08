เผลอวางไว้ แป๊บเดียว หันมาอีกที ปีนกำแพงขึ้นไปถึงเพดานซะแล้ว ไม่รู้ทำได้ไง! (คลิป)

เผลอวางไว้ แป๊บเดียว หันมาอีกที ปีนกำแพงขึ้นไปถึงเพดานซะแล้ว ไม่รู้ทำได้ไง!

เผลอวางไว้ นั่งดูหนัง เจ้าของหันกลับมาอีกที เจ้าหนูแฮมสเตอร์ ซนสุดๆ ปีนกำแพงขึ้นไปซะสูงลิ่ว โดยคลิปดังกล่าว Shelby Varrechia Hirrell ได้นำมาเผยแพร่ ซึ่งในคลิปปรากฏภาพของเจ้าหนูแฮมสเตอร์ค่อยๆปีนไต่กำแพงขึ้นไปเรื่อยๆจนเกือบถึงเพดาน

โดยท่ี่เจ้าของพยายามจะจับแต่เอื้อมไม่ถึง จนเจ้าหนูตัวดังกล่าวปีนขึ้นไปจนถึงเพดานก่อนที่จะตกลงมาใส่มือเจ้าของที่กำลังดูความซนของเจ้าหนูแฮมสเตอร์ตัวดังกล่าวอยู่ ทั้งนี้ผู้โพสต์ยังระบุอีกว่า When your lay there watching a film and you catch your hamster climbing walls

