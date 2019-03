ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตย : ข่าวข้น คนเข้ม

ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตย

ข่าวข้นคนเข้ม – หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ครบ ทุกรส สดทุกเรื่อง ฉบับนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2562 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปีจอ …●

นับถอยหลังแล้ว อีกไม่กี่วันเท่านั้น ความหวังสูงสุดของคนไทยยามนี้ เข้าคูหากาบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง 24 มีนาคม ตัดสินใจอนาคตชะตากรรมร่วมกัน นับเป็น ครั้งใหญ่ ครั้งสำคัญ ในบรรยากาศตื่นตัวทางการเมืองอย่างสูงของประชาชน จนถึงบัดนี้ชัดเจนมี 2 ก๊กให้เลือก พรรคฝ่ายประชาธิปไตย กับ พรรคฝ่ายคสช. หนุนสืบทอดอำนาจ…●

เดินสายถี่ยิบไม่แพ้ ผู้สมัครส.ส. พรรคการเมือง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แคนดิเดต นายกรัฐมนตรี พรรคพลังประชารัฐ เสร็จจากอ้อนชาวเชียงราย แพร่ คิวต่อไปลงใต้ เมืองนครศรีธรรมราช ท่ามกลางการ เฝ้าจับตา ทุกเม็ดจากทุกพรรคการเมืองคู่แข่ง…●

ไม่ใช่อีกก๊ก หรืออีกขั้วอะไรหรอก ประชาชนจับไต๋ได้ตั้งนานแล้ว สุดท้าย พรรคประชาธิปัตย์ ต้องจับมือ พรรคพลังประชารัฐ เป็น พวกเดียวกัน อยู่แล้ว เพียงแต่ช่วงชิงการนำ เป็นนายกฯ เสียเอง เรื่องมีอยู่เท่านี้ ไม่ซับซ้อน …●

น่าสนใจผล โพลนิสิตจุฬาฯ นิวโหวตเตอร์ ชาวฟ้า โหวตให้ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แห่งอนาคตใหม่ เป็นนายกฯ ตามด้วย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แห่งเพื่อไทย อีกทั้งร้อยละกว่า 70 เป็นอันดับหนึ่งเลือก อนาคตใหม่ เป็นผลสำรวจที่ขัดใจ หงุดหงิดให้แก่บรรดารุ่นพี่ ลุงๆ ป้าๆ...●

โดนยุบพรรคไปแล้ว แต่ อดีตผู้สมัคร จากไทยรักษาชาติ ทั้ง จาตุรนต์ ฉายแสง กับ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เปิดเวทีปราศรัยในนามกลุ่ม ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตย ชักชวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตย บรรยากาศแต่ละที่ล้วนคึกคัก วันก่อนที่ร้อยเอ็ด คนตรึม ยังมีคิวอีกหลายจังหวัด…●

สถานการณ์ ความไม่สงบชายแดนภาคใต้ ยังไม่เปลี่ยนแปลง ซ้ำลุกลามบานปลาย ขยายพื้นที่เคลื่อนไหวก่อเหตุไปยัง สตูล ขึ้นมาถึง พัทลุง โชคดีแค่สถานที่ เสียหาย ไม่รุนแรงถึงบาดเจ็บเสียชีวิต โดยเฉพาะกับประชาชน เป้าหมายอ่อนแอ…●

ในท่ามกลางปัญหาไฟใต้ ผ่านรัฐประหารมาแล้ว 2 ครั้ง 19 กันยาฯ 2549 กับ 22 พฤษภาฯ 2557 ภายใต้รัฐบาลทหาร ควบคุมเบ็ดเสร็จเด็ดขาด สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้น หลายฝ่ายได้ข้อสรุปตรงกับ บ้านเมืองต้องเป็นประชาธิปไตย เท่านั้น ถึงจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตรงจุด…●

อาลัยการจากไป วีรชัย พลาศรัย ทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ลาลับในวัย 58 ปี สร้างผลงานเป็นที่รู้จักจากคดี พิพาทปราสาทพระวิหาร กับกัมพูชา เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยนำทีมทนายความต่อสู้คดีในศาลโลก เมื่อปี 2556 ว่าไปแล้วข้อพิพาทนี้ไม่น่าเกิดขึ้นด้วยซ้ำ หากพรรคฝ่ายค้านขณะนั้น กับ กลุ่มคลั่งชาติ ไม่เอามาเป็นประเด็นทางการเมือง…●

