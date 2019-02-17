พระธรรมจารย์หมุน 150 รอบ พรมน้ำมนต์ให้พรวัด หักมุมหลังเสร็จพิธี (คลิป)

謙自養神謙於氣無意之意下種子精中求精靜中動天機來會辦修圓九品蓮台証果位時局緊迫莫再遲一元會運將結束天時緊急人皆曉就是不見真修者精益求精再精進窮神知化入天人自性自用般若行內外功圓神光現正念正行與正定修佛修心修菩薩一世能修一世成把握年輕大有為自修自証耀佛門九玄七祖盡超昇道真理真天命真信願行証加點油抱道奉行心專一三曹普渡人鬼仙收圓傳命証永生心靈專一合天心三曹大事天人辦上天大慈開機緣只要汝等三分誠上天定助十分功加緊向道找前程富貴榮華似浮雲名利恩愛總成空今生不向此身渡更待何時渡此身性命一體不可分有性有命才為人人稟陰陽天地成轉入收圓須自幸認定真理找金線一呼一吸一重天打開慧眼向前行慧節可參天地理眾生無邊得人引幫助彌勒辦收圓雖然辛苦永不變玉石將判魚混珠萬靈之選定大同蓮花世界不沾塵九品蓮台在己身此品同辦九品蓮升降功果此時運常伴母娘天外仙智慧可以伴大事任勞任怨一天橋事在人為成在天顯出中央真古人時也命也一機運道盤混亂天數定聖聖賢賢皆由性無師自通古來稀蓮花齊展皇母前神通廣大非正道活潑應事知進退佛應三期來收圓整頓即是分良莠整頓即是定遷墮是考是助是原子道盤來向蓮國啓為何如今亂如泥私心自用大有在爭名奪利爭排場整頓道場定升遷有考才有顯智慧各人立愿各人了秉心作事不愧天此時道務會冷寂此乃天事一安排你能功果蓮花香自拿繩來自綑綁以後痛苦自承當此後道務會鴻展今日能來前世修踏入收圓功德天九品蓮台蓮花位始終貫一修到底端正己身參聖理以身作則作天梯修道非是看人樣你要自心想一想不再三心秉二意道盤如今分門脈己稱己王他人魔雖然道魔難分辨佛規禮節不忘記現今普渡轉收圓首要去除人中私敷衍了事者不收收圓素質須要高天津森嚴不犯修修道按照古老化真理教化在人身充實自己才度人魚目混珠人易識修道應以真理化真理即是真金缐不為名利所動心不畏權勢而動搖定力十足才可當信心覺心與耐力天地大道無窮妙品嚐道味先自覺無相布施真功德首要心靈常清寂只問耕耘不問獲切記為要真心行按步就班達天心修賢心志一條心幫助彌勒師收圓末後一著得圓滿此時修道良佳辰今世修回達理天為人容易做人難再要為人恐更難欲生褔地無難處口與心同卻不難撨夫指明山路險信者可轉危為安南北兩極合一宗聽母機旨轉收圓領導之人合天心慈悲入世化迷群無自正念意至誠即立清修要實行大眾行善要真誠佈施助道立功德

โพสต์โดย 惠嚴法師 เมื่อ วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019