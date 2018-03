จ๊ะเอ๋…เพนกวินโผล่หน้ามาเซลฟี่ คลิปแชร์สะพัดโลกออนไลน์

วอชิงตันโพสต์ รายงานคลิปชีวิตสัตว์ป่าที่แชร์กันทั่วในโลกโซเชียล เป็นนาทีเพนกวินจักรพรรดิ หรือ เอ็มเพอเรอร์ เพนกวินในแอนตาร์กติกา 2 ตัว มองลงมายังกล้องที่ตั้งไว้จนมีลักษณะเหมือนถ่ายภาพเซลฟี่ แม้ว่าทั้งสองจะไม่ได้กดชัตเตอร์ด้วยตนเอง แต่ก็เป็นช็อตน่ารักที่ทำให้คนแชร์กันทั้งในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์

#Penguin #selfie offers bird’s eye view of life in Antarctica! Curious Emperors have been captured on film at the Auster Rookery near Australia’s Mawson research station by expeditioner 📷 Eddie Gault pic.twitter.com/MYle5Fshc7

