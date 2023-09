บริษัท มาสเตอร์ เซอร์ทิฟายด์ ยูสคาร์ จำกัด ศูนย์รวมรถยนต์มือสองครบวงจร ภายใต้บริษัท

มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ฉลองเดือนกันยายน จัดกิจกรรม ‘Used Car Fair’ ภายใต้คอนเซ็ปต์แห่งความสนุกสนาน ยกทัพยนตรกรรม BMW และ BENZ ไมล์น้อย สภาพดี

การันตีคุณภาพ รวมกว่า 60 คัน ให้ลูกค้าได้เลือกคันที่ชอบ จองคันที่ใช่ ก่อนใคร ระหว่างวันที่ 8-17 กันยายนนี้ ที่โชว์รูม BMW Used Car Millennium Auto ลาดพร้าว 112, BMW Used Car Millennium Auto พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ และ Benz Certified Used Car ลาดพร้าว 112 หรือรับข้อเสนอพิเศษ ได้ที่โชว์รูม มิลเลนเนียม ออโต้ ยูสคาร์ ทุกสาขา

สมชาย ตระกูลภิรมย์, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “งานนี้เราจัดข้อเสนอสุดคุ้มค่า ให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของ BMW และ BENZ มือสอง ไมล์น้อย หลากรุ่น ภายใต้บรรยากาศคึกคักของ ‘Used Car Fair’ ขอเชิญชวนผู้ที่กำลังมองหา BMW และ BENZ ในราคาคุ้มค่า มาเลือกชมกันได้ที่งานครับ”

++ BMW และ BENZ มือสอง รวมกว่า 60 คัน พร้อมให้จับจอง ภายใต้ข้อเสนอสุดพิเศษ

มาสเตอร์ เซอร์ทิฟายด์ ยูสคาร์ ยกทัพ BMW และ BENZ ไมล์น้อย รวมกว่า 60 คัน มาให้ลูกค้า

ได้เลือกสรรแบบจุใจ นำโดยยนตรกรรมไฮไลท์ อาทิ

BMW 330e Sport ปี 2018 เลขไมล์ 61,090 กม. สีดำ ราคา 1,250,000 บาท*

BMW 530e Highline ปี 2021 เลขไมล์ 59,349 กม. สีดำ ราคา 1,680,000 บาท*

BMW 745Le xDrive ปี 2021 เลขไมล์ 62,040 กม. สีดำ ราคา 3,780,000 บาท*

BMW X5 4.5e xDrive ปี 2020 เลขไมล์ 38,951 กม. สีขาว ราคา 3,680,000 บาท*

BENZ C300 AV ปี 2021 เลขไมล์ 59,757 กม. สีขาว ราคา 1,599,000 บาท*

BENZ E300e AMG ปี 2023 เลขไมล์ 49,951 กม. สีเทา ราคา 2,659,000 บาท*

BENZ E350e AMG ปี 2017 เลขไมล์ 34,199 กม. สีขาว ราคา 1,590,000 บาท*

โดยรถยนต์ทุกคัน มาพร้อมข้อเสนอพิเศษ ที่คุณสามารถเลือกได้

ฟรี! ประกันภัยชั้นหนึ่ง*

ฟรี! รับประกันคุณภาพ 1 ปี หรือ 30,000 กม.*

ฟรี! เพิ่ม BSI Package*

ส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท*

ส่วนลดค่าอะไหล่ 10%*

สุดพิเศษ เมื่อจองรถ รับเลย! บริการอบโอโซนห้องโดยสาร มูลค่า 4,500 บาท*

พบกันที่งาน ‘Used Car Fair’ 8-17 กันยายนนี้ ที่โชว์รูม BMW Used Car Millennium Auto ลาดพร้าว 112, BMW Used Car Millennium Auto พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ และ Benz Certified Used Car ลาดพร้าว 112 หรือรับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูม มิลเลนเนียม ออโต้ ยูสคาร์ ทุกสาขา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 094-678-2888

LINE: @masterusedcar

Official Website: www.masterusedcar.com

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด