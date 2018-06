จาก อากิระ คุโรซาว่า ถึง “โกสต์ ออฟ สึชิม่า” ความงามยามร่วงโรย..ที่ส่งผ่านมาสู่วิดีโอเกม

เมื่อ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา ผู้กำกับฉากภาพยนตร์และอนิเมชั่นการเคลื่อนไหว บิลลี่ ฮาร์เปอร์ แห่งค่ายเกม Sucker Punch ได้มาให้รายละเอียดของตัวอย่างล่าสุดจากเกม Ghost of Tsushima ที่เผยแพร่ในงานมหกรรม E3 2018 ที่ผ่านมาแบบฉากต่อฉาก รายละเอียดดังนี้

“ในฐานะผู้กำกับฉากภาพยนตร์ ผมตื่นเต้นมากที่ได้ลงมือสร ้างฉากเหล่านี้ขึ้นมา เพราะในวัยเด็กของผม คนอื่นๆ นั้นนั่งดูภาพยนตร์อย่าง The Magnificent Seven และ A Fistful of Dollars ส่วนผมกลับนั่งดู Yojimbo และ Seven Samurai ครับ เพราะงั้นหลายฉากในเกมของเร าก็เลยเปรียบเสมือนจดหมายรั กแด่ Akira Kurosawa เลยล่ะ”

“ตัวผมเองก็โชคดีมากที่มีโอก าสได้ออกเดินทางไปศึกษาสถาน ที่บนเกาะสึชิม่าจริงๆ พร้อมกับทีมงาน และทันทีที่เราลงจากเครื่อง บินเราก็พุ่งตรงไปที่สถานที ่นี้เลย มันอยู่ด้านบนสุดของเนินเขา และผมก็ได้ขึ้นไปยืนบนนั้นพ ลางจ้องไปยังบริเวณอ่าว ซึ่งในเกมคุณจะสามารถไปไหนก ็ได้ในจุดที่คุณเห็นจากตรงน ี้ครับ

เราโชคดีมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Sony Worldwide Studios ครับ พวกเราช่วยเหลือกันเป็นอย่า งดีมากๆ เราเคยร่วมงานกับ Naughty Dog, Guerilla Games, Santa Monica และ Japan Studio มาก่อนหน้านี้ แต่ในคราวนี้เราได้ร่วมงานใ กล้ชิดกับ Japan Studio จริงๆ

พวกเขาให้คำปรึกษาเรื่องเกม กับเราเยอะมากและก็จัดทริปใ ห้เราได้เดินทางไปญี่ปุ่นคร ับ พวกเราติดต่อเขาเพื่อขอคำปร ึกษาอยู่เรื่อยๆ และเพื่อบอกพวกเขาด้วยว่าเร าทำเกมออกมาได้ถูกต้องนะ!”

“เรามีสามอย่างในใจตอนที่เรา ออกแบบฉากสู้ในครั้งนี้นั่น คือ โคลน, เลือดและเหล็กกล้า สำหรับโคลนและเลือดที่เห็นน ี่เราใส่เทคนิคมากมายให้งาน ภาพออกมาสวยงาม รวมถึงสิ่งที่คุณจะทำได้กับ ดาบคาตาน่าด้วย

ถ้าคุณเห็นเขากลิ้งไปมาในโค ลนในขณะต่อสู้ ก็จะเห็นว่าโคลนมีการเปลี่ย นแปลงเคลื่อนไหวด้วย และนี่จะไม่ใช่แค่เท็กซ์เจอ ร์ของโคลนเท่านั้นด้วย แต่มันเป็นโคลนที่เปลี่ยนแป ลงสภาพไปและจะติดตัวคุณอีกต ่างหาก

เราทดสอบเดโมตัวนี้กันหลายค รั้ง และแต่ละคนที่ได้ลองเล่นก็ม ีตัวละครหลังจากสู้ต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณเล่นแบบไห นยังไง แต่ละคนจะดูเหมือนว่าพวกเขา รอดชีวิตมาจากการต่อสู้ดิ้น รนจริงๆ คุณจะรู้สึกเหมือนเป็นนักรบ เลยเพราะดินโคลนจะเปรอะเปื้ อนไปทั่วตัวทุกคน”

“เราต้องการให้ทุกคนรู้ว่าสิ ่งที่ทุกคนได้รับรู้ในเดโมต ัวนี้ก็คือไซด์เควสต์ครับ ไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักสำหรั บจิน สำหรับเราแล้วมันสำคัญมากที ่จะให้ผู้ชมรับประสบการณ์แร กของเกมเพลย์และได้รับรู้ว่ าไซด์เควสต์ของเกมเป็นยังไง เพื่อแสดงให้เห็นความลึกล้ำ ของเกมและให้รู้ว่าเราจริงจ ังกับการทำเกมเป็นโอเพนเวิล ด์แค่ไหน”

“นี่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญข องเกมเลย ตัวเอกของเราจะวิวัฒนาการจา กสิ่งที่เขาเป็นนั่นคือซามู ไร กลับกลายไปเป็นสิ่งอื่นที่แ ตกต่างจากเดิม นั่นคือเป็นผีร้าย

เรามีท่วงท่าเคลื่อนไหวอันไ หลลื่นขณะเดินทางไปในสภาพแว ดล้อมต่างๆ อันเป็นจุดเด่นของ Sucker Punch ครับ และก็รวมถึงโอกาสในการลอบสั งหารให้คุณได้เล่นด้วย”

“การลอบสังหารเป็นกลยุทธ์หนึ ่งที่คุณเลือกใช้ได้ ในเกมจะมีองค์ประกอบของความ กลัวด้วย ถ้าหากคุณลอบสังหารใครสักคน ได้สำเร็จมันก็จะเป็นการทำใ ห้ศัตรูอื่นๆ โดยรอบชะงักหมดและเปิดโอกาส ให้คุณจู่โจมต่อเนื่องได้ด้ วย

ในเกมเราจะมีหน้าจอบอกสถานะ ครับ แต่ในเดโมเราไม่ใส่ลงมาให้เ ห็นเพื่ออยากให้ได้บรรยากาศ แบบภาพยนตร์ แต่อย่างนึงที่เราได้เ รียนรู้กันมาก็คือผู้คนมีปฏ ิกิริยาเชิงบวกมากๆ กับการที่ไม่มีหน้าจอสถานะใ ห้เห็น เพราะงั้นเราจะหาวิธีทำให้ห น้าจอสถานะเล็กๆ ไม่กวนสายตาครับ

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที ่สุดก็คือระบบจู่โจมต่อเนื่ องในตอนที่จินกระโดดเข้ามาใ นวัด หนึ่งในทีมงานออกแบบ UI ของเราคิดไอเดียที่จะสื่อสา รกับผู้เล่นให้ได้เห็นว่าพว กเขามีโอกาสที่จะโจมตีต่อเน ื่องได้แล้วโดยที่ไม่ต้องใช ้งาน UI ครับ”

“องค์ประกอบสำคัญอีกประการหน ึ่งในเดโมก็คือการดวลดาบกับ มาซาโกะ ซึ่งก็ไม่ใช่เพราะว่าการดวล ดาบเป็นรูปแบบการเล่นพิเศษท ี่คุณเล่นได้ นอกเหนือไปจากการต่อสู้กับก ลุ่มศัตรูแบบปกติเท่านั้น แต่เพราะเราพยายามจะนำเสนอใ ห้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจร ิงๆ

ผู้คนจะมีปฏิกิริยากับความข ัดแย้งต่างกันออกไป พวกเขามีแรงขับที่ต่างกัน มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางค วามขัดแย้งขนาดใหญ่นี้ครับ และนี่ก็เป็นเพียงแค่เหตุกา รณ์เดียวท่ามกลางเหตุการณ์ม ากมาย ซึ่งในกรณีนี้ทั้งมาซาโกะแล ะจินต่างก็มีแรงผลักดันที่ไ ม่สอดคล้องกัน ทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากั น”

“สัญลักษณ์นี้คือตราประจำตระ กูลของจินครับ คุณอาจสังเกตเห็น Easter egg เล็กๆ ในเทรลเลอร์เปิดตัวของเราใน งาน Paris Game Week เมื่อปีที่แล้ว มันจะมีฉากคล้ายๆ กันนี้ที่จินอยู่บนหลังม้าแ ละมีภูเขาสองลูกเป็นฉากหลัก ซึ่งภูเขาพวกนั้นจะเป็นสัญล ักษณ์ของบางสิ่งและเป็นแรงบ ันดาลใจให้ตราประจำตระกูลขอ งจินครับ”

ที่มา https://blog.us.playstation.com/2018/06/19/sucker-punch-walks-us-through-ghost-of-tsushimas-e3-trailer/

แปล/เรียบเรียง thaigamewiki.com