แด่เจ้าภาพเวิลด์คัพ 2026 ‘ปูติน’มอบให้‘ทรัมป์’ – ลูกฟุตบอลโลกรัสเซีย

แด่เจ้าภาพเวิลด์คัพ – วันที่ 16 ก.ค. เว็บไซต์ ไลฟ์ ของรัสเซียรายงานว่า ประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน ของรัสเซีย มอบลูกฟุตบอลของมหกรรมเวิลด์คัพ 2018 ของรัสเซียที่เป็นเจ้าภาพและเพิ่งจบลงไปเมื่อวันที่ 15 ก.ค. แด่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา

นายปูตินกล่าวระหว่างงานแถลงข่าวการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสองประเทศที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ วันเดียวกัน ว่า สหรัฐได้รับการเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ร่วมกับประทศทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ แคนาดา และเม็กซิโก

