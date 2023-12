สร้างปรากฏการณ์เทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีนี้ ศูนย์การค้ากลุ่มวันสยาม ที่ผนึกกำลังโกลบอลเดสติเนชั่นระหว่าง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ยกขบวนพาเหรดแห่งความสุขให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตื่นตาตื่นใจด้วยธีมเดคคอเรชั่นจากเวิล์ดอาร์ทิสในแบบ 3 เซเลเบรชั่นสไตล์ เปี่ยมด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ที่มอบแรงบันดาลใจ และเชื่อมโยงกับแนวคิดรักษ์โลกและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมยกทัพมหกรรมศิลปินดาราระดับโลกและศิลปินไทย รวมกว่า 150 คน ร่วมฉลองปีใหม่ด้วยความสุข สนุกสนาน และความประทับใจ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในโกลบอลเดสติเนชั่นที่เหมาะกับการฉลองเทศกาลแห่งความสุขสำหรับคนทั่วโลก

นางสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ปีนี้ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ มอบประสบการณ์ความสุขสุดยิ่งใหญ่ตระการตา ระดมกิจกรรมความบันเทิงไร้ขีดจำกัดด้วย World Class Iconic Events ร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็น The World’s Best Festive Destination ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขในประเทศไทย

เริ่มด้วย ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตอกย้ำการเป็น Luxury Destination พร้อมให้การต้อนรับชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือน มอบประสบการณ์การเฉลิมฉลองสุดพิเศษในแบบ Luxury for All เปิดให้ทุกคนร่วมฉลองเฟสทีฟซีซั่นสไตล์หรู โดยได้รับเกียรติจากลักซ์ซูรี่แบรนด์ดังระดับโลก “Bulgari” รังสรรค์ต้นคริสต์มาสและเด็คคอเรชั่นสุดตระการตา เนรมิตพื้นที่ภายใต้ธีม “Magnificent Wonders” พบกับต้นคริสต์มาสเปล่งประกายแสงแห่งความสุขและความหวัง ตั้งตระหง่านโดดเด่นกลางพาร์คพารากอน และพบกับเด็คคอเรชั่นสุดพิเศษที่บริเวณจีเวลเสมือนเป็นของขวัญสำหรับทุกคนจาก Bulgari และอุโมงค์เซเลเบรชั่นอิลูมิเนชั่นที่จะส่องแสงงดงามสุดตระการตาในยามค่ำคืน ความมหัศจรรย์ของการตกแต่งบรรยากาศฉลองเทศกาลแห่งความสุขที่สยามพารากอนในปีนี้ มีความยิ่งใหญ่ หรูหรา และสง่างาม น่าประทับใจ สมกับเป็นปีแห่งการฉลองครบรอบ 18 ปี ของสยามพารากอน พร้อมเปิดต้อนรับให้ทุกคนมาสัมผัสความสุข และร่วมถ่ายภาพสุดประทับใจได้ตั้งแต่ 30 พ.ย. 66 – 16 ม.ค. 67

นอกจากนี้ ตลอดเดือนธันวาคม ณ พาร์ค พารากอน เต็มอิ่มด้วยมหกรรมงานเฉลิมฉลองด้วยโชว์ชุดพิเศษจากต่างประเทศอย่างจุใจ หมุนเวียนจัดแสดงโชว์ทุกสัปดาห์ โดยระหว่างวันที่ 8-11 ธ.ค. 66 พบกับเทศกาลบอลลูนยักษ์สุดแฟนตาซีจากคณะ Plasticiens Volants ประเทศฝรั่งเศส ในงาน “Siam Paragon Magical Balloon Wonderland: Orchestra of the Skies” จัดเต็มด้วยการแสดงสีเสียงเต็มรูปแบบ 360 องศา พร้อมรับฟังการบรรเลงเพลงออเครสตร้าระดับโลก นอกจากนี้ เพื่อฉลองครบรอบ 18 ปี สยามพารากอนจัดฉลองยิ่งใหญ่ด้วยเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอนเสิร์ตเพื่อให้ลูกค้าทุกคนมาร่วมฉลองด้วยกัน เต็มอิ่มกับกองทัพศิลปินนับร้อยชีวิต ที่หมุนเวียนมามอบความสุข ความสนุกสนาน บนเวทีที ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค. 66 , ในสัปดาห์ต่อไป ระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค. 66 พบโชว์ชุดพิเศษ Le Dame e La Serva & Pappagalli จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ในงาน “Siam Paragon Spectacular International Carnivals” เนรมิตโลกแห่งจินตนาการสุดล้ำ ที่พร้อมจะพาทุกคนตื่นตาตื่นใจไปกับตัวละครแฟนตาซีรายล้อมมากมาย, สำหรับช่วงเทศกาลคริสต์มาส พบการแสดงโดยคณะ Amorous Ballad จากประเทศฝรั่งเศส ในงาน “Siam Paragon Christmas Celebration” ระหว่างวันที่ 22-25 ธ.ค. 66 และส่งท้ายปีด้วย Siam Paragon Festive Celebration & Countdown มหกรรมคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มระหว่างวันที่ 29–31 ธ.ค. 66 ยกทัพศิลปินดังร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ไปพร้อมๆ กัน โดยเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับ สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ จัดฉลองเทศกาลแห่งความสุขในสไตล์ที่เต็มเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ Be Inspired โดยร่วม Co-creation & Collaboration กับ XEVA สุดยอดศิลปินสายกราฟิตี้ชื่อดังชาวเกาหลีใต้ มาร่วมคอลลาบอเรชั่นเป็นครั้งแรกกับ 789 กลุ่มศิลปินไอดอลสุดฮอตของประเทศไทย ในงาน “Siam Center presents XEVA X 789 COSMIC PLAYGROUND” สัมผัสบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองในคอนเซปต์ Cosmic Playground ครั้งแรกในเมืองไทย ตกแต่งทั่วทั้งศูนย์ด้วยลวดลายกราฟิตี้และโซนกิจกรรมในคอนเซปต์อวกาศสุดล้ำแบบคอมมิค ไม่ว่าจะเป็น 789 SPACE ROCKET จรวดสุดล้ำพร้อมให้ทุกคนท่องไปในห้วงอวกาศท่ามกลางลวดลายกราฟฟิคที่ออกแบบโดย XEVA, 789 PLANET ตื่นตาตื่นใจไปกับการท่องเที่ยวท่ามกลางหมู่ดาวในรูปแบบ immersive พร้อมเหล่า 789 Astronaut ที่ลอยเข้ามาทักทาย, 789 ASTRONAUT INSTALLATION ของหนุ่มๆ 789 รวมทั้ง 24 คน ในคอนเซปต์มนุษย์อวกาศ และ 789 PHOTO BOOTH by Sclupture สนุกกับการถ่ายรูปพร้อมลวดลายและกราฟฟิคสุดล้ำ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566- 7 มกราคม 2567

ด้าน สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขจัดงาน “Sustainable Living X’mas Tree 2023” ชวนทุกคนมาค้นพบประสบการณ์แปลกใหม่ Be Revolutionary โดยร่วมคอลลาบอเรชั่นกับ Bellygom หมีสีชมพูขี้เล่นสุดน่ารัก และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC โดย Bellygom เป็นคาแรกเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเกาหลีใต้ และสร้างผลงานร่วมกับแบรนด์ดังมาแล้วมากมาย อาทิ Applary, Barrel, Krispy Kreme, Nivea , Wiggle Wiggle เป็นต้น บินตรงมาสร้างรอยยิ้มและมอบความสุขให้ทุกคนที่พบเห็น พบกับสินค้าของขวัญสุดพิเศษคาแรคเตอร์ Bellygom ที่มีหลากหลายเหมาะกับการมอบเป็นของขวัญ พร้อมมอบความพิเศษด้วยกระดาษห่อของขวัญลาย Bellygom สุดน่ารักเกินห้ามใจ

เป็นที่ทราบกันดีว่า ทุกปีสยามดิสคัฟเวอรี่ซึ่งยืนหยัดในการณรงค์ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด จะนำเสนอต้นคริสต์มาสรักษ์โลกในรูปแบบต่างๆ ถือเป็นซิกเนเจอร์ที่ไม่เหมือนใคร ในปีนี้ออกแบบสร้างสรรค์เป็นต้นคริสต์มาสรักษ์โลกที่อัพไซเคิลจากพลาสติกใช้ประเภท HDPE โดยมี Bellygom เข้ามาช่วยเติมเต็มให้ Sustainable Living X’mas Tree 2023 พิเศษและสดใสเพิ่มขึ้น ซึ่งจะจัดแสดงให้ชม ณ ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ไปจนถึง 14 มกราคม 2567

ทั้งนี้ ตลอดเทศกาลแห่งความสุข สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ได้ระดมกองทัพมหกรรมศิลปินดาราระดับโลกและศิลปินไทยชื่อดัง รวมจำนวนกว่า 150 คน มาร่วมมอบความสุข สนุกสนาน ด้วยโชว์สุดพิเศษ ในหลากหลายกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนธันวาคม จัดเต็มทุกพื้นที่วันสยาม โดยศิลปินชื่อดังที่มาร่วมงานต่างๆ อาทิ BUS Because of you I Shine, 789 TRAINEE, เจมีไนน์ – นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์,โฟร์ท– ณัฐวรรธ์ จิโรชน์ธิกุล, ซี-พฤกษ์ พานิช, นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์, ดาวิกา โฮร์เน่, HASHTAX , มีน–นิชคุณ ขจรบริรักษ์ , ปิง–กฤตนัน อัญชนานันท์, ศิลปินจาก Universal Music Thailand PUN, TOBII, IRON BOY, ร่วมด้วย TIGGER, PERSES, SLAPKISS, ZOLAR, ไอซ์ ศรัณยู, LIPTA, Ice Paris, Tilly Birds, ATLAS, ALLY, ปาล์มมี่, Three Man Down, 4EVE, นนท์ ธนนท์, Sarah Salola, URBOYTJ, V VIOLETTE, POXIE, Club After Class, Bonnadol, BOWKYLION และ PRETZELLE เป็นต้น

งานฉลองเทศกาลแห่งความสุขที่กลุ่มวันสยามจัดขึ้น เปิดต้อนรับทุกคนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้สัมผัสประสบการณ์ความสุขได้เต็มที่ รวมทั้งเหล่า KOL ยูทูปเบอร์ และติ๊กตอกเกอร์ ที่ไม่พลาดมาทำคอนเท้นท์ถ่ายภาพแชร์บนโลกโซเชียล ทั้งที่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ซึ่งในปีนี้มอบความสุขแบบคูณสาม เซเลเบรชั่นได้ 3 สไตล์ สร้างความสุข ความสนุกสนาน และความประทับใจ ยืนหยัด ยืนหนึ่ง เป็นโกลบอลเดสติเนชั่น Top of Mind ของลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก