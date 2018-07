ข่าวสดทีวีไกด์ : เข้มข้นละครหลังข่าว “เกมเสน่หา-เมีย”/ ซีรีส์ฝรั่งชมสุดยอดหน่วยซีล (Seal Team)

โปรแกรมรายการทีวีทั่วไป วันที่ 30 ก.ค.

ช่อง3

05.30 น. เรื่องเล่าเช้านี้ ครอบครัวบันเทิง พบกับ วง Clash กับคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 7 ปี Leo Presents Clash Awake Concert

11.30 น. 007 รหัสสังหาร ระหว่างทางไปโบสถ์เพื่อเข้าพิธีแต่งงานของ เฟลิกซ์ เพื่อนหนุ่มซีไอเอของ เจมส์ บอนด์ แต่ เจมส์ บอนด์ ก็มีภารกิจต้องเข้าร่วมสนธิกำลังเพื่อจับกุมพ่อค้ายาเสพติด ฟรานซ์ ซานเชซ แม้จะสามารถจับกุมตัว ซานเชซ ได้ แต่ด้วยอำนาจเงินทำให้หนีไปได้ และกลับมาล้างแค้น เฟลิกซ์ จนอาการสาหัส บอนด์ จึงขอรับความแค้นนี้ไว้เป็นเรื่องส่วนตัว

18.00 น. มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก แผนร้ายของอสูร ที่ต้องการทำพิธีบูชาพระแม่ ปารวตี เพื่อล่อลวงให้พระแม่ออกมาที่ป่า และพยายามยั่วยุให้โกรธ เพื่อหวังให้ มหากาลี ออกมาช่วย ปารวตี โดยไม่รู้เลยว่า พระแม่กาลี คือ พระแม่ปารวตี

20.20 น. เกมเสน่หา พิมลแข พยายามเข้าไปเยี่ยมไข้ธวัช แต่โดน เหมือนชนกกีดกัน พิมลแข อยากจะบอกความจริงเรื่องท้องจึงไม่ได้บอก ความสัมพันธ์ของลัคนัยและเหมือนชนกเป็นไปด้วยดี ลัคนัยจัดเซอร์ไพรส์ฉลองบอกรักเหมือนชนก ทำให้ทั้งคู่เปิดใจกัน เหมือนชนกยอมเป็นของลัคนัยด้วยความเต็มใจ ลัคนัยไปบอกธวัชเรื่องพิมลแขท้อง ทำให้ธวัชมีกำลังใจที่จะกายภาพ

ช่อง5

16.30 น. เปิดโลกสดใส พาท่องเมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม ชมน้ำตกดาลัดที่สวยงามตามธรรมชาติน่าตื่นตาตื่นใจ และชมพระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิบ๋าวดั่ย ชมสวนดอกไม้ที่ละลานตาด้วยสีสันต่างๆ

ช่อง7

17.15 น. ร้อง เล่น เต้น ยกครัว พิธีกรคู่หูคู่ใหม่ ไม้-นนทพันธ์ และ จาตุรงค์ มกจ๊ก ดำเนินรายการ ร่วมกับคอมเมนเตเตอร์ ชมพู ฟรุตตี้ ที่เป็นตัวแทนของคุณพ่อ ฮาย-อาภาพร ตัวแทน คุณน้า, คุณป้า และ เกรซ-กาญจน์เกล้า จะเป็นตัวแทนพี่สาวของน้องๆ ผู้เข้าแข่งขัน

20.30 น. ดอกหญ้าในพายุ หาญ พา เพ็ญ มาที่ม่านรูด และพยายามทำมิดีมิร้ายกับเธอ เพ็ญกลัวและตกใจมาก ด้าน บัว เดชา พัน ตามมาถึง โดนพนักงานห้ามไม่ให้เข้า แต่บัวไม่สนใจวิ่งเข้าไปจะช่วยเพ็ญทั้งๆ ที่ตัวเองไม่มีอาวุธอะไรจะไปสู้

ช่อง8

19.05 น. พยัคฆา รุ้งรดา ทำทีเข้ามาทวงพลอยดิบจาก ภาคิน ที่รุ้งรดาติดต่อไว้ให้พ่อ ทั้งคู่จึงพากันขับรถไปที่เหมือง แต่ระหว่างทางรุ้งรดาพยายามยั่วยวนภาคิน แต่ภาคินไม่สนใจ

19.30 น. พิฆเนศ มหาเทพไอยรา บุตรของ เทวีปารวตี ยังยืนยันหนักแน่นว่าไม่ให้ใครเข้าไปข้างในได้ตามคำสั่งของมารดา เหล่าบริวารของมหาเทพจึงพยายามใช้กำลังเพื่อบุกเข้าไปให้ได้ แต่ก็พ่ายแพ้ให้แก่พลังศักติที่เทวีปารวตีมอบให้บุตรไว้ เหล่าเทพเห็นท่าไม่ดีจึงได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ เพราะเกรงว่าหากถูกเด็กน้อยลบหลู่มหาเทพจะทรงพิโรธ แต่เด็กน้อยก็เอาชนะเหล่าเทพได้

21.20 น. แผนรักลวงใจ พ่อของ คูชิ แอบดูโทรศัพท์ของ ชยาม และเห็นว่าเบอร์โทรเข้าล่าสุดของชยาม เป็นชื่อของภรรยา พ่อของคูชิพยายามจะจดเบอร์ลงบนมือของตัวเอง อันจาลี ร้องไห้เสียใจที่ชยามงานยุ่งจนไม่ได้ไปร่วมทำพิธีบูชาบรรพบุรุษ

ช่องone 31

20.10 น. บางกอกนฤมิต แพงมาศ พาตำรวจบุกมาที่บางกอกนฤมิต เพื่อค้นหาตัว นีรมัย ทำให้ มาลัยวรรณ ไม่พอใจ

21.30 น. เมีย 2018 ธาดา รู้สึกไม่สบายใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ จึงตัดสินใจมาหา อรุณา ที่บ้าน เพื่อขอโทษและขอร้องให้อรุณาให้โอกาสอีกครั้ง

ช่องgmm25

20.10 น. ไร้เสน่หา นงราม วางแผนทำตัวดีกับ เนตรนลิน เพื่อที่จะได้เข้าใกล้ อนุพล ที่หน้าตาเหมือนกับคนรักเก่าคือร้อยโทนิกร ที่ถูก นัยนา น้องสาวแย่งไป และนงรามยังวางแผนเข้าไปวุ่นวายกับครอบครัวของนัยนา ด้วยการไปตีสนิทกับ พลโทประภพ สามีของนัยนา เพื่อแก้แค้นอีกด้วย

ช่องmono29

18.15 น. พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ เรื่อง ล่าทะลุศตวรรษ (Iceman 3D) ในราชวงศ์หมิง เด็กกำพร้าสี่คน สนิทกันเหมือนพี่น้อง และก้าวไปเป็นราชองครักษ์ชั้นสูงได้ แต่เมื่อหนึ่งในสี่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกร และถูกฮ่องเต้สั่งประหาร ระหว่างการหนีการจับกุมก็เกิดหิมะถล่มลงมาทับร่างของทั้งสี่ เวลาผ่านไปในปี 2013 บริษัท สไควร์ ถัง ได้ขุดพบร่างมนุษย์โบราณที่ถูกแช่แข็งไว้ พร้อมๆ กับการฟื้นคืนชีวิตของพวกเขา

20.50 น. พรีเมี่ยม ซีรีส์ เรื่อง สุดยอดหน่วยซีล (Seal Team) ปฏิบัติการของ เจสัน และทีมที่ต้องช่วยกลุ่มนักวิจัยซึ่งถูกจับไปเป็นตัวประกันบนเรือในทะเลจีนใต้ แม้ว่าจะต้องยกเลิกภารกิจ แต่เจสันและทีมงานยังเดินหน้าปฏิบ้ติการต่อ

ช่อง3family ช่อง13

07.45 น. บ้านพระราม4 จากความคิดที่เกเรจนเกิดมิติใหม่ของวงการเครื่องเขียน GREY RAY (เกเร) เครื่องเขียนโดยคนไทย ดีไซน์ระดับโลก ช่วงโชว์พบกับ 4 หนุ่ม คาราเมล มาพร้อมซิงเกิลล่าสุดกับบ้านหลังใหม่ Five Four Records กับเพลง เหนือกาลเวลา

14.00 น. แจ๋ว แฟมิลี่ แจ๋วไฮไลท์ งานผ้าเขียนลาย จ.ปทุมธานี แจ๋วพากิน ร้านส้มตำไก่กรอบป้าแก้ว แจ๋วแจกแหลก บัตรเข้าสวนน้ำ แบล็กเมาเท่น หัวหิน 4 ใบ

21.30 น. กลเกมชีวิต เอเลียสเสียใจมากต่อสิ่งที่ตนเองทำไป และต้องการชดเชยด้วยการพูดความจริง แต่นูรานนั้นพยายามขัดขวางทุกวิถีทาง คนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านอย่างซากินที่เริ่มสงสัยในเรื่องนี้ รวมถึงอาเทส ที่เรียกบาฮาร์ชเพื่อมาคุยเพื่อลองใจ

ช่อง3SD ช่อง28

23.00 น. กินเที่ยว Around the world เฮียซ้ง และเฮียนิก เล่งหงษ์ กับเฮงเฮง เชิญยิ้ม พาไปอร่อยอลังการกับบุฟเฟ่ต์สุดพรีเมี่ยม What The Fish ที่ห้องอาหาร Dee light Bar and Restaurant ในโรงแรม Doubletree by hilton sukhumvit

ช่องtrue4u

22.00 น. My Girl18 มงกุฎสุดที่รัก ลินิน เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของ ภูริช มากขึ้น เพราะนอกจากเป็นหลานสาวกำมะลอเพื่อดูแล เจ้าสัวพล แล้ว ลินินยังถูกดึงให้เข้ามาเป็นผู้ช่วยคนใหม่ของภูริชอีกด้วย ด้าน โสภิศ ยังคงตามสืบประวัติของลินิน

ช่องPPTV

08.01 น. ชั่วโมงดิสคัฟเวอรี ตอน ฉากชีวิตในสวนสัตว์ ตอนที่ 7 พบการอนุรักษ์สัตว์แห่งสวนสัตว์บรองซ์ ในนิวยอร์ค กับเรื่องราวของการฝังเครื่องติดตามในฉลามเสือทราย และไปดูการเคลื่อนย้ายงูจงอางที่มีขนาดใหญ่ออกจากห้องที่มีพื้นที่แคบ ซึ่งเสี่ยงและเป็นอัตรายต่อผู้เคลื่อนย้าย

โปรแกรมถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา 30 ก.ค.

ฟุตบอลอินเตอร์เนชันแนล แชมเปียนส์ คัพ

18.35 น. ปารีส แซงต์ แชร์กแมง-แอตฯมาดริด (พีพีทีวี)